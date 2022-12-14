Украина не смогла собрать треть урожая кукурузы. Одна из причин — энергетический кризис из-за российских обстрелов

Моника Тотова, экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, отмечает, что дождливая погода усилила необходимость высушить зерно, прежде чем его можно будет правильно хранить. Этот процесс осложняется перебоями с электричеством и ростом цен на электроэнергию, вызванным российскими атаками на энергоинфраструктуру. Исследовательская фирмы АНК-Информ также называет причинами проблем со сбором урожая военные риски и трудовые ограничения.

Собеседники Bloomberg отмечают, что закончить сбор кукурузы можно и весной, но есть риски снижения качества и объема урожая. Также это не позволит подготовить почву к новым посадкам.

Кукуруза занимает самую большую долю среди сельскохозяйственных культур в производстве и экспорте Украины. Даже после начала войны Украина остается четвертым по величине поставщиком кукурузы в мире и, как отмечает Bloomberg, оказывает значительное влияние на мировые поставки.

Аналитики NASA сообщали, что Украина в этом году потеряла почти четверть урожая пшеницы: из 26,6 миллиона тонн украинской пшеницы 5,8 миллиона тонн собрала Россия на аннексированных территориях. Стоимость собранного Россией в Украине урожая пшеницы оценивается в миллиард долларов.

Украинские фермеры не смогли собрать треть урожая кукурузы, выращенной в этом году. Bloomberg называет основными причинами этого дожди и отключения электроэнергии, вызванные российскими ударами по энергоинфраструктуре.Министерство сельского хозяйства США сократило прогноз по сбору кукурузных культур в Украине в этом году на 4,5 миллиона тонн — до пятилетнего минимума в 27 миллионов тонн. ООН прогнозирует, что собрано будет еще меньше — 24 тонны.