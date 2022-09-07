10-летний внук Путина Роман Фаасен впервые попал на фото

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Внук Путина Роман Фаассен должен был участвовать в чемпионате по картингу в окупированном Крыму. Но чемпионат перенесли из Крыма из-за опасений, что он может быть убит, так как фото ребенка оказалось в сети, пишет британская газета-таблоид Daily Mail.

Чемпионат должен был пройти 9 августа в Крыму, но из-за взрывов он пройдет 9 сентября в более безопасном месте.

Десятилетний мальчик сейчас занимает 28-е место в классе мини на чемпионате России по картингу.

Фаассен — сын старшей дочери Путина, 37-летней Марии Воронцовой, от первого брака с голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном, сыном полковника голландской армии.