Как в Украине оформить инвалидность в 2022 году

Государство финансово поддерживает людей с ограниченными возможностями, выплачивая ежемесячные пособия. Чтобы получить группу инвалида, необходимо обратиться к врачу по месту жительства и пройти медико-социальную экспертизу. После обследования специалисты вынесут решение о присвоении группы инвалидности.



Что вы узнаете о получении инвалидности, прочитав эту статью:

Инвалид – это человек, имеющий стойкое расстройство здоровья, ограничивающее его в быту и других видах активности. При инвалидности становится невозможным самостоятельное передвижение, контроль поведения, самообслуживание, общение. Некоторые группы инвалидов могут работать, другие имеют врожденные или приобретенные заболевания, мешающие жить полноценно.

При определении инвалидности определяют тип расстройства. Стойкое не проходит на протяжении 10 месяцев, но не мешает жить полноценно, если его компенсировать лекарствами. Но при осложнении болезнь может привести к потере здоровья, что становится поводом для прохождения медико-социальной экспертизы и присвоению группы инвалидности.

Чтобы получить группу инвалидности, необходимо пройти процедуру оформления, порядок которой установлен постановлением Кабинета министров Украины №1317 от 02.12.2009 года. Вердикт выносит медико-социальная экспертная комиссия, сокращенно МСЭК. Врачи тщательно изучают документы с медицинскими заключениями и на их основании выносят решение к определению группы инвалидности.

Для получения группы инвалида специалисты изучают, подходит ли здоровье человека под параметры:



Чтобы получить группу инвалида, необходимо обратиться к врачу, у которого состоите на учете. Доктор сделает запись всех жалоб и направит на обследование в условиях стационара. Врачи проведут тщательный осмотр, занесут в карту все данные. Затем главный врач выдаст направление на комиссию МСЭК.

Если комиссия признала факт потери работоспособности и назначила пособие, необходимо оформить льготы инвалидам группы, утвержденной в справке. С документом следует обратиться в органы социальной защиты по месту прописки и оформить полагающиеся пособия. Также необходимо обратиться в пенсионный фонд для оформления пенсии по инвалидности.

Какая группа положена инвалиду, решает комиссия МСЭК. Ее решение зависит от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лица.

Инвалид 1 группы имеет тяжелые нарушения здоровья и нуждается в постоянном постороннем контроле и уходе. В отдельных случаях человек с первой группой инвалидности может частично обслуживать себя самостоятельно.

Критериями для установления 1 группы инвалида являются имеющиеся ограничения в разных категориях:



Первая группа разделена на подгруппы А и Б:

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На заметку! Инвалиды 1 группы могут работать и учиться, для этого они должны быть обеспечены средствами, помогающими передвигаться и компенсирующими физические недостатки.

Вторая группа

Основанием для оформления 2 группы инвалидности являются устойчивые тяжелые нарушение функциональности организма. Их причиной может быть травма, болезнь или врожденный дефект, которые значительно ограничивают человека в быту и других видах жизнедеятельности. Инвалид может обслуживать себя сам и не требует постоянной помощи посторонних.

Факторы для получения 2 группы:

необходимость во вспомогательных средствах при самообслуживании и передвижении;

обучение возможно только в специализированных учебных учреждениям или дома;

человек неспособен к некоторым видам трудовой деятельности или нуждается в оборудовании специального рабочего места;

общение происходит с использованием приборов или с помощью посторонних;

неполный контроль передвижения и общения.

Инвалиды 2 группы могут работать в специально созданных комбинатах и выполнять несложную работу, обеспечивая себя самостоятельно.

Третья группа

Получить инвалида 3 группы может человек, имеющий стойкие функциональные нарушения умеренной тяжести. Их причиной является заболевание, последствие травмы, врожденные дефекты или совокупность факторов, в результате чего человек должен ограничивать себя в быту и труде.

Критериями для установления 3 группы инвалидности являются ограничения в таких сферах:

самообслуживание с помощью вспомогательных средств;

самостоятельное передвижение с большим трудом;

обучение с тьютором на инклюзии или дома;

сложности в освоении профессиональных навыков;

потеря полноценной трудовой деятельности или уменьшение объема работ более чем на 25%;

ориентация со вспомогательными средствами;

сниженная скорость и интенсивность передачи информации при общении;

необходимость в посторонней помощи при контроле поведения в некоторых ситуациях.



Инвалиды 3 группы могут работать, учиться и вести полноценный образ жизни при компенсации физических недостатков специальными средствами.

Международный классификатор функциональности МКФ

В Украине с переходом на европейские стандарты планируется отказаться от действующей принятой в СССР системы градации инвалидности. В украинское законодательство будет введен Международный классификатор функциональности МКФ. Реформа находится на этапе ратификации.

МКФ – международная классификация функционирования и ограничения жизнедеятельности и здоровья. Была одобрена 191 голосом на заседании Всемирной организации здравоохранения ВОЗ 22 мая 2001 года.

В основе классификации лежит определение потери трудоспособности по количеству процентов. Это поможет педагогам, врачам, психологам и реабилитологам развивать систему лечения, максимально социализировать больных с хроническими заболеваниями и детей с проблемами инклюзии.

Классификация учитывает изменения функциональности организма и неудобства во взаимодействии с окружающим миром:

0 – 4 %: незначительные проблемы;

5 – 24%: легкие проблемы;

25 – 49%: умеренные и средние проблемы;

50 – 95%: интенсивные проблемы;

95 – 100%: абсолютные проблемы.



После обследования составляется шкала потери трудоспособности.

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Основные причины нетрудоспособности

Полный список заболеваний установлен в приказах Министерства здравоохранения и постановлениях Кабинета министров Украины, а также в Законе про инвалидность.

Особое внимание уделено перечню заболеваний для назначения 2 и 3 групп:

цирроз печени с осложнениями;

отсутствие легкого;

необратимое ухудшение зрения с опущением верхнего века на обоих глазах;

паралич конечностей;

дефекты черепа;

культя бедра с невозможностью протезирования;

культя обеих ног в районе голени;

культя одной конечности;

психическое заболевание, длящееся более 10 лет.



В перечень заболеваний общей формы относят:

травмы, полученные на рабочем месте, повлекшие дефекты в функционировании органов;

патологии врожденного характера;

профессиональные заболевания;

болезни, причиной которых стала авария на ЧАЭС;

ранения, полученные во время службы или боевых действий.



По каждому виду заболеваний комиссия выносит решение о тяжести и на основании заключения принимает решение о присвоении группы инвалидности. Лицам, достигшим совершеннолетия, присваивается инвалидность 1, 2 или 3 группы. Детям до 18 лет дают категорию «ребенок-инвалид».

Какие документы нужны для оформления инвалидности

Чтобы получить группу инвалида, необходимо подготовить список документов для обращения в МСЭК:

направление, выданное главным врачом после прохождения осмотра;

оригинал и ксерокопия паспорта;

трудовая книжка;

справку Ф 3 с места работы о размере заработной платы;

справку об условиях работы;

для студентов и учеников характеристику из учебного учреждения;

амбулаторную карту с историей болезни;

выписки из стационара и их ксерокопии;

акт по форме Н 1, если заболевание связано с производством;

заявление на проведение экспертного исследования.



После тщательного изучения пакета документов комиссия выносит решение об оформлении инвалидности или отказе. Решение будет отправлено письмом по месту прописки.

Как проходить экспертизу

Процедура прохождения медико-социальной экспертизы требует прозрачности и непредвзятости со стороны врачей. После сбора необходимого пакета документов необходимо встать на очередь, претенденту будет назначена дата заседания комиссии. Этот срок составляет до 30 рабочих дней с момента обращения в отделение МСЭ по месту жительства.

На заметку! Комиссия состоит из трех специалистов, которые проводят осмотр пациента, задают вопросы по состоянию здоровья и материальному положению.



