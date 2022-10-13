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Отопление в Украине. Стало известно когда начнется отопительный сезон

Сегодня, 12:14:53 405 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Отопление в Украине. Стало известно когда начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Украине начнется вовремя. Никаких переносов и изменений не будет. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. По его словам, в почти 4 000 населенных пунктах снова есть свет.

Когда в Украине начнется отопительный сезон

Как отметил Чернышов, отопительный сезон в Украине начнется, как и планировалось: как только в течение 3 дней среднесуточная температура будет ниже +8 градусов.

Также министр подчеркнул, что за двое суток максимально быстро отремонтировали поврежденное во время ракетной атаки врага. Сейчас без электричества пока остаются 8 населенных пунктов, работы там будут завершены в ближайшие дни.

Чернышов призвал экономить энергию. 8:00 – 11:00 и 17:00 – 23:00 – время максимальной экономии.

Отопительный сезон в Украине: последние новости

  • Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что во Львове будет тяжелый отопительный сезон этой зимой. Люди предупреждают быть готовыми к прикручиванию температуры на батареях.
  • Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщал, что город готов к зиме на 100%. Впрочем, есть проблемы с водой.
  • Сергей Шкарлетт рассказал, что более 90% всех садиков, школ и вузов уже готовы к этому отопительному сезону.
  • К слову, отопительный сезон в Киеве для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы начался 7 октября.
  • Жителей прилегающих к зоне боевых действий территорий обеспечат дровами. На помощь из государственного бюджета было выделено более 560 миллионов гривен.
  • Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что жилые дома и тепловые сети готовы почти на 90%.
  • Уже в ближайшее время готовность жилых домов и тепловых сетей приблизится к показателю 100% в регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

 

Достойно внимания – Слобожан заявил, что украинцев ждет сложный отопительный сезон: смотрите видео

Тэги: отопление, украина, отопительный сезон
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