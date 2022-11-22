Живой Журнал

Сегодня: Вторник, 22 Ноября 2022    11:59:59
|
Главная » Новости » Криминал » 2022 » Ноябрь » 22 » 09:46:14

СБУ проводит обыски на территории Киево-Печерской Лавры

Сегодня, 09:46:19 142 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
СБУ проводит обыски на территории Киево-Печерской Лавры

СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской Лавры. Информацию об этом публикуют телеграм-каналы. Позже в СБУ официально прокомментировали обыски в Киево-Печерской Лавре.

По информации спецслужбы, СБУ, Нацполиция и Нацгвардия проводят там контрразведывательные мероприятия "в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине".
СБУ заявляет, что целью мероприятий являются "недопущение использования Лавры как ячейки "русского мира", проверка данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.; обезопасение населения от провокаций и террористических актов".
 
Правоохранители проводят осмотр территории и помещений Лавры, ищут там запрещенные к обращению предметы, проверяют лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, сообщает СБУ.

Окрыли дело по факту исполнения песни "Матушка-Русь"

СБУ открыла уголовное производство из-за пения песни про "матушку-Русь" в помещении Лавры 12 ноября.
 
Производство открыто по ч.1 ст. 436-2 УК – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.
 
По версии следствия, в тот день во время богослужения звучали "тезисы пропагандистского характера, которые восхваляют "русский мир".
 
Напомним, на видео хорового пения отреагировали в самой УПЦ.
 
Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Митрополит Климент заявил, что у видео - сомнительного происхождения и интерес к таким сообщениям должен быть соответствующим.
 
Наместник Киево-Печерской Лавры Павел сообщил, что священник Захарий, во время богослужения которого звучала песня "Звон плывет, плывет над Россией", отстранен от богослужений.
 
В своем видеообращении он объяснил, что эта песня не была молебном и что УПЦ молится за Украину и за мир.
Тэги: обыск, Киево-Печерская лавра, СБУ
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: