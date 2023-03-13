Разработчики игры «STALKER 2» заявили о взломе российскими хакерами

Украинская студия GSC Game World, разработчик еще не вышедшей игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, заявила о взломе аккаунта одного из сотрудников российской хакерской группировкой. Хакеры, предупреждает компания, намерены использовать похищенные материалы для шантажа.

Ответственность за взлом взяли на себя представители сообщества «Вестник „Того Самого Сталкера“» во «ВКонтакте». «У нас на руках огромное количество материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2, включая полноценный сюжет, описание кат-сцен, различные концепт-арты, глобальные карты и многое другое. Объем исчисляется десятками гигабайт», — написали хакеры.

Взломщики потребовали от студии «одуматься», «переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России», и извиниться за «недостойное отношение» к простым игрокам из этих стран. Они пригрозили выложить весь материал в открытый доступ, если их требования не будут выполнены до 15 марта.

Также хакеры потребовали вернуть российскую локализацию игры. «Фанаты ее ждут от вашей официальной компании. Не надо из-за политики портить людям игру», — говорится в сообщении.

Разработчики игры заявили, что это не первая попытка взлома и рассказали о кибератаках, которые проводятся в течение года. Они также заверили, что не намерены поддаваться на шантаж и будут впредь делать все возможное для поддержки Украины.

В марте 2022 года студия GSC Game World отменила выпуск игры в России, а позже отказалась от озвучки на русском языке.

Сюжет игры S.T.A.L.K.E.R.

Сталкер - это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, которая разворачивается в альтернативной реальности, где Чернобыльская авария привела к появлению аномалий и мутантов. Игрок играет за сталкера, который исследует Зону - территорию вокруг Чернобыльской АЭС, где происходят странные вещи.

В игре есть несколько сюжетных линий, но главная заключается в том, что главный герой ищет "Золотую Рыбку" - устройство, которое может исполнить любое желание. Однако, чтобы достичь своей цели, ему придется сразиться с другими сталкерами, бандитами и мутантами, а также решать множество головоломок и заданий.

В ходе игры игрок будет исследовать различные локации в Зоне, сражаться с мутантами и другими опасностями, