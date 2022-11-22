СБУ проводит обыски на территории Киево-Печерской Лавры

СБУ заявляет, что целью мероприятий являются "недопущение использования Лавры как ячейки "русского мира", проверка данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.; обезопасение населения от провокаций и террористических актов".

Правоохранители проводят осмотр территории и помещений Лавры, ищут там запрещенные к обращению предметы, проверяют лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, сообщает СБУ.





Окрыли дело по факту исполнения песни "Матушка-Русь"

СБУ открыла уголовное производство из-за пения песни про "матушку-Русь" в помещении Лавры 12 ноября.

Производство открыто по ч.1 ст. 436-2 УК – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

По версии следствия, в тот день во время богослужения звучали "тезисы пропагандистского характера, которые восхваляют "русский мир".

Напомним, на видео хорового пения отреагировали в самой УПЦ.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Митрополит Климент заявил, что у видео - сомнительного происхождения и интерес к таким сообщениям должен быть соответствующим.

Наместник Киево-Печерской Лавры Павел сообщил, что священник Захарий, во время богослужения которого звучала песня "Звон плывет, плывет над Россией", отстранен от богослужений.

В своем видеообращении он объяснил, что эта песня не была молебном и что УПЦ молится за Украину и за мир.

СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской Лавры. Информацию об этом публикуют телеграм-каналы. Позже в СБУ официально прокомментировали обыски в Киево-Печерской Лавре.По информации спецслужбы, СБУ, Нацполиция и Нацгвардия проводят там контрразведывательные мероприятия "в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине".