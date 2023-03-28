«Московскую» церковь в Украине обязали выехать из Киево-Печерской лавры. Она отказывается. Что будет дальше?

Власти Украины предъявили церкви, которую считают "московской", ультиматум: полностью покинуть Киево-Печерскую лавру после 29 марта. Но никто не знает, что именно случится после этого дня - ни с Лаврой, ни с Украинской православной церковью.

Конец марта может стать этапным моментом в истории Киево-Печерской лавры, одного из крупнейших монастырей православного мира. Министерство культуры Украины, в чьем ведении находится комплекс древних церквей и знаменитых пещер, объявило, что с 29 марта расторгает договор с Украинской православной церковью о бессрочной аренде Лавры.

Еще недавно к названию этой церкви добавляли приставку "Московского патриархата", однако сейчас ее представители заявляют, что разорвали связи с Русской церковью.

Представители УПЦ заявляют, что не собираются покидать стены Лавры, и призывают свою паству защищать их "самую дорогую святыню" всеми законными способами.

Это - на словах. На деле - монахи начали выносить из Лавры свои личные вещи. На выезде из монастырского комплекса каждый автомобиль, покидающий Лавру, осматривают полицейские: власть уже заявила, что любая попытка вынести оттуда исторические ценности не останется безнаказанной.

Церковники в ответ обвиняют власть в гонениях и уверяют, что если давление на них продолжится, то самая большая церковь Украины перейдет в подполье.

Ситуацию усугубляет то, что коммуникация между представителями власти и церкви проходит в режиме обмена заявлений для прессы. На прошлой неделе делегация иерархов УПЦ пыталась пробиться на прием к Владимиру Зеленскому, чтобы "взглянуть ему в глаза" и убедиться, что он располагает правдивой информацией о церкви и Лавре. Однако в офис президента их - вполне прогнозируемо - не пустили, все остались при своих, а понимания, чего именно ждать от 29 марта, ни у кого не прибавилось.

Наступление на УПЦ

Осенью прошлого года украинские силовики инициировали серию обысков в церквях, монастырях и епархиальных управлениях УПЦ. Согласно официальным объяснениям, искали схроны с оружием и проверяли, не прячутся ли там диверсанты.

УПЦ - самая большая православная церковь Украины - до недавнего времени была самоуправляемой церковью в составе Русской православной церкви (РПЦ). После начала большой войны УПЦ осудила российское вторжение, а в мае объявила о полном разрыве связей с Москвой. При этом, с точки зрения Русской православной церкви, УПЦ остается ее составной частью.

В любом случае, многие украинцы продолжают считать УПЦ частью "русского мира" и вполне поддерживают действия силовиков против нее.

В конце ноября обыски прошли и в Киево-Печерской лавре, своеобразной столице УПЦ: тут расположен не только крупный исторический монастырь, но и духовная академия, а также синодальные органы управления церковью. Ничего существенного сотрудники СБУ тогда не нашли, но их визит оказался предвестником более серьезных проблем, ожидавших Лавру.

Уже 1 декабря Владимир Зеленский посвятил значительную часть своего ежедневного обращения проблеме УПЦ.

Во-первых, он поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о "невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций", то есть, о гипотетическом запрете УПЦ.

Во-вторых, Зеленский распорядился провести экспертизу устава УПЦ на предмет церковно-канонической связи с Московским патриархатом. То есть, определить, действительно ли УПЦ разорвала все связи с РПЦ или только заявляет об этом.

В-третьих, предписал "проверить наличие правовых оснований и соблюдение условий пользования религиозными организациями имуществом, пребывающим на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника". Проще говоря, определить, есть ли у государства основания разорвать заключенный в 2013 году, еще при президенте Викторе Януковиче, договор о бессрочной аренде Лавры Украинской православной церковью.

АВТОР ФОТО,OCU Наблюдатели утверждают, что до лета прошлого года Владимир Зеленский не особо интересовался церковными вопросами. Ныне он - по крайней мере, на словах - превратился в убежденного противника УПЦ

Посеянные тогда зерна дали свои всходы только сейчас.

