Отопление в Украине. Стало известно когда начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Украине начнется вовремя. Никаких переносов и изменений не будет. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. По его словам, в почти 4 000 населенных пунктах снова есть свет.

Когда в Украине начнется отопительный сезон

Как отметил Чернышов, отопительный сезон в Украине начнется, как и планировалось: как только в течение 3 дней среднесуточная температура будет ниже +8 градусов.

Также министр подчеркнул, что за двое суток максимально быстро отремонтировали поврежденное во время ракетной атаки врага. Сейчас без электричества пока остаются 8 населенных пунктов, работы там будут завершены в ближайшие дни.

Чернышов призвал экономить энергию. 8:00 – 11:00 и 17:00 – 23:00 – время максимальной экономии.

Отопительный сезон в Украине: последние новости

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что во Львове будет тяжелый отопительный сезон этой зимой. Люди предупреждают быть готовыми к прикручиванию температуры на батареях.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщал, что город готов к зиме на 100%. Впрочем, есть проблемы с водой.

Сергей Шкарлетт рассказал, что более 90% всех садиков, школ и вузов уже готовы к этому отопительному сезону.

К слову, отопительный сезон в Киеве для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы начался 7 октября.

Жителей прилегающих к зоне боевых действий территорий обеспечат дровами. На помощь из государственного бюджета было выделено более 560 миллионов гривен.

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что жилые дома и тепловые сети готовы почти на 90%.

Уже в ближайшее время готовность жилых домов и тепловых сетей приблизится к показателю 100% в регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Достойно внимания – Слобожан заявил, что украинцев ждет сложный отопительный сезон: смотрите видео