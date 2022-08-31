Гид-историк Тарас Коновалов превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку

Тарас Коновалов – историк, экскурсовод и фанат дворца, рядом с которым вырос. Фактически расположение в его родном селе известного поместье Грохольских-Терещенко и определило выбор профессии и направление работы парня - вдохновившись этой локацией, он стал ее главным популяризатором среди путешественников.

Сейчас Тарас продвигает местную архитектурную изюминку и туризм в городке в целом. И делает это удивительно эффективно и юмором: ему есть даже чему поучить кураторов известных культурных объектов.

TRAVEL РБК-Украина пообщался с историком о том, как он увлекся дворцом еще в детстве, начал исследовать местную историю, а впоследствии стал проводником в мир тайн Червоного и промоутером дворца Грохольских-Терещенков. Также – о том, как благодаря популяризации исторического места удается постепенно восстанавливать состояние поместья.

Рос рядом с поместьем. История и красота дворца очаровали его

Окончив школу, Тарас Коновалов подал документы на исторические факультеты в трех городах: Киеве, Виннице и Житомире. Выбрал родной Житомир, чтобы быть ближе к дому. Окончил бакалавриат по специальности "История и археология" и подал документы на магистратуру.

Благодаря Тарасу непопулярный ранее дворец в провинциальном городке стал известной точкой на карте путешественников: самостоятельных туристов и организованных групп. В 2021 году Коновалов провел туристов по собственной экскурсионной программе по Червоному более 800 раз. Сейчас занимается реставрацией здания, собирая деньги через пожертвования благотворителей и продавая мерч с изображением местной достопримечательности.

Фото: "Я коренной житель Червоного: здесь жили мои родители и бабушки с дедушками. Каждый день я видел это здание и оно меня вдохновляло" - Тарас Коновалов (предоставлено РБК-Украина)

"В прошлом году я провел более 800 экскурсий. В этом году, видите ли, Путин захотел повоевать, поэтому журналисты больше сосредоточены на войне. И люди меньше ездят", – так Тарас объясняет то, что в этом году выходит мало публикаций о памятнике культуры и приезжает гораздо меньше туристов.

Но это и понятно – украинцы полгода сопротивляются нашествию оккупанта. Путешествия либо откладывают до лучших времен, либо оставляют как небольшие развлечения выходного дня для немногих. У многих поездки превратились в сугубо волонтерские: если находится время, сюда приезжают к интересным объектам по дороге. Тарас разработал программы экскурсий и сам принимает посетителей. К нему едут заинтересованные друзья или семьи на автомобилях и организованные туроператорами группы.

Привлечение внимания к дворцу как туристическому месту произошло благодаря публикациям, которые Коновалов делает в Фейсбуке:

"Я слежу за просмотрами и репостами: информацию берут региональные фейсбук-группы "Житомирщина історична", "Андрушівка сьогодні", бердичевские группы и тому подобное. Есть публикации, в которых около 15 тысяч просмотров. Соцсети действительно работают. Плюс – сами люди отмечают меня в сториз в Инстаграме и постах в Фейсбуке, популяризируя дворец".

"Мы проводим экскурсии, чтобы люди сюда ехали, и выпуски журналистов также популяризируют наш дворец. В прошлом году один человек из туристов показывает на меня пальцем. Я представился местным гидом. И он так удивился: "Ухты, я его по телевизору видел!", – вспоминает Коновалов.

Фото: Тарас Коновалов в 2021 году провел туристов по собственной экскурсионной программе в Червоном более 800 раз (предоставлено РБК-Украина)

Тарас – коренной житель поселка городского типа Червоне, где располагается роскошный дворец. Парень рос рядом со старинным сооружением, и постепенно оно очаровало его своими тайнами:

"В конце улицы, где я вырос и живу, находится первый дом Адольфа Грохольского и Ванды Радзивилл. Он – тоже с башнями в неоготическом стиле. Еще мы называем его мини-дворцом. Я – коренной житель Червоного: здесь жили мои родители и бабушки с дедушками. Каждый день я видел это здание и оно меня вдохновляло".

Когда Тарас еще был ребенком, в восстановление дворца вкладывал деньги монастырь, которому сейчас принадлежит здание. Первый и второй этаж были реконструированы под них. В 2000-х церковники заменили некоторые перекрытия, залатали щели в крыше. В те времена было меньше трещин в стенах сдания, чем сейчас. Но глобальных изменений в состоянии дворца с тех пор не произошло.

