Украинская Православная Церковь московского патриархата сделала срочное заявление по факту вторжения России в Украину

Украинская Православная Церковь сразу осудила военную агрессию Российской Федерации против Украины и упорно подчеркнула, что война – это большой грех. Поэтому наша Церковь неоднократно призывала прекратить кровопролитие и, начав переговорный процесс, решить конфликт с помощью слова, а не оружия. К сожалению, попытки мирных переговоров желаемого результата не принесли. Напротив, сегодня ракетные обстрелы и бомбовые удары охватили почти всю территорию нашей Родины. Украинская Православная Церковь полностью разделяет боли и страдания Украинского народа. От боевых действий страдают 14 из 53 епархий нашей Церкви. На территории этих епархий насчитывается более 3 тысяч приходов и 62 монастыря, где даже рискуя жизнью продолжают совершать свое служение 3,5 тысячи священнослужителей и почти 2 тысячи монахов и монахинь. Но, несмотря на столь тяжелые обстоятельства, мы уверены, что Украина выстоит и сохранит свою государственность. Об этом во всех храмах и монастырях возносится усиленная молитва нашего епископата, духовенства, монашества и мирян. Украинская Православная Церковь поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать защитников Украины и будет оказывать благотворительную помощь нуждающимся. Искренне верим, что Господь благословит миром украинскую землю и ее боголюбивый народ.

Однако, не можем не выразить обеспокоенность по поводу того, что, несмотря на мудрые и взвешенные призывы Президента Украины и других государственных деятелей, в некоторых регионах имеют место нередкие случаи разжигания вражды и раздора на религиозной почве. Вместо единения народа в стремлении к победе и восстановлению мирной жизни, в стране разгорается внутренний, религиозный фронт. Так, группой народных депутатов Украины, по надуманным и заведомо ложным обвинениям, были поданы на рассмотрение в Верховную Раду Украины законопроекты о запрете деятельности нашей Церкви. Кроме того, в разных областях Украины имеют место случаи принятия органами местного самоуправления незаконных решений о запрете или ограничении деятельности местных религиозных общин Украинской Православной Церкви. С молчаливого согласия или при активном вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов Украинской Православной Церкви.

С грустью констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ и стала одним из поводов военного вторжения в Украину. Считаем, что преступные действия, направленные против Украинской Православной Церкви, имеют признаки подрывной и диверсионной деятельности и являются следствием бездействия Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, призванной регулировать межрелигиозные отношения в Украине. Считаем недопустимыми попытки запретить деятельность Украинской Православной Церкви. Любые решения о запрете нашей Церкви и ограничении прав ее верующих преступны и нарушают Конституцию Украины. Такие действия можно квалифицировать не иначе как акт национального самоубийства, ведь они направлены против миллионов граждан Украины, которые принадлежат Украинской Православной Церкви и сегодня на разных уровнях — на фронте и в тылу — защищают нашу Родину.

В этой связи, обращаемся к Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому как к гаранту соблюдения Конституции Украины с просьбой вмешаться в эту непростую ситуацию, остановить религиозную вражду в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении Украинской Православной Церкви.

Еще один вопрос, который в последнее время многих беспокоит, касается будущего Украинской Православной Церкви. Священный Синод констатирует, что на сегодняшний день этот вопрос является предметом церковного обсуждения. В некоторых епархиях проходит собрание духовенства, которое выражает свою позицию. Информация поступает Предстоятелю Украинской Православной Церкви. Священный Синод в целом положительно оценивает возможность основательного и всестороннего обсуждения любых вопросов церковной жизни, поскольку именно в этом проявляется соборная природа Православной Церкви. Но этот процесс должен проходить без нарушения церковного порядка.

В ближайшее время будет созвано собрание с участием епископов, священников, монахов и мирян для обсуждения возникших в результате войны проблем церковной жизни, которые нас всех беспокоят. При этом подчеркиваем, что мы должны сделать все, чтобы дискуссия по тому или иному вопросу не вывела нас из канонического поля и не привела к новым разделениям в Церкви.

В это непростое время, когда наша Родина и наша Церковь страдает от войны, а наши мужественные воины стоят на защите государственности Украины, все мы должны объединиться ради победы. Призываем всех к усиленной молитве за Украину и ее власть, за наших военнослужащих и многострадальный народ. Пусть Всемилостивый Господь благословит миром нашу земную Родину, чтобы все мы единодушно и едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа (Рим. 15:6).

Уже почти три месяца Украинский народ мужественно защищается от военного нападения Российской Федерации, вторгшейся на территорию нашего суверенного и независимого Государства. Каждый день эта жестокая война уносит жизни сыновей и дочерей Украины. Пламя войны пронзило сердце каждого гражданина, тысячи семей почувствовали на себе жгучую боль этой ужасной трагедии. Более пяти с половиной миллионов украинцев были вынуждены стать переселенцами.