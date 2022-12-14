Соцвыплаты на детей в 2023 году: как изменится размер пособия

Прожиточный минимум в следующем году меняться не будет, однако его повысили в декабре. Потому социальные выплаты на детей несколько повысились и будут на таком уровне в течение всего 2023 года. Прожиточный минимум для детей составит 2272 для малышей до 6 лет и 2833 от 6 до 18 лет.

Помощь детям на попечительстве или под опекой

Пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство, предоставляется в размере, составляющем два прожиточных минимума для ребенка соответствующего возраста. Если этому ребенку еще назначена пенсия, алименты, стипендия, государственная помощь, то размер пособия на детей уменьшится на сумму других выплат. Одновременно с помощью на ребенка можно получать только государственную социальную помощь, выплачиваемую на детей с инвалидностью.

В 2023 году помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, составит:

на ребенка до 6 лет – 4544 гривен (2×2272 гривен);

на ребенка от 6 до 18 лет – 5666 гривен (2×2833 гривен).

Денежная помощь выпускникам среди детей-сирот

Учреждения выплачивают выпускникам среди детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, единовременную денежную помощь в размере шести прожиточных минимумов. В 2023 году эта помощь составит:

для детей до 6 лет – 13632 гривен (6×2272 гривен);

для детей от 6 до 18 лет – 16 998 гривен (6×2833 гривен);

для детей 18-23 лет – 16 104 гривен (6×2684 гривен).

Алименты на ребенка

Размер алиментов, определившихся в твердой сумме, не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (ч. 2 ст. 182 Семейного кодекса Украины). Поэтому минимальная сумма алиментов с января по июнь 2023 составит:

для детей до 6 лет – 1136 гривен (2272 гривен × 0,5);

для детей от 6 до 18 лет – 1416,50 гривен (2833 гривен × 0,5);

для детей 18-23 лет – 1342 гривен (2684 гривен × 0,5).

Помощь одиноким матерям

Помощь одиноким матерям определяют как разницу между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи. Таким образом, максимальная помощь в январе-декабре 2023 года составит:

на ребенка до 6 лет – 2272 гривен;

на ребенка от 6 до 18 лет – 2833 гривен;

на ребенка от 18 до 23 лет (если учится на стационаре в ВУЗе) – 2684 гривен.

Выплаты беременным женщинам

Каждая беременная женщина может рассчитывать на декретные выплаты. Однако продолжительность и размер выплат отличаются. Женщины, ожидающие одного ребенка, могут рассчитывать на 126 календарных дней декрета (70 дней до родов и 56 дней после), а если женщина вынашивает больше одного ребенка – отпуск будет длиться 140 дней (по 70 дней до и после родов).

Если беременная женщина пострадала в результате Чернобыльской катастрофы, она может рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.

Размер декретных выплат

Размер декретных выплат составляет 100% от средней зарплаты по официальному месту работы. Рассчитывают, сколько женщина заработала за последние 12 месяцев и делят на количество отработанных дней. Именно это и будет являться платой за один день декретного отпуска.

Женщины-ФЛП тоже могут рассчитывать на декретные выплаты, ведь они платят ЕСВ. Но в их случае размер пособия зависит не от дохода, а от размера ЕСВ, который они платили за последний год.

Неработающие женщины также могут получать декретные выплаты. В таком случае они могут получить минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В следующем году он составит 2684 гривен, следовательно, выплаты составят 671 гривну.

Выплаты при рождении ребенка

С 1 января 2022 года помощь составляет 50 тысяч гривен для одного новорожденного малыша:

первая выплата – 25% от суммы (12,5 тысячи гривен);

далее равными частями (10 тысяч 41 гривна) в течение 36 месяцев;

с 2023 года будет проводиться ежегодная индексация выплат.

Также в течение 30 дней после рождения ребенка можно получить "пакет малыша". Его можно получить в денежной или натуральной форме. Если новоиспеченные родители или опекуны ребенка выберут первый вариант, то смогут получить деньги только при условии, что они пойдут на ребенка.

Одноразовую финансовую помощь в размере 5 тысяч гривен перечислит государство сразу на специальную социальную карточку Приватбанка. Рассчитаться картой "пакет малыша" можно только за конкретную группу товаров, в безналичной форме и в магазинах, являющихся участниками проекта "Монетизация единовременной натуральной помощи", или купить товары в интернет-магазине "Мамалюк".

На что можно потратить деньги:

гигиенические средства и косметика,

детское питание,

одежда и обувь для ребенка,

детская посуда,

предметы, предназначенные для ухода за новорожденным,

постельные принадлежности,

коляски, автокресла, ходунки и другие габаритные изделия для малыша,

игрушки, развивающие коврики и другие аксессуары для детей.

Пакет малыша можно получить, как в денежной, так и в натуральной форме / Фото Unsplash

Какую сумму можно получить вместо "пакета"

Пакет малыша составляет не менее 3 прожиточных минимумов для ребенка до 6 лет. То есть семья, избравшая денежную, а не натуральную форму "пакета" может рассчитывать на минимум 6 816 гривен с 1 декабря 2022 года.

Кто может получить пакет малыша

Родители новорожденного. В случае отсутствия родителей получателем единовременного государственного пособия могут стать усыновители, патрональные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного.

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Автор:Ольга Ожогина, 24 КАНАЛ