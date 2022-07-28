Анатолий Захаренко, обвиняемый в убийстве 7 ветеранов АТО, отправлен под домашний арест

Богунский районный суд Житомира смягчил меру пресечения обвиняемому по делу об убийстве семерых ветеранов АТО Анатолию Захаренко. Вместо содержания под стражей суд постановил перевести его под домашний арест.

Такие решение было принято в связи с острым ухудшением здоровья "житомирского стрелка". Об этом сообщает издание "20 хвилин".

Заседание, на котором рассматривалось изменение меры пресечения, проходило 27 июля. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что 13 июля Захаренко был госпитализирован с острым инфарктом в Житомирскую областную клиническую больницу.

Сторона защиты утверждала, что, находясь под стражей, Захаренко не может получить медицинскую помощь должным образом. На самом заседании стрелка не было. Он вышел на связь с помощью видеоконференции, и, лежа на носилках, заявил, что якобы не может даже подняться, чтобы ответить на вопросы судей.

В итоге суд принял решение изменить меру пресечения подсудимому Захаренко, обвиняемому в убийстве семи человек, на круглосуточный домашний арест.

Фото судебного заседания

Расстрелял семерых человек

Напомним, 22 мая 2020 года вблизи села Новоселица Житомирской области владелец озерного водохранилища Захаренко расстрелял семерых человек. Все расстрелянные – Владислав Мамиченко, Андрей Москалец, Владимир Куприянов, Эскендер Османов, Роман Ханенко, Александр Белоус, Виталий Вульчин и выживший Вадим Федюнин – в разное время служили добровольцами в зоне АТО.

Как сообщил тогда заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, на берегу пруда отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз ловить рыбу. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда.

"Примерно в 01:00 арендатор пруда, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных взаимоотношений начал расстреливать посетителей из гладкоствольного охотничьего ружья марки ИЖ", – рассказал заместитель главы МВД.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство двух и более человек) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

14 сентября 2021 года состоялось судебное разбирательство по делу "житомирской бойни". Журналист вел трансляцию из зала заседаний, где тогда собрались вдовы погибших на рыбалке мужчин. Заседание было перенесено на новую дату из-за неявки одного из потерпевших. После этого заседание еще несколько раз переносили.

Скандальная ситуация возникла из-за того, что в деле появился новый адвокат и подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Это приводит к затягиванию процесса.

На заседании 13 января адвокаты обвиняемого подавали ходатайство об отводе коллегии судей из-за якобы грубых нарушений во время допроса свидетелей. Но в его удовлетворении им отказали.

Отметим, что на одном из предыдущих заседаний возникла скандальная ситуация из-за того, что в деле появился новый адвокат и подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела, что приводит к затягиванию процесса.

Видео судебного заседания

Источник: 20 хвилин