"Была такая женщина в Червоном: дочь директора училища, которое располагалось в советское время в имении. Ее отец интересовался историей дворца. Он был фактически инициатором восстановления имения в советские времена. И я ее расспрашивал. Что интересно, в основном местные люди знают это здание как дворец Терещенко. Мало кто в курсе, что это не просто здание Терещенко, а дворец Грохольских-Терещенко. Владела этими землями польская шляхта Грохольских".

Фото: Владела этими землями польская шляхта Грохольских (предоставлено РБК-Украина)

"Адольф Грохольский приехал сюда в 40-х годах 19 века и построил дворец. Но был нюанс: он на тот момент уже был в годах, и умер в 1863-м году, через два года после постройки имения. И я себе думаю: почему настолько стерта память о Грохольских?

Дело в том, что Терещенко внесли больший вклад в Червоне, а советская историография вообще отвергает дворянство как явление. Потому что это "буржуи", "империалисты". Также этот взгляд на историю умаляет роль польской шляхты в нашем крае. Они (советские историки – прим.) говорят, что русские дворяне сделали какой-то вклад. Хотя они и роль дворянства отвергают, но делают в изложении исторических фактов определенные акценты", – рассказывает Тарас.

"Я из "Цегельни". Почему не декоммунизировали топоним "Червоне"

Гид всегда дает выбор туристам – выбрать нужно один из двух вариантов экскурсий: сухие факты или же ту же информацию, но с веселой подачей.

"Кстати, очень много туристов интересуется тем, почему не декоммунизировали название населенного пункта Червоне. Объясняю: первое упоминание о поселке Червоне (Красное) датировано 1624 годом! И одна из легенд говорит нам, что здесь добывалась красного цвета глина. От этого и происходит название. Еще есть вторая версия о том, почему Червоне имеет такое название: базары были хорошие. То есть красивые, красные – это еще одна из легенд", – делится Коновалов.





Фото: Имение Грохольских-Терещенков – одно из немногих зданий Житомирщины в неоготическом стиле (предоставлено РБК-Украина)

"На месте добычи красной глины была сделана кирпичная. Очень много домов в Красном старого типа – это постройки конца XIX – начала XX века построены именно с этой местной красного кирпича. Сейчас кирпичного не существует, но люди говорят "Я из "Цегельни!". Это означает, что они живут в одноименном микрорайоне".

В 40-х годах 19 столетия в Червоне приезжает польский шляхтич Адольф Грохольский. "Или как я с пафосом говорю туристам: "Адольф Норберт Эразм Грохольский", – чтобы подчеркнуть, что я полное имя знаю, – улыбается Тарас.– В 1851 году он возводит поместье в неоготическом стиле. Собственно, неоготических зданий не так много в Житомирской области".

Конкретно этот стиль больше присущ английской неоготике: такое сооружение выделяют стрельчатые формы окон, стрельчатые элементы на башне, зубчатые элементы на крыше дома. Архитектор дворца – неизвестен. Однако потомок польской шляхты Генрих Грохольский утверждал, что у них были архитекторы из Италии, Германии и Франции. Вероятно, автора проекта пригласили из одной из этих стран".

Новая страница в истории Червоного. Сахароварни и авиационный завод

Адольф умирает в 1863 году, а его молодая жена Ванда продает дом вместе с землями Терещенко. Сахарозаводчики и меценаты начинают новую страницу истории Червоного. Они строят сахарный и спиртовой заводы, сооружения для рабочих, больницы, школу, церковь – развивают всю местную инфраструктуру, которой раньше не было.

Фото: Сооружение имения выделяют стрельчатые формы окон, стрельчатые элементы на башне, зубчатые элементы на крыше дома (предоставлено РБК-Украина)

"Как историк, я предполагаю, что в Червоном при Грохольских была сахароварня, просто она не была зарегистрирована. Небольшая, где примитивными старыми технологиями выжимали сахар из свеклы. А Терещенко приобрели эту сахароварню и на ее базе построили большой современный как в то время завод. Он зарегистрирован царским правительством в 1870 году", – продолжает гид.

Терещенко построили в Червоном один из первых в тогдашней Российской империи авиационный завод.

Представитель поколения молодых Терещенков, – Федор Федорович, студент Киевской политехники, – открыл в 1909 году здесь завод. Здесь собирали модели самолетов под названием Терещенко-1, Терещенко-2 – фактически разработали семь моделей (Самолеты Терещенко – обобщенное название нескольких серий монопланов и бипланов, которые выпускали в Авиационных мастерских Терещенко в Червоном с 1909 до 1915 года и разработанные при финансировании или прямом участии Федора Федоровича Терещенко – ред.).

Свой капитал, благодаря которому Терещенко имели такие возможности, как авиастроение, они заработали на сахаре. У них было более 10 сахарных заводов и 8 – по производству спирта, что для тех времен означало большое состояние. В бывшем авиационном заводе сейчас работает краеведческий музей истории Красного.

Самолеты и любовь в Червоном

В Червоном испытателем самолетов была женщина – Любовь Голанчикова. Федор познакомился с ней во Франции на одной из авиационных выставок и привез в Червоне.

"Пожилые люди говорили, что она всегда ходила в штанах. Знаете, какой у людей был шок – увидеть женщину в штанах!", – говорит о необычных для жителей городка вещах Тарас.

Фото: В 1913 году самый большой самолет в мире того времени "Илья Муромец" был создан Игорем Сикорским тоже на средства Терещенко (wikipedia.org)

"Недалеко от поместья в парке, который был заложен Грохольськими и расширенный Терещенками, есть два озера в форме сердца. На одном из них – остров, к которому идет мостик. Я всегда туристам говорю, что здесь можно бросить монетку в воду и загадать желание любовного характера. Оно обязательно осуществляется", – добавляет историк. – "Старшие люди говорили, что на этом островке молодой Федор полюбил Любовь. Но он был женат. Его жена, немка, узнав об измене, ушла от него. Их разлучил церковный епархиальный суд, и Федору было запрещено жениться 10 лет".

Сумка и чашка с дворцом – выбирайте свой сувенир на память

Сейчас имение принадлежит Житомирской церковной епархии. За право собственности на здание с монастырем судится государство. Апелляционный суд в этом месяце принял решение в пользу действующих собственников. Но еще остается последняя инстанция – Верховный суд Украины.

Через суды епархия не готова вкладывать деньги в здание, потому что ее могут у них скоро забрать. Сейчас Тарас согласовывает вопрос реставрации с владельцами – с монастырем:

"В прошлом году они выдали мне крепкую жесть для кровли и мы провели ремонт крыши. То есть объединяем наши усилия. Сейчас запустили мерч – это экосумки с изображением поместья, на них можно посмотреть и заказать на наших страницах в соцсетях. Средства от продажи экосумок я хочу потратить на покупку гидробаръер, чтобы позабивать окна на 3 этаже. Также мы хотим купить несколько листов жести, чтобы законсервировать те новые дыры, которые появились в феврале месяце после урагана", – делится планами по сохранению дома Тарас.

Фото: Мерч с изображением дворца. Вырученные за сувениры средства направляют на восстановление имения (предоставлено РБК-Украина)

"В прошлом году приезжала архитектурная инспекция, но нюансов я не знаю. Монастырь пустил их на территорию, они осмотрели и уехали. Местные власти выдали мне грамоту, благодарность с подписью председателя поселкового совета за то, что я занимаюсь этим делом", – рассказывает Коновалов.

Дворец Грохольских-Терещенков ищет меценатов

Также Тарас Коновалов собирает деньги на поддержку комплекса на платформе Patreon. Реконструкцию крыши осуществляли за средства благотворителей из Patreon'а, а также приобрели две скамейки для парка.

"Я ищу спонсора, который помог бы обустроить мне в одной из комнат поместья арт-пространство для туристов. Это будет как картинная галерея, мини-музей, выставка, которая связана с историей поместья. Чтобы в этой комнате наши гости могли передохнуть. Нам нужно около 60 тысяч гривен при минимальных тратах: чтобы сделать ремонт и докупить немного мебели", – обращается к меценатам Коновалов.

Фото: Благодарность Тарасу за популяризацию и восстановление дворца (предоставлено РБК-Украина)

Номера карт для поддержки реконструкции дворца:

Сбербанк: 5167 8020 0524 9369 Коновалов Тарас

Монобанк: 5375 4114 1900 2337 Коновалов Тарас

Поддержать развитие туризма в Красном финансово можно на Patreon: https://www.patreon.com/TarasChervone

И на PayPal: [email protected]

По поводу экскурсий на территории дворца Грохольских-Терещенков в Червоном обращайтесь по номеру: +380977707768.

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