В январе правительство подало в парламент законопроект, о котором говорил в декабре президент. В случае принятия он может поставить УПЦ вне закона, сейчас он ждет рассмотрения в Раде.

Затем Госслужба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) - украинское "министерство религии" - обнародовала результат религиоведческой экспертизы, показавшей, что с точки зрения канонического права УПЦ является структурным подразделением РПЦ (в УПЦ заявили отвод большей части членов комиссии, проводившей экспертизу, и не согласны с ее результатами).

В начале марта появились новости и о Лавре.

Секретная экспертиза

В январе этого года во исполнение президентского указа правительство создало рабочую группу, которая проводила на территории Лавры ревизию. Результаты этой проверки, как рассказал источник Би-би-си в украинском правительстве, имеют гриф "для служебного пользования". Однако киевское издание LB.ua опубликовало фрагмент выводов ревизоров, полученный журналистами из собственных источников. Собеседник Би-би-си в ГЭСС подтвердил аутентичность этого документа.

В нем говорилось, что на территории Лавры были обнаружены 36 новопостроенных зданий и сооружений, в том числе 15 капитальных строений, 16 малых архитектурных форм (беседок и киосков) и пять памятников.

АВТОР ФОТО,AFP VIA GETTY Часть Киево-Печерской лавры была передана в безоплатную аренду Украинской православной церкви в июле 2013 года во время президентства Виктора Януковича, считавшегося ревностным прихожанином УПЦ

Насколько можно судить, именно выводы этой проверки - позже министерство культуры уточнило их короткой информационной справкой на своем сайте - дали Минкульту основания заявить о нарушении церковниками условий пользования государственным имуществом и объявить о принудительном расторжении договора аренды с УПЦ.

Именно об этом шла речь в письме, полученном 10 марта настоятелем монастыря митрополитом Павлом (Лебедем). В нем было сказано, что последний день, когда УПЦ может находиться в Лавре, - 29 марта.



С этого момента ситуация вокруг Лавры начала развиваться как будто в двух не пересекающихся информационных реальностях.

Церковь не хочет уходить

Официальная позиция УПЦ проста: выезжать из Лавры она не собирается. Решение Министерства культуры о разрыве договора аренды тут считают незаконным и, по данным Би-би-си, уже оспорили его в суде.

Аргументируют это так. Проверка, на основании которой принималось решение об изгнании монастыря, проводилась без участия представителей церкви. Церковники не имели возможности ознакомиться с ее результатами и дать объяснения по поводу претензий ревизоров. Не могут они этого сделать и сейчас: ведь результаты проверки, как мы уже знаем, были засекречены.

АВТОР ФОТО,GLOBAL IMAGES UKRAINE VIA GETTY В УПЦ заявляют, что именно силами их церкви Лавра превратилась из руин в один из мировых центров паломничества, поэтому выгонять их из монастырского комплекса - по меньшей мере несправедливо

Представители УПЦ, с которыми поговорила Би-би-си, уверяют, что все постройки и перестройки на территории Лавры за прошедшие десять лет - со времени, когда правительство Николая Азарова передало Лавру в аренду церкви, - были должным образом согласованы с государственными органами. А даже если какие-то нарушения и были, об этом следовало бы уведомить монастырь и дать ему время на то, чтобы устранить их. Этого, говорят церковники, сделано не было.

СМИ сообщали, что еще в 2017 году, после публикации журналистского расследования, полиция открыла дело по факту уничтожения культурных ценностей на территории Лавры. В январе этого года следственные действия по этому делу продолжались, подозреваемые установлены не были - об этом говорится в ответе полиции на запрос "Радио Свобода" (в России объявлено "иностранным агентом").

А в УПЦ тем временем называют несправедливой саму постановку вопроса о выселении. Церковь, говорят здесь, вошла в Лавру в конце 80-х, когда большая часть ее корпусов пребывала в аварийном состоянии, за эти годы реставрировала комплекс и превратила его в один из самых значительных центров паломничества в православном мире, а теперь ее бесцеремонно просят на выход.

"Лавра - наш дом, и по собственной воле мы его не покинем", - говорит наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь).

"Лавра - тоже срез общества"

Позиция государства, сформулированная министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, вроде бы тоже выглядит четко и однозначно.

"Договор безоплатного пользования УПЦ Лаврой разрывается с 29 марта 2023 года. Это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре", - написал он в своем телеграм-канале 10 марта.

И позже уточнил: любая попытка вынести при выселении любой музейный экспонат, предоставленный монахам в пользование, в том числе мощи святых, покоящиеся в лаврских пещерах, повлечет за собой уголовную ответственность.

Примерно с этого времени на выезде из Лавры начал работать небольшой блокпост: вооруженные полицейские открывают багажники всех выезжающих из комплекса автомобилей с вопросами: "Что везем? Иконы? Книги?"

Уже через несколько дней оказалось, что о полном исходе из Лавры всех ее нынешних насельников речь не идет.

"Никто не говорит о том, что жизнь монахов в Лавре остановится… Но это повод для того, чтобы монахи могли определиться с тем, каким образом они могут оставаться в Лавре", - заявил Ткаченко в эфире национального информационного телемарафона.

Министр добавил, что "монахи прекрасно знают, какие варианты продолжения жизни в Лавре у них есть".

Какие именно условия были поставлены государством более чем двум сотням монахов для того, чтобы они могли остаться в лаврских стенах, министр не конкретизировал. На поверхности лежат два варианта.

АВТОР ФОТО,SERGEI SUPINSKY VIA GETTY Украинское государство устами министра культуры Александра Ткаченко утверждает, что монахи лаврского монастыря "прекрасно знают", что нужно сделать для того, чтобы остаться в Лавре

Первый - монахам намекают, что обезопаситься от проблем они могут, перейдя в автокефальную Православную церковь Украины. Она была создана в 2018 году и не признается ни РПЦ, ни УПЦ.

ПЦУ заявляет, что Лавра является святыней всего украинского народа, просит у государства доступа к богослужениям на территории комплекса и даже зарегистрировала в госорганах монастырь под названием "Киево-Печерская лавра" (формально помещениями на территории Лавры он не обладает, адрес его регистрации - через дорогу от "настоящей" Лавры).

На днях предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний выступил с пространным обращением к монахам Лавры, призвав их присоединиться к его церкви.

"Свидетельствую братии, что те из вас, кто… отвергнет беззаконную власть Москвы, продолжат свое служение в Лавре. Все свои возможности и авторитет мы будем использовать для того, чтобы защитить вас от запугиваний со стороны предыдущего наместника Лавры", - заявил он.

Настроения братии Лавры крайне сложно оценить в силу специфики монастырской жизни. С одной стороны, источники Би-би-си в ПЦУ убеждают, что "значительная часть" монахов готовы перейти в автокефальную церковь. С другой - братия монастыря регулярно служит фоном для обращений наместника Лавры митрополита Павла, смысл которых сводится к тому, что никто из монахов даже не помышляет о переходе в ПЦУ.

"Лавра на самом деле - это тоже срез общества. Все туда идут для служения Богу, но что-то из светской жизни в каждом монахе остается. Если перед человеком жестко поставить выбор, то кто-то, не исключено, и перейдет. Даже у Христа был Иуда. Кто-то - искренне, кому-то не захочется срываться с насиженного места, кому-то просто некуда из Лавры идти. Но я очень сомневаюсь, что это будет массовым явлением", - говорит Би-би-си иерарх УПЦ, не уполномоченный комментировать этот вопрос публично.

Второй вариант толкования сигнала, который министр Ткаченко посылает в Лавру: УПЦ должна "сдать" своих иерархов, которые считаются основными проводниками идей "русского мира" в церкви.

"Я думаю, ситуация принципиально изменится, когда подсанкционные лица покинут территорию Лавры", - заявил Ткаченко в эфире марафона.

"Подсанкционные лица", о которых говорит министр, - это наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) и управляющий делами УПЦ, фактически главный завхоз церкви, митрополит Антоний (Паканыч).

