СБУ допрашивает наместника Киево-Печерской лавры Павла (Паша Мерседес). В чем его подозревают?

В субботу утром 1 апреля Служба безопасности Украины объявила о том, что наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Украинской православной церкви Павлу (Лебедю), вручено уведомление о подозрении в совершении преступления.

В доме митрополита СБУ провела обыск, а самого Павла несколько часов допрашивали, после чего обещали отвезти в Шевченковский суд Киева для избрания меры пресечения.

Уже к вечеру настоятель лавры мог оказаться под домашним арестом, но после допроса Павел сослался на недомогание - и суд решили отложить до понедельника.

Следственные действия проводятся на фоне попыток Киева выселить Украинскую православную церковь (до недавнего времени - Московского патриархата) из Лавры - одной из древнейших и наиболее почитаемых православных святынь.

Павел возглавляет монастырь почти 30 лет, с 1994 года.

О вручении подозрения сообщил сам Павел в видеообращении, а позже подтвердила СБУ. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни, оправдании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.





"В своих публичных выступлениях [подозреваемый Лебедь] неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора", - сообщает СБУ на своем сайте, ссылаясь в качестве подтверждения на заключение судебно-лингвистической экспертизы.

Угрозы "божьей карой"

Как рассказал сам Павел, сотрудники СБУ вручили ему уведомление о подозрении в субботу утром, около половины восьмого.

"Суббота, выходной день, не дали возможности помолиться. Ну Бог им в помощь, сейчас в моем доме будут обыски", - сообщил он.

"Сказали, что я сотрудничаю с Россией, и еще там одно межрелигиозное разжигание, еще говорят, что я проклинал президента. Никогда в жизни этого не было и не будет. Поэтому прошу вас хранить мир. Молитесь, церковь гонят. Ни за что и ни про что", - заявил Павел.

Арест Павла. Зачем власти изолировали наместника Киево-Печерской лавры и показали золотую рыбу (Виталий Червоненко, корреспондент Би-би-си в Киеве)

Еще вчера казалось, что ситуация с лаврой зашла в тупик. Митрополит Павел при помощи прихожан, семинаристов и монахов успешно отражал все попытки минкульта начать забирать у УПЦ помещения и описывать имущество - чтобы, возможно, в скором времени передать и то и другое в ведение Православной церкви Украины.

30 марта из лавры почти никто не уехал, хотя имущество в основном вывезли. Павел отдал прихожанам команду защищать помещения лавры, а комиссию ни в один храм не пускать - вплоть до решения суда, который начнет рассматривать иск к власти от имени УПЦ не раньше конца апреля.

Без судебного вердикта в УПЦ отказываются признавать и расторжение договора аренды помещений лавры, и правомочность госкомиссии по приему-передаче имущества. Фактически четверг и пятница стали именно победой УПЦ и Павла: что можно противопоставить сотням бабушек с детьми, киевские власти не придумали.

Министр культуры Александр Ткаченко, который считается одним из основных публичных спикеров по борьбе с УПЦ в лавре, подчеркивал, что силу применять никто не будет, а выселять церковников будут только по решению суда. Казалось, что в понедельник комиссия минкульта снова придет в лавру и ее снова не пустят. Ситуация без применения силы выглядела патовой.

Однако свое слово в противостоянии с лаврой в субботу сказала служба, которая еще осенью прошлого года фактически инициировала национальную кампанию против УПЦ и, как утверждает глава СБУ Василий Малюк, российским влиянием над умами ее прихожан.

Еще вчера, когда журналисты пытались узнать у представителей власти, как они намереваются выйти из сложившейся патовой ситуации, нам намекали, что решение готовится асимметричное и никак не связанное с разгоном верующих силой.

Спецслужбы решили ударить по главному оппоненту государства в споре о лавре. Именно Павел публично призывает верующих к противостоянию, и именно он благословлял их на физическую защиту храмов от комиссии минкульта.

Теперь Павла собираются поместить под домашний арест в его роскошном загородном имении. При этом СБУ не постеснялась нанести удар и по имиджу Павла, выложив многочисленные фотографии интерьеров его резиденции, которые у многих вызвали удивление своим очевидным несоответствием традиционно монашескому образу жизни.

Но главная цель шага СБУ - изолировать Павла от лавры. И от монахов.

С одной стороны, система защиты УПЦ в лавре без одного из главных вдохновителей этой борьбы может сильно пошатнуться. Как говорили ранее собеседники Би-би-си, предстоятель Онуфрий в [прямое] противостояние влезать не будет, и только Павел может до последнего бороться против государства за лавру. Пошатнется - но рассыпется ли?

В церковных кругах сомневаются, что без Павла его сторонники в лавре быстро сдадутся. Да и координировать их действия он худо-бедно сможет и по телефону. В понедельник комиссия минкульта предпримет вторую попытку описать имущество монастыря. Тогда и станет окончательно ясно, изменится ли оборона лавры без своего наместника.

На этой неделе митрополит Павел обнародовал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, где угрожал ему и его семье "божьей карой".

"Говорю вам, господин президент, и всей вашей стае, что слезы наши не упадут на землю. Они упадут вам на голову. Сегодня вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах и нашем желании, можете с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье этот поступок. Потому что в эти минуты 220 человек братии выброшены вами на улицу", - говорилось в заявлении настоятеля лавры.

В декабре прошлого года из-за связи с Москвой и РПЦ в отношении Павла были введены персональные санкции.

Страсти вокруг лавры

АВТОР ФОТО,REUTERS

В последние месяцы украинские власти предпринимают попытки лишить УПЦ влияния в украинском обществе и доступа к Киево-Печерской лавре. Так, в главные соборы верхней лавры служителям УПЦ запретили вход еще в январе.

Ситуация резко обострилась, после того как с УПЦ расторгли договор аренды нижней лавры, где размещалось местное духовенство. Представители УПЦ должны были покинуть территорию монастыря в срок до 30 марта.

Делать это УПЦ отказалась и обжаловала расторжение договора аренды в суде, а верующие несколько дней подряд не пускали на территорию монастыря комиссию министерства культуры и информационной политики по принятию-передаче государственного имущества лавры.

Чтобы обеспечить себе доступ к лавре, украинское министерство культуры подало в суд. Теперь в игру вступила также СБУ.



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