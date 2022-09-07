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Главная » Новости » Спорт » 2022 » Сентябрь » 7 » 13:55:37

10-летний внук Путина Роман Фаасен впервые попал на фото

Вчера, 13:55:37 490 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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10-летний внук Путина Роман Фаасен впервые попал на фото

Внук Путина Роман Фаассен должен был участвовать в чемпионате по картингу в окупированном Крыму. Но чемпионат перенесли из Крыма из-за опасений, что он может быть убит, так как фото ребенка оказалось в сети, пишет британская газета-таблоид Daily Mail.
 
Чемпионат должен был пройти 9 августа в Крыму, но из-за взрывов он пройдет 9 сентября в более безопасном месте.
 
Десятилетний мальчик сейчас занимает 28-е место в классе мини на чемпионате России по картингу.
 
Фаассен — сын старшей дочери Путина, 37-летней Марии Воронцовой, от первого брака с голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном, сыном полковника голландской армии.
 
На поясе Романа изображены красный, белый и синий флаги России и Нидерландов.

Внук Путина Роман Фаасен фото
Тэги: крым, картинг, Путин, россия
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