АВТОР ФОТО,UOC Наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) считается одной из самых конфликтных фигур среди иерархов УПЦ. Сейчас он утверждает, что изгнание монахов из Лавры может предвещать скорое наступление апокалипсиса.

Это заявление министра вызвало недоумение у части наблюдателей: то есть, если Павел и Антоний уйдут, то к монастырю УПЦ, якобы нарушавшему условия аренды Лавры, исчезнут претензии? Забываем о нарушениях и констатируем, что ситуация "принципиально изменилась"?

Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря) в разговоре с Би-би-си назвал заявления министра относительно митрополитов Павла и Антония "угрозами и шантажом, не имеющими ничего общего с правом".

"Это ситуация из разряда "дайте воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде". Власть начинает с малого. Если я сейчас сдам своих собратьев, так же завтра могут сдать меня", - говорит Би-би-си еще один иерарх УПЦ.

Стояние у Зеленского

На этом фоне события 20 марта, когда состоялось заседание синода УПЦ, главным вопросом которого была ситуация вокруг Лавры, могли выглядеть как попытка церкви снизить градус дискуссии с государством и найти точки соприкосновения с властью.

Синод принял миролюбивое обращение к президенту: в нем УПЦ напоминает, что осудила военную агрессию России и призвала свою паству стать на защиту страны. Поэтому церковь просит Зеленского не выселять монашескую общину с территории Лавры, которую монахи "буквально подняли из руин".

Отдельным решением синод вывел из своего состава митрополита Симферопольского Лазаря (Швеца) "в связи с невозможностью принимать участие в заседаниях синода", и отправил на покой епископа Макаровского Гедеона (Харона) - формально "по состоянию здоровья".

Эти иерархи обладали в Киеве специфической репутацией. Лазарь вместе с другими крымскими иерархами заявил, что не приемлет решение УПЦ о разрыве связей с РПЦ. После этого синод Русской православной церкви решил переподчинить три крымские епархии непосредственно патриарху Московскому. В январе этого года Лазарь (Швец) указом президента Зеленского был лишен украинского гражданства. Гедеона же лишили украинского гражданства еще в 2019 году, после чего в июле того года епископа выдворили с территории Украины.

После того как заседание синода было закрыто, делегация из девяти иерархов УПЦ отправилась из Лавры на улицу Банковую в центре Киева - там расположен Офис президента Украины.

АВТОР ФОТО,FUTURE PUBLISHING VIA GETTY Поход делегации УПЦ к Офису президента Украины уже успели назвать беспрецедентным явлением в истории взаимоотношений украинских государства и церкви

Этот поход можно было рассматривать сразу с нескольких сторон. Во-первых, и это беспрецедентно в истории украинской церкви, ее иерархи пошли на поклон к светской власти. Только ленивый не вспомнил в связи с этим события осени 2018 года, когда президент Петр Порошенко звал иерархов УПЦ на встречу для обсуждения перспектив предоставления украинскому православию томоса об автокефалии, а они принципиально проигнорировали это мероприятие.

Во-вторых, кадровые решения, о которых члены синода могли сообщить Зеленскому, - это, конечно, не отставки митрополитов Павла (Лебедя) и Антония (Паканыча), которых власть устами министра культуры Ткаченко требует от УПЦ. Но готовность избавляться от самых одиозных иерархов могла бы стать хорошим заделом для предметного разговора о будущем.

Наконец, сразу несколько высокопоставленных епископов УПЦ в разговорах с Би-би-си рассказывали о своих подозрениях относительно того, что Владимир Зеленский лично не обладает всей полнотой информации об УПЦ вообще и о Лавре в частности, а резкие заявления вкладывают ему в уста некие "помощники".

Многочисленные запросы о встрече, которые направляла президенту УПЦ и лично ее предстоятель митрополит Онуфрий, его администрация игнорировала, рассказал Би-би-си собеседник в УПЦ. Посему поход на Банковую и попытка добиться персональной аудиенции с главой государства могла бы в корне изменить отношение власти к церкви, продолжает он.

Однако делегация иерархов так и не дождалась встречи с Зеленским: после трех часов ожидания над центром Киева взвыли сирены воздушной тревоги, и охранники президентского Офиса приказали им покинуть территорию вблизи блокпоста.

"Нам очень жаль, что государство избегает прямого контакта и диалога со значительной частью украинского народа, являющимися верующими УПЦ, и оперирует извращенными фактами об УПЦ", - заявил по итогам стояния на Банковой митрополит Климент (Вечеря).

"Мы вообще не уверены, что президент знает, что мы к нему приходили", - поделился с Би-би-си своими впечатлениями об этом походе еще один иерарх УПЦ.

Тем не менее, на протяжении последней недели риторика представителей власти относительно УПЦ несколько остыла, а Владимир Зеленский, до того регулярно обращавшийся к церковной проблематике в своих обращениях, ни разу не коснулся этой темы.

"Не уйдут - значит, выползут"

По состоянию на этот момент сложно спрогнозировать, что именно будет происходить в Лавре и возле ее стен 29 марта. Или, как вариант, на следующий день - ведь, согласно одной из трактовок, 29 марта перестанет действовать срок аренды, а освобождена Лавра от присутствия УПЦ должна быть только 30-го.

Представители УПЦ заявляют, что покидать стены лаврского комплекса не собираются. С другой стороны, говорит министр культуры Александр Ткаченко, "на самом деле процесс выезда монахов уже происходит, это может засвидетельствовать любой прохожий: они вывозят столы, стулья, бойлеры".

АВТОР ФОТО,GLOBAL IMAGES UKRAINE VIA GETTY Несмотря на заявления представителей УПЦ о том, что они не собираются покидать Лавру, из монастырского комплекса явно вывозят имущество

СМИ публикуют фото и видео из Лавры: они свидетельствуют о том, что оттуда вывозят типографское оборудование и иконы изнутри некоторых корпусов.

Один из представителей епископата УПЦ заявлял Би-би-си, что не исключает, что на словах его церковь до последнего момента будет держаться за Лавру, а в итоге тихо-мирно покинет ее стены - по его словам, это могло бы произойти, если бы соответствующую позицию занял лично предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.

Еще один вариант развития событий, который мог бы объяснить масштабный вывоз имущества из Лавры, описывают Би-би-си два осведомленных источника в церковной среде. Согласно их версии, УПЦ уйдет из Лавры "частично": ее стены покинут расположенные здесь церковные учебные заведения - духовная академия и семинария, - они перейдут на дистанционное обучение. Структуры управления митрополией тоже покинут Лавру: они, по некоторым сведениям, уже подыскали себе резервные помещения для эвакуации. А вот монахи, согласно этому сценарию, останутся.

Еще один епископ, осведомленный о происходящем в лаврских стенах, говорит о нынешних настроениях братии так: "Понятно, что в монастыре царят настроения растерянности и подавленности. Монахи опасаются каких-то физических столкновений и пытаются уберечь свое личное имущество - вывозят его в безопасные места, кто куда, оставляя только то, что абсолютно необходимо им для существования".

Представители власти - например, министр культуры Александр Ткаченко или секретарь Совбеза Алексей Данилов - обещают, что даже если церковники не выселятся в положенный срок, физическую силу к ним применять не будут.

Глава Госслужбы этнополитики и свободы совести Виктор Еленский говорит, что в случае, если УПЦ не покинет стены Лавры, государство подаст на нее в суд, и уже судебные исполнители будут решать вопрос с освобождением монастыря от лиц, которые, по мнению государства, не имеют оснований там пребывать. Тогда решение этого вопроса имеет все шансы потонуть в судебных разбирательствах: ведь собственный иск по поводу неправомерности разрыва договора аренды уже подала УПЦ.

Но существует вероятность и "кризисного сценария", при котором решать судьбу Лавры будет улица.

"На мой взгляд, Россия будет пытаться прибегнуть к провокациям и помешать освобождению Лавры до 29 марта… Нам нужно готовиться и к тому, что к Лавре придет и патриотически настроенная общественность, в частности, ветераны войны, чтобы поддержать ее освобождение от Московского патриархата", - заявил депутат Рады, глава парламентского комитета по гуманитарной политике Никита Потураев.

АВТОР ФОТО,GLOBAL IMAGES UKRAINE VIA GETTY На фронтах войны с Россией воюют верующие обеих больших православных церквей Украины - и УПЦ, и ПЦУ

О том, что такую позицию поддерживает часть общества, свидетельствует заявление главы радикальной организации "Братство" Дмитрия Корчинского, который ранее уже допускал, что ветераны нынешней войны могут принять участие в физическом освобождении Лавры от представителей УПЦ: "Московские попы заявили, что не уйдут из Лавры. Значит, выползут".

Прогнозируя, как могут развиваться события возле Лавры 29 марта, Потураеву заочно отвечает митрополит Антоний (Паканыч): "Мы не знаем, что произойдет, но мы знаем настроения наших верующих, которые будут защищать свои святыни. Нам говорят, что сюда могут прийти люди, настроенные очень враждебно против нас, даже люди, которые воюют на фронте. Я бы хотел сказать, что среди тех, кто воюет на фронте, есть очень много верующих УПЦ, и я не хотел бы, чтобы… довели ситуацию до того, чтобы на территории Лавры по разные стороны противостояния встретились побратимы, которые защищают нашу Украину".

Церковь не может призвать своих сторонников прибыть в Киев и физически защищать ее от возможных провокаций: режим военного времени строго ограничивает проведение в стране массовых акций.

Но в последнее время на церковных сайтах действительно регулярно публикуют обращения, присланные солдатами ВСУ из зон боевых действий. В них они призывают "прекратить гонения" против УПЦ.

Да и епископы этой церкви в своих постоянных обращениях к пастве, и синод УПЦ в специальном обращении к народу Украины настойчиво призывают украинцев "защищать Лавру всеми законными способами". А уж как кто прочтет этот призыв, и не сподвигнет ли он его приехать в центр Киева, - это дело каждого верующего, говорит Би-би-си один из епископов УПЦ.

Напрямую сзывать верующих для акций в защиту Лавры УПЦ не может из-за требований законодательства о режиме военного времени. Однако в церкви призывают свою паству защищать Лавру "всеми законными способами".

С другой стороны, продолжает он, если правоохранители или "аффилированные с властью радикальные силы" решатся на применение силы против представителей УПЦ прямо перед десятками телекамер, то этим украинская власть сделает церкви непревзойденный подарок, выставив ее на весь мир гонимой структурой-мученицей.

И действительно, на протяжении последних двух недель на ситуацию с Киево-Печерской лаврой обратили свое внимание, причем отнюдь не в благоприятном для украинской власти ключе: папа римский Франциск (призвал "противоборствующие стороны" "уважать религиозные объекты"), ведущий американский консервативный телеканал Fox News (здесь рассказали о том, что в Украине происходят гонения на монахов, а христианские лидеры мира никак на это не реагируют) и офис Верховного комиссара ООН по правам человека (в его свежем докладе по ситуации с правами человека в Украине говорится о том, что действия государства относительно УПЦ могут иметь дискриминационный характер).

"Украина - демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность", - заявил в ответ на публикацию отчета ООН спикер украинского МИД Олег Николенко.

Что дальше?

Будущее Киево-Печерской лавры, каким бы оно ни было, вполне вероятно, можно будет масштабировать на будущее всей Украинской православной церкви. Еще в начале прошлого года наблюдатели отмечали, что УПЦ стоит на пороге больших изменений, которые неизбежно приведут к трансформации церкви, на протяжении большей части своего существования пытавшейся быть и украинской, и русской одновременно.

Путь, который, вероятнее всего, поддержала бы украинская власть, - ликвидация монастыря УПЦ в Лавре с последующим присоединением "здоровой" части к ПЦУ.

Именно это имеет в виду глава ГЭСС Виктор Еленский, говоря в интервью государственному информагентству "Укринформ", что государство может заключить договор об использовании Лавры "с другой монашеской общиной, которая будет более прилежно относиться к историко-культурному пространству своей страны и не будет связана с Московским патриархатом".

Но этот вариант в силу различных причин не приемлет значительная часть лаврской братии.

Точно так же в масштабе всего государства: просто запретить УПЦ (например, после принятия закона, разработанного по поручению Владимира Зеленского) можно. Но вовсе не факт, что после этого тысячи общин запрещенной церкви ринутся в лоно ПЦУ.

Более того, уже сейчас священники и митрополиты УПЦ готовят свою паству к тому, что впереди у их церкви, вполне вероятно, переход в подполье.

АВТОР ФОТО,GLOBAL IMAGES UKRAINE VIA GETTY Представители УПЦ не исключают, что после их выселения из Лавры и вся церковь может оказаться вне закона

"(Если УПЦ окажется вне закона), благословляется всему духовенству забирать антиминсы (освященные платки с частицами мощей, необходимые для проведения литургий - Ред.) и служить по домам, теплить вокруг себя духовную жизнь, - обращался на прошлой неделе к духовенству своей области митрополит Черкасский Феодосий (Снигирев). - Богоматерь не покинет нас, где бы мы ни служили канонические литургии - в квартирах, в домах, на чердаках или в подвалах".

Точно так же на словах готовность покинуть Лавру и "хранить обитель в своем сердце" выражают и другие представители УПЦ.

"Бог монаха без крова над головой не оставит. А вот что будут делать ПЦУ и министерство культуры с пустым монастырем, в котором еще недавно кипела жизнь?" - говорит собеседник Би-би-си.

Впрочем, представители Киево-Печерского заповедника, подведомственного министерству культуры, уверяют, что смогут обеспечивать жизнедеятельность Лавры, даже если в какой-то момент помещения, занимаемые ныне УПЦ, вдруг опустеют.

АВТОР ФОТО,GLOBAL IMAGES UKRAINE VIA GETTY В начале этого года автокефальная Православная церковь Украины провела два богослужения в Успенском соборе так называемой Верхней Лавры. ПЦУ просит у государства предоставить ей в аренду помещения для того, чтобы устроить на территории Лавры свой полноценный монастырь.

Наконец, все чаще в церковных кругах - правда, за пределами Украины, - обсуждается другой вариант решения "украинской проблемы". Предполагается, что Вселенский патриарх Варфоломей мог бы объявить нынешнюю УПЦ экзархатом - автономной частью - Константинопольского патриархата. Это могло бы решить проблему нынешней "бесхозности" УПЦ, заявившей о разрыве отношений и РПЦ, но не имеющей своего места в диптихе, а также, возможно, положить начало новым, более конструктивным переговорам об объединении УПЦ с ПЦУ.

О таком сценарии еще в прошлом году рассказывал Би-би-си источник в Константинопольском патриархате - однако, по его словам, препятствием на этом пути было то, что соответствующая просьба к Константинополю должна была бы исходить от УПЦ, а она в 2018 году разорвала отношения с Вселенским престолом.

Наконец, богослов, бывший глава отдела внешних церковных связей УПЦ архимандрит Кирилл (Говорун) называет "самым экстравагантным, наименее реалистичным, но верным с канонической и исторической точки зрения" сосуществование в стенах Лавры двух монашеских общин - ПЦУ и УПЦ - которые могли бы проводить каждая собственные литургии и поминать каждая своего предстоятеля.

Другое дело, что никаких признаков готовности к "переходным формам" или сосуществованию с коллегами-конкурентами не проявляет УПЦ.

И, похоже, именно этого касалась фраза святителя Марка Эфесского, которой закончил свое обращение к пастве прошедший на прошлой неделе синод УПЦ: "Никогда, человек, то, что касается Церкви, не исправляется через компромиссы: нет ничего среднего между истиной и неправдой".

И то, что УПЦ описывает происходящее в таких категориях, не оставляет шансов на скорое решение вопросов, связанных и с этой церковью вообще, и с Лаврой в частности, решение, которое бы устроило все заинтересованные стороны.