Продукты на черный день - что стоит иметь в запасе на осень и зиму

Важно! Не паникуйте, ведь враг еще раз хочет запугать украинцев, но ни мы, ни наши Вооруженные силы этого не позволят сделать. Мы выстоим и вернем все земли, самое главное – верить и оставаться целыми и в безопасности.

В своей предсмертной агонии Россия наносит немало вреда критической и гражданской инфраструктуре украинских городов. Чтобы безопасно и комфортно (насколько это возможно) испытать воздушные тревоги и осложнения с коммуникациями, рекомендуем обратить внимание на следующие списки.После нанесенных ракетных ударов по ТЭЦ и другим объектам инфраструктуры нельзя игнорировать вариант, что вы на время останетесь без света, воды или газа. Поэтому если у вас есть запас продуктов, посмотрите, все ли пригодно. В частности, обратите внимание на то, что, возможно, стоит докупить.

Что положить в тревожный рюкзак из продуктов

Если в вашем доме нет безопасного места во время воздушной тревоги, а нужно идти укрытие, обязательно не забывайте о тревожном рюкзаке. Он всегда должен стоять отдельно в вашем доме и не использоваться для других целей. Запас пищи должен рассчитываться на несколько дней – все, что можно есть без приготовления и занимающее мало места, долго сохраняется. Кроме документов, лекарств, наличных денег и минимальной одежды, не забудьте иметь с собой следующие продукты:

галеты или сухое печенье, хлебцы, сухари

мясные или рыбные консервы, паштеты

любая пачка крупов

полуфабрикаты – лапша, "мивина", суповые пакеты, каши

высококалорийные сладости

сухие фрукты, орехи

вода – не менее 1,5 литра на человека

Какие продукты иметь дома про запас

Самое главное, что нужно иметь – это запас воды, как питьевой, так и технической. Минимальное количество питьевой воды следует рассчитывать на каждого члена семьи с учетом возраста и комплекции. Ее храните в бутылях без попадания на них солнечных лучей и еще несколько литров можете иметь в меньших бутылках.

Крупы и макароны обязательно пригодятся, если у вас будет доступ к приготовлению на огне или газовой горелке. Гречка, овсянка, макароны, рис и прочее – все можно хранить долгое время и некоторые из них приготовить даже без горячей воды, просто залив водой на время.

Не пренебрегайте консервациями и овощами. Здесь пригодятся абсолютно все "закрутки", которые удалось сделать за последние месяцы урожая. Однако в большинстве своем они соленые и вызывают жажду, поэтому их нужно употреблять в небольшом количестве. Также отлично подойдут собранные овощи типа картофеля, моркови, батата, капусты и других саженцев.



Продукты про запас, которые нужно иметь дома

Не забудьте обратить внимание на сухофрукты – курагу, изюм, финики и прочее, а также на орехи. Что касается продуктов быстрого приготовления, то различные каши и пюре в пакетиках также могут долгое время уберечь от чувства голода. В основном их следует залить горячим кипятком или молоком. Они достаточно питательны и имеют длительный срок хранения. Также они хорошо нравятся с другими блюдами.

Сухари, хлебцы, печенье или другие продукты тоже могут долго храниться. Обратите внимание на энергетические батончики, высококалорийные сладости и сладкие пюре. Если у вас хорошее и обеспеченное бомбоубежище или укрытие, то никогда не будет лишним иметь лишнюю бутылку масла, сахара, соли и других специй, кофе и чая, сухого молока, муки.

Какими продуктами стоит запастись на холода

Товары нужно разделить на три категории: белки, углеводы и жиры. И сделать заготовки по каждой из этих групп,– рассказала врач.

Чтобы хорошо провести зиму и не болеть, важно поддерживать достаточный уровень питательных веществ. Но некоторые из них нельзя заменить витаминами - пора делать стратегический запас продуктов, которые будут поддерживать ваше здоровье зимой.По словам врача-диетолога Софии Шпак, подбирать продукты на зиму важно с точки зрения их питательности. Грамотно подобранные продукты обеспечат сбалансированное обогащение организма. Шпак пояснила, что все товары, которые вы собираетесь покупать, важно разделять на категории питательности.

Белки

Одним из важнейших аспектов питания является питание белком. Его можно получить из мяса, рыбы или птицы. Так что важно иметь в запасе достаточно мясных продуктов.

Хранить мясо можно в морозильнике, а лучшим вариантом будет запастись консервами – как мясными, так и рыбными.

Если вы не едите мясо, заменить его можно растительными белками – чечевицей, фасолью или нутом. Кроме того, следует есть грибы – в них содержится много растительного белка, который полезен всем. Грибы модно хранить как в замороженном, так и сухом виде.

Какими продуктами запастись на зиму / Фото Unsplash

Углеводы

Углеводы содержатся почти в каждом продукте, однако на зиму вас должны интересовать исключительно сложные углеводы. Они содержатся в цельнозерновых кашах и макаронах. Большое содержание сложных углеводов присутствует и в хлебце – их можно легко хранить в сухих местах.



Какими продуктами запастись на зиму / Фото Unsplash

Жиры

Третьей категорией питательных веществ являются жиры, содержащиеся в маслах, рыбе и семенах. Чтобы держать в норме запас жиров, запасайтесь рафинированным маслом. Кроме того, к вашим блюдам можно добавлять оливки, семена льна или кунжут – эти продукты также имеют большое количество жиров.



Какими продуктами запастись на зиму / Фото Unsplash

Продукты для души

Чтобы не только полезно питаться, но и обольщаться, вы можете сделать запасы шоколада или натуральной пастилы. Продукты с большим содержанием какао не только вкусны, но и улучшают настроение в холодные зимние дни. Также не забывайте о фруктах – свежие продукты зимой не имеют достаточно витаминов, как сезонные, поэтому вы можете законсервировать ваши любимые продукты или сделать сладкую сушку.

Какими продуктами запастись на зиму / Фото Unsplash