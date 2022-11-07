Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь и декабрь 2022 года

В некоторые дни ноября-2022 совершенно не рекомендуется менять имидж, чтобы не навлечь на себя неприятности и проблемы со здоровьем.

Когда по лунному календарю оптимально окрашивать волосы в ноябре, чтобы новый цвет шевелюры был вам к лицу, поднимал настроение и собирал комплименты от окружающих? А в какие осенние дни красить волосы категорически не рекомендуется, чтобы не ухудшить здоровье и не вспугнуть свою удачу?

Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос на каждый день ноября 2022 года и выбирайте наиболее подходящие дни для обновления имиджа.

Лунный календарь на ноябрь-2022: когда можно и нельзя красить волосы

1 ноября – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

2 ноября – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

3 ноября – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

4 ноября – 29, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

5 ноября – 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

6 ноября – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

7 ноября – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

8 ноября – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

9 ноября – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

1 0 ноября – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

1 1 ноября – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

1 2 ноября – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

1 3 ноября – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

1 4 ноября – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

15 ноября – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

16 ноября – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

17 ноября – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

18 ноября – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

19 ноября – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

20 ноября – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

21 ноября – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

22 ноября – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

23 ноября – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

24 ноября – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

25 ноября – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

26 ноября – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

27 ноября – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

28 ноября – 24 лунный день. Благоприятно в этот лунный день окрашивать волосы в темные цвета, если хотите разбогатеть.

29 ноября – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

30 ноября – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2022 года:

В какие дни декабря-2022 лучше всего сменить цвет волос в канун Нового года, чтобы в праздники сиять красотой и привлекательностью.



Когда по лунному календарю лучше всего сменить цвет волос в декабре, в канун Нового года-2023, чтобы обновление имиджа было вам к лицу и делало настроение праздничным? А в какие дни декабря красить волосы категорически не нужно, чтобы не ухудшить здоровье и не вспугнуть свою удачу?

Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос на каждый день декабря 2022 года и выбирайте наиболее подходящие дни для обновления имиджа.

Лунный календарь на декабрь-2022: когда можно и нельзя красить волосы

1 декабря – 27-й лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

2 декабря – 28-й лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

3 декабря – 29-й лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

4 декабря – 30-й, 1-й лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

5 декабря – 2-й лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

6 декабря – 3-й лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

7 декабря – 4-й лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

8 декабря – 5-й лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

9 декабря – 6-й лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

1 0 декабря – 7-й лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

1 1 декабря – 8-й лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

1 2 декабря – 9-й лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

1 3 декабря – 10-й лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

1 4 декабря – 11-й лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

15 декабря – 12-й лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

16 декабря – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

17 декабря – 14-й лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

18 декабря – 15-й лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

19 декабря – 16-й лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

20 декабря – 17-й лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

21 декабря – 18-й лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

22 декабря – 19-й лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

23 декабря – 20-й лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

24 декабря – 21-й лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

25 декабря – 22-й лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

26 декабря – 23-й лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

27 декабря – 23-й лунный день. Лучше отложите смену цвета на другой день, если не хотите неприятностей в личной жизни.

28 декабря – 24-й лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

29 декабря – 25-й лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

30 декабря – 26-й лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

31 декабря – 27-й лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

И помните: смена стиля и имиджа - очень важна в не зависимости от года, месяца или дня, ведь от єтого зависит ваше настроение и внутреннее состояние. Правильно подобранный образ поможет вам быть привлекательней, уверенней, добавит внутренней энергии.