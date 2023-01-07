Впервые в истории Украины: в Киево-Печерской Лавре ПЦУ проводит рождественское богослужение

Сегодня в 9 часов утра по Киеву там начнет рождественскую литургию глава Православной церкви Украины Епифаний. Разрешение на это выдал Минкульт, который накануне отказал Украинской православной церкви в продлении договора на пользование храмом. УПЦ служила в главном храме Лавры с момента своего основания. ​​​​​ПЦУ проводит богослужение в Киево-Печерской Лавре



Между тьмой и светом не может быть единства — Митрополит Епифаний Судя по видео, народ постепенно подходит к Лавре, хотя ажиотажа на улице, примыкающей к монастырю, пока особого нет.Между тьмой и светом не может быть единства — Митрополит Епифаний В Киеве под Киево-Печерской Лаврой с утра много полиции и Нацгвардии. Они проверяют документы у тех, кто хочет попасть на первое богослужение ПЦУ в главном храме монастыря - Успенском.

"Не может добро и зло сосуществовать в мире, свобода и рабство не сочетаются друг с другом. Сейчас время самых тяжелых испытаний для Украины. Враг ворвался на нашу землю, дьявольская злость и зависть заставили врага начать войну, в которой он будет поражен. Ведь правда - на нашей стороне", - сказал глава ПЦУ сегодня во время праздничного богослужения в Киево-Печерской Лавре.

ПЦУ ведет прямую трансляцию богослужения, смотреть здесь

Сегодня 7 января православные христиане в Украине празднуют Рождество Христово. В Успенском соборе Киево-Печерской Лавры глава ПЦУ Епифаний впервые провел рождественскую литургию.