Как пациентам в городской поликлинике бесплатно пройти рентген, МРТ и КТ

В Украине большинство инструментальных обследований покрывается Программой медицинских гарантий и бесплатно для всех украинцев. В частности, бесплатными в Житомире являются рентген, МРТ и КТ. Однако важно соблюдать определенные правила.
В каких случаях рентген, МРТ, КТ бесплатны – разъясняют в Нацслужбе здоровье, говорится на сайте http://irismed.com.ua/ru/
.
Как и все инструментальные обследования – рентген, МРТ и КТ бесплатны, если их назначает врач и выписывает такое направление - говорят в Нацслужбе здоровье.
С электронным направлением бесплатно обследовать можно в городской поликлинике, которая имеет договор с НСЗУ по пакету «Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях
». Заведение сможет предоставить такую услугу при наличии соответствующего оборудования.
Узнать контакты ближайшего медучреждения, которое оказывает амбулаторную помощь по договору с НСЗУ, можно позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Советуем позвонить в медучреждение, чтобы уточнить, проводят ли там необходимое обследование и записаться на удобное время. Прийдите в определенное время с электронным направлением и пройдите обследование бесплатно.
Если инструментальное обследование было назначено во время лечения в стационаре, то отдельно за него платить не нужно. Стоимость процедуры покрывает Программа медицинских гарантий, а организовать ее должен персонал учреждения, где пациент лечится. Отдельное направление не нужно.
Как нам сообщили специалисты мед оборудования компании https://irismed.com.ua/ru/czyfrovaya-rentgenografyya/
, рентген, МРТ, КТ и другие инструментальные обследования бесплатны и при доставлении бригадой экстренной медицинской помощи в больницу с договором с Национальной службой здоровья. Декларация с семейным врачом и электронное направление в таких случаях не требуются.
Платными рентгенами, компьютерной томографией или МРТ могут быть, если пациент самостоятельно решает пройти такое исследование, без направления врача. Но призываем не предпринимать таких шагов, ведь только медицинский специалист, видящий комплексную картину, сможет расшифровать результаты обследования правильно.
Куда обращаться в Киеве?
В Киеве МРТ и КТ обследования бесплатны только для детей до 18 лет. Взрослые могут обращаться в Центр диагностики
по ул. Кондратюка, 6 или в Городскую больницу №1
.
Инструкция. Как получить бесплатное обследование:
- В случае проблемы со здоровьем, вы обращаетесь к семейному врачу, с которым у вас заключена декларация.
- Семейный врач видит проблему и направляет Вас к специалисту.
- Специалист обнаруживает проблему и при необходимости назначает МРТ/КТ через приложение HELSI.
- После этого вы получаете электронное направление на МРТ/КТ через приложение HELSI (номер направления дополнительно приходит на телефон)
- Звоните по номеру 0933161759, сообщаете, что у вас есть направление от врача и говорите номер вашего направления.
- Вас записывают на удобный вам час.