Для прохождения экспертизы и получения статуса инвалида необходимо соответствовать списку определенным критериям:

потребность в посторонней помощи для прохождения реабилитации и адаптации в обществе;

ограничение жизнедеятельности, неспособность самостоятельно передвигаться, обслуживать себя в быту и контроле над поведением в социуме;

патологии внутренних органов, не поддающиеся лечению.



Если группа инвалидности утверждена, больной получает направление на курс реабилитации и справку для обращения в социальные службы по оформлению льгот.

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Переосвидетельствование

Независимо от того, какая группа положена инвалидам, необходимо периодически подтверждать решение комиссии и заново проходить экспертизу МСЭК. Период, на который выдается инвалидность, зависит от присвоенной группы:

инвалид 1 группы должен проходить переосвидетельствование каждый год;

инвалиды 2-й и 3-й группы также проходят комиссию ежегодно;

дети-инвалиды обязаны каждый год посещать МСЭК каждый год до наступления совершеннолетия;

оформление инвалидности без срока происходит, если человек находится на пенсии по возрасту или имеет необратимые анатомические дефекты.

На принятие решения о нетрудоспособности согласно соответствующей формы общего заболевания влияет несколько факторов. Разделение 1 группы определяется способностью к самообслуживанию. При вынесении вердикта о присвоении 2 и 3 группы учитывается разграничение по сроку действия.

Бессрочная инвалидность

Устанавливается категориям инвалидов, которые прошли все методы восстановления состояния здоровья, но не смогли вылечить заболевание. Также это относится к тем, кому не поможет лечения – при ампутации конечностей или других органов, поскольку протезирование не устраняет дефект, а способствует возможности самообслуживания.

Инвалидность без термина полагается при таких заболеваниях и дефектах:

слабоумие;

злокачественные опухоли;

неоперабельные доброкачественные опухоли коры головного мозга;

полная утрата зрения;

необратимая глухота.

Важно! Ампутация конечностей является бесспорным фактором получения инвалидности на постоянной основе без потребности переосвидетельствования.

Инвалидность с переосвидетельствованием

Инвалидность с переосвидетельствованием выдается на срок 1-3 года в зависимости от вердикта медико-социальной экспертизы. В течение установленного срока необходимо пройти все назначенные процедуры по восстановлению, после чего проводится повторное освидетельствование и принимается решение о продлении инвалидности, снятии или изменении группы.

Важно! В Украине работодатели считают рабочей только 3 группу, однако в соответствии с законом 1 Б группа считается рабочей.

Как обжаловать решение

В некоторых случаях инвалидность не подтверждается комиссией. Отказ возможен, если нет оснований для выдачи статуса:

не подтвердился диагноз;

заболевание не входит в группу для получения инвалидности;

мошенничество и подделка документов.

Основанием для снятия группы инвалидности также является положительная динамика в лечении заболевания.

При появлении спорных вопросов, связанных с определением группы инвалидности, комиссия назначает дополнительное обследование. Если специалисты МСЭ дали отказ, необходимо обратиться в Главное бюро МСЭ для прохождения новой проверки и получения статуса инвалида согласно имеющимся критериям.

Необходимо написать заявление в отделе, где был получен отказ, в течение 3 дней его передадут в вышестоящую инстанцию или обратиться непосредственно в контролирующий орган. Специалисты в течение 30 рабочих дней с момента обращения рассмотрят заявление и пришлют приглашение на повторную комиссию.

На заметку! Оспорить решение можно через суд. Для этого необходимо оплатить услуги адвоката и судебные издержки.

Категория «дети-инвалиды»

Ребенок-инвалид получает статус с рождения или с детства, до достижения 18 лет. Детям не присваивают категорию, инвалидность назначается бессрочно пожизненно.

Причины детской инвалидности:

психические заболевания;

врожденные деформации внешних и внутренних органов;

хромосомные нарушения;

патология органов эндокринной системы;

неврологические заболевания, в том числе ДЦП;

болезни опорно-двигательного аппарата.



Инвалидом можно стать с рождения или приобрести расстройство в процессе жизни. Основные причины:

врожденные патологии плода;

нарушения вследствие перенесенных заболеваний.



Ребенок-инвалид в обязательном порядке имеет право на получение пособия. Инструкция по оформлению статуса такая же, как для взрослых.

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Как начисляется пенсия по инвалидности?

Полная или частичная потеря здоровья и трудоспособности дает право на оформление пенсии по инвалидности. Сколько получают инвалиды по группам, регулируется Законом Украины №2249-VIII с внесенными изменениями от 19.12.2017.

На заметку! Процедура оформления размер пенсии зависят от степени тяжести группы и причин инвалидности. Если инвалидность была вызвана профессиональным заболеванием или приобретена в процессе работы, выплаты назначаются согласно нормам Закона № 1058 – IV.



Для оформления удостоверения необходимо подготовить список документов:

заявление на получение пенсии;

оригиналы и копии паспорта и идентификационного кода;

выписка из акта МСЭК;

трудовую книжку;

справку Ф 3 о размере заработной платы;

фотографию установленного образца.



Полный список документов для подачи в Пенсионный фонд регламентирован Порядком предоставления и оформления для назначения или перерасчета пенсий.

Военнослужащим срочной службы дополнительно необходимо предоставить копию свидетельства о болезни, заверенную комиссариатом по месту снятия с воинского учета или справку военно-врачебной комиссии. Если инвалидность была приобретена после окончания срока действия контракта, необходимо подать справку из военкомата, где указаны даты призыва, основание увольнения и заключение комиссии о том, что статус связан с прохождением военной службы.

На заметку! Для упрощения оформления введена правительственная онлайн-система «Е-пенсия». Приложение можно скачать на смартфон на операционной системе Android.



Пенсия по инвалидности назначается независимо от величины рабочего стажа, все вопросы регламентированы ст. 25 Закона Украины «О пенсионном обеспечении». Однако размер пенсии для инвалидов, которые имеют общую группу заболевания, зависит от наличия страхового стажа. Если инвалидность установлена после достижения пенсионного возраста, необходимо иметь 15 и более лет стажа. При его отсутствии назначается социальное пособие. Процедура оформления регламентирована Постановлением КМУ №1098 от 27.12.2017 года.

Для назначения финансовой помощи необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту прописки или адресу фактического проживания и предоставить документы:

паспорт и идентификационный код;

справку из Пенсионного фонда о страховом стаже;

декларацию о доходах за последние 6 месяцев.



Если помощь оформляется не по месту прописки, необходимо предоставить справку о неполучении пособия в УТиСЗН по зарегистрированному адресу проживания.

Размер выплат зависит от суммы прожиточного минимума в Украине. Его размер растет, и в 2020 году составляет:

1638 гривен до 1 июля;

1712 гривен до 1 декабря;

1769 гривен после 1 декабря.



Перерасчет производится автоматически, при этом объем пособия рассчитывается в процентах согласно ст. 33 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»:

100% пенсии инвалидам 1 группы;

90% пенсии инвалидам 2 группы;

50% пенсии инвалидам 3 группы.



Пенсия назначается пожизненно или на период, пока не наступит окончание инвалидности в результате повторного освидетельствования МСЭК. Начисление происходит в строго установленные законодательством Украины сроки. Рекомендовано собрать документы и подать заявление в течение 3 месяцев со дня присвоения группы инвалидности. При пропуске даты начисление начинается с момента обращения в органы социальной защиты.

Начисление пенсии детям-инвалидам

Дети-инвалиды имеют право на получении одновременно пенсии и государственной социальной помощи. Социальное пособие составляет 70% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и выплачивается до 18 лет. После совершеннолетия проводится переосвидетельствование, при назначении статуса инвалида детства производится перерасчет по тарифу для данной категории.

