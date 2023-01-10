«Бороду не сожги»: в Лавре под руководством «Паши Мерседеса» на могиле сожгли два клобука. ВИДЕО

Известная киевская журналистка Соня Кошкина сообщила подробности произошедшего в Киево-Печерской Лавре на могиле бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира (Сабодана) в ночь с 6 на 7 января 2023 года. Об этом говорится в ее колонке на портале LB.ua.
«В ночь с 6 на 7 января на могиле блаженнейшего Владимира были найдены два белых клобука... Клобук - это такой специальный головной убор, который обычно носят митрополиты», - написала журналистка.
«Здесь нужно объяснить, что в Лавре, к сожалению, немало публики, которая не просто искренне верит, а реально практикует всевозможные предрассудки, типа обряды и так далее. Павел (Лебедь), он же – Паша (Мерседес) – первый и главный из них (но не единственный). Когда на чьей-то могиле оставляют какие-то предметы, которые теоретически могут ассоциироваться с человеком (в данном случае белый клобук – наряд митрополита), это нечто вроде "сглаза". Типа «изжить человека из мира», – объяснила Соня Кошкина.
«Когда о находке стало известно Павлу (Лебедю), он, по словам свидетелей (а их было немало), натурально испугался. Очень сильно испугался. Ибо сразу взял это на свой счет. Мол, кто-то из ближнего круга хочет его уничтожить», – продолжает журналистка.
Находки митрополит церкви Московского патриархата Павел (Лебедь), которой до 1 января была подконтрольна вся Киево-Печерская лавра, а сейчас только Нижняя Лавра, где и расположена могила Владимира (Сабодана), воспринял как угрозу для себя и для своего непосредственного руководителя, предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия (Березовского).
«А поскольку сам Павел в «сглажение» и подобную муть очень верит, он и испугался», - пишет Соня Кошкина.
После этого по распоряжению митрополита Павла найденные клобуки было решено сжечь.
«Хорошо, очень хотелось сжечь, но почему – на могиле? Почему куда-нибудь в кусты не отнесли. Ибо речь идет о чертах шаманизма. Согласно правилам "вуда" - или как правильно назвать такую "обрядность" - "подарок" нельзя перемещать (желательно вообще его не касаться), а необходимо уничтожить именно на месте. Именно поэтому лаврскому келарю Филарету было поручено облить находку бензином (или другой топливной смесью, мы видим ее на видео в пластиковой канистре) и поджечь. На видео ясно слышны голоса еще двух соучастников (возможно, один из них – автор съемки). Один говорит Филарету "осторожно", другой - "бороду не спали", - написала Кошкина.
«Действия келария Филарета подпадают под статью Уголовного кодекса о вандализме и издевательствах над местом захоронения. Никак иначе это назвать нельзя. Очевидно, он должен быть допрошен правоохранительными органами (также установлены и допрошены его сообщники) и свидетельствовать о том, от кого получил преступный приказ», - резюмировала журналистка.