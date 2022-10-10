Продукты на черный день - что стоит иметь в запасе на осень и зиму

Важно! Не паникуйте, ведь враг еще раз хочет запугать украинцев, но ни мы, ни наши Вооруженные силы этого не позволят сделать. Мы выстоим и вернем все земли, самое главное – верить и оставаться целыми и в безопасности.
Если в вашем доме нет безопасного места во время воздушной тревоги, а нужно идти укрытие, обязательно не забывайте о тревожном рюкзаке. Он всегда должен стоять отдельно в вашем доме и не использоваться для других целей. Запас пищи должен рассчитываться на несколько дней – все, что можно есть без приготовления и занимающее мало места, долго сохраняется. Кроме документов, лекарств, наличных денег и минимальной одежды, не забудьте иметь с собой следующие продукты:
Самое главное, что нужно иметь – это запас воды, как питьевой, так и технической. Минимальное количество питьевой воды следует рассчитывать на каждого члена семьи с учетом возраста и комплекции. Ее храните в бутылях без попадания на них солнечных лучей и еще несколько литров можете иметь в меньших бутылках.
Крупы и макароны обязательно пригодятся, если у вас будет доступ к приготовлению на огне или газовой горелке. Гречка, овсянка, макароны, рис и прочее – все можно хранить долгое время и некоторые из них приготовить даже без горячей воды, просто залив водой на время.
Не пренебрегайте консервациями и овощами. Здесь пригодятся абсолютно все "закрутки", которые удалось сделать за последние месяцы урожая. Однако в большинстве своем они соленые и вызывают жажду, поэтому их нужно употреблять в небольшом количестве. Также отлично подойдут собранные овощи типа картофеля, моркови, батата, капусты и других саженцев.
Продукты про запас, которые нужно иметь дома
Не забудьте обратить внимание на сухофрукты – курагу, изюм, финики и прочее, а также на орехи. Что касается продуктов быстрого приготовления, то различные каши и пюре в пакетиках также могут долгое время уберечь от чувства голода. В основном их следует залить горячим кипятком или молоком. Они достаточно питательны и имеют длительный срок хранения. Также они хорошо нравятся с другими блюдами.
Сухари, хлебцы, печенье или другие продукты тоже могут долго храниться. Обратите внимание на энергетические батончики, высококалорийные сладости и сладкие пюре. Если у вас хорошее и обеспеченное бомбоубежище или укрытие, то никогда не будет лишним иметь лишнюю бутылку масла, сахара, соли и других специй, кофе и чая, сухого молока, муки.
Товары нужно разделить на три категории: белки, углеводы и жиры. И сделать заготовки по каждой из этих групп,– рассказала врач.
Одним из важнейших аспектов питания является питание белком. Его можно получить из мяса, рыбы или птицы. Так что важно иметь в запасе достаточно мясных продуктов.
Хранить мясо можно в морозильнике, а лучшим вариантом будет запастись консервами – как мясными, так и рыбными.
Если вы не едите мясо, заменить его можно растительными белками – чечевицей, фасолью или нутом. Кроме того, следует есть грибы – в них содержится много растительного белка, который полезен всем. Грибы модно хранить как в замороженном, так и сухом виде.
Какими продуктами запастись на зиму / Фото Unsplash
Углеводы содержатся почти в каждом продукте, однако на зиму вас должны интересовать исключительно сложные углеводы. Они содержатся в цельнозерновых кашах и макаронах. Большое содержание сложных углеводов присутствует и в хлебце – их можно легко хранить в сухих местах.
Какими продуктами запастись на зиму / Фото Unsplash
Третьей категорией питательных веществ являются жиры, содержащиеся в маслах, рыбе и семенах. Чтобы держать в норме запас жиров, запасайтесь рафинированным маслом. Кроме того, к вашим блюдам можно добавлять оливки, семена льна или кунжут – эти продукты также имеют большое количество жиров.
Какими продуктами запастись на зиму / Фото Unsplash
Чтобы не только полезно питаться, но и обольщаться, вы можете сделать запасы шоколада или натуральной пастилы. Продукты с большим содержанием какао не только вкусны, но и улучшают настроение в холодные зимние дни. Также не забывайте о фруктах – свежие продукты зимой не имеют достаточно витаминов, как сезонные, поэтому вы можете законсервировать ваши любимые продукты или сделать сладкую сушку.
Какими продуктами запастись на зиму / Фото Unsplash