Какие предусмотрены доплаты

Повышенная пенсия по инвалидности положена отдельным категориям граждан, имеющим особые заслуги перед государством. Положены надбавки за уход и содержание иждивенцев, а также дополнительные выплаты и индексации. Постановлением КМУ №654 от 16.07.2008 года установлены доплаты.

50 гривен на уход:

инвалидам 1 группы;

одиноким инвалидам 2 группы;

инвалидам 3 группы, достигшим пенсионного возраста;



150 гривен на уход:

для неработающих пенсионеров, которые содержат несовершеннолетних детей;

доплата положена за каждого ребенка.

На заметку! В связи с эпидемией коронавируса и карантином, все граждане Украины, имеющие пенсию менее 5000 гривен, дополнительно получат единовременную надбавку в размере 1000 гривен. Доплата будет начислена в апреле 2020 года.

Родителям или опекунам, на содержании которых находится ребенок-инвалид, установлена доплата 50 процентов прожиточного минимума по достижению им возраста 18 лет. Надбавка положена одного из взрослых, осуществляющих уход за несовершеннолетним инвалидом. Также пособие положено одиноким матерям или отцам независимо от наличия официального трудоустройства.

Если размер пенсии со всеми надбавками составляет ниже прожиточного минимума, органами социальной защиты предоставляется адресная помощь в размере недостающей суммы до уровня ПМ. Порядок оформления и расчета определен в постановлении Кабинета министров №265 от 26.03.2008 года.

О пенсиях для работающих инвалидов

С 1 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины провел автоматическую индексацию и перерасчет пенсий работающим лицам. Для этого был выбран вариант учета страхового стажа и/или заработной платы. В среднем пенсия стала выше на 170.80 гривен для более 350 000 человек. Также предстоит индексация пенсий на 11% с мая 2020 года.

Работающие инвалиды 3 группы, получающие пенсию, могут рассчитывать на 85% от суммы, назначенной органами социальной опеки. Это правило не предусмотрено для таких категорий:

инвалидов 1 и 2 группы;

инвалидов 3 группы участников военных действий.



Сколько получают инвалиды 1 группы, не зависит от стажа, для них сохраняется 100% пенсии по возрасту. Немного сокращается сумма, сколько будет получать инвалид 2 группы – для этого категории размер пенсии по возрасту составляет 90% от начислений. Сумма, сколько получает инвалид 3 группы – 50% от пенсии по возрасту.

Еще одна социальная выплата – 465 гривен вдовам и вдовцам инвалидов-участников войны, при условии, что они не заключали брак повторно.

На заметку! Для инвалидов войны установлен размер единоразовой выплаты к 5 мая.

Инвалидность и коррупция

Назначенная пенсия по группе инвалида становится основанием для получения льгот на коммуналку, бесплатную парковку и проезд в общественном транспорте. Аналогично можно снять любую группу, чтобы получить желаемую работу или другие привилегии, недоступные людям с ограниченными возможностями.

Комиссия при присвоении группы инвалидности выдает индивидуальную реабилитационную карту. Туда вносят список дополнительных средств, необходимых больному для облегчения состояния и обеспечения жизнедеятельности:

инвалидная коляска;

санаторно-курортное лечение;

протезирование;

сиделка;

автомобиль;

и так далее.

Это право гарантированно законом, но по факту в полной мере не выполняется. Унизительный процесс прохождения медкомиссии состоит в том, чтобы не дать тяжелую группу и присвоить пациенту легкую степень инвалидности, которая лишает его большинства льгот.

МСЭК заинтересована в том, чтобы оформлять как можно меньше инвалидов. От решения специалистов зависит получение статуса, дающего определенные привилегии. Зачастую людям с выраженными дефектами приходится доказывать, что конечность не выросла, а зрение не вернулось к 100%.

Любой желающий может заплатить деньги и установить инвалидность с невидимыми внешне факторами для получения социальных льгот и пенсии. В этом году в Украине зафиксированы случаи взяток в размере 800 долларов за оформление «бумажной» инвалидности.