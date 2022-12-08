На России телеканал РПЦ «Спас» показал фильм, оправдывающий уничтожение городов и народов в Украине

Принадлежащий РПЦ телеканал «Спас» показал фильм из серии «Война и Библия», в котором православный священник и ведущий на фоне кадров разбомбленных домов в Украине рассуждают о том, что города и народы уничтожают, если они не верят в Бога.

В фильме, который назван «За что Бог приговорил к смерти библейские города» телеведущий Борис Корчевников и настоятель церкви при МГИМО протоиерей Игорь Фомин беседуют в Волновахе – оккупированном российскими войсками городе в Донецкой области, который был почти полностью уничтожен весной 2022 года во время вторжения России в Украину. Периодически слышны взрывы, и в кадре во время интервью проезжает танк.

В начале фильма Корчевников утверждает, что причины всех войн – это «нечестивая жизнь в мирное время, когда человек восстает на Бога» и вспоминает, что в Ветхом завете Бог велит еврейскому народу вырезать семь народов, населявшие землю обетованную. В Ветхом завете действительно есть такой эпизод.

Протоиерей рассуждает о том, что «Бог дает прямое повеление иудейскому народу отчистить землю от этих народов». На фоне кадров с руинами древних городов, которые сменяются хроникой обгоревших домов в Украине, Фомин рассуждает о том, что «эти целые народы уходят в небытие, в забытье, и на их место воздвигают другие народы».

Причины, по которым погибают города и народы, священник объясняет так: «Если это творение не проявило любви к Богу, оно не проявило веры к Богу, доверия к Богу, оно не пошло путем божественным, то Господь может применять и меры, когда он удаляет с арены исторической целые народы». При этом, протоиерей соглашается со словами ведущего о том, что если народ «отрешился от Бога», то неизбежна его гибель в войне.

Ведущий и священник нигде не говорят о том, что такая судьба уже постигла или должна постигнуть народ Украины. При этом Фомин говорит, что некоторые народы могут быть «очень воинственными, они могли быть очень крикливыми, отчаянными». А «когда в человеке нет этой божественной силы, когда Бог не благословляет его, в этом случае народ становится бессильным, беспощадным», резюмирует священник. Эти слова настоятель храма при МГИМО произносит на фоне кадров, на которых сняты люди с нашивками полка «Азов».

Говоря о ветхозаветных или реальных исторических примерах разрушения городов, священник объясняет это тем, что «все они закончили свое существование, из них вышла вся сила, из них вышел весь дух, дух Господень, который поддерживает жизнь не только в человеке, но и во всех этих городах. Человек, отступающий от Бога, <> перерождает свою совесть на зло, становится пустым человеком». На этих словах вновь видны кадры полка «Азов», а также украинские флаги.



​​​​​​Патриарх Московский ​​​​​​Патриарх Московский Кирилл поддержал российское вторжение в Украину. Не все православные священники разделяют эту позицию. Одним из тех, кто осудил войну, стал настоятель московского храма Космы и Дамиана в Шубине иеромонах Иоанн (Гуайта). О своей позиции он рассказал в интервью Катерине Гордеевой.

По данным сайта Московского Патриархата, учредитель телеканала «Спас» - НКО «Фонд православного телевидения», а им владеют структуры РПЦ. У канала - чуть больше 38 тысяч подписчиков на RuTube, его рейтинг, по данным MediaScope - 0,1%.

21 ноября канал запустил проект «Война и Библия», который, как было сказано в его анонсе, рассказывает о войне в Украине, рассматривая ее, как «войну с бесами». На сегодня вышло семь получасовых эпизодов. В сети VK серию «За что Бог приговорил к смерти библейские города» посмотрели 42 тысячи человек.

Темы некоторых других эпизодов фильма - «Почему за грехи вождей страдает народ», «Как победить в этой битве с полумиром», «Почему мир не видит настоящих духовных причин этой войны», «Как воевать по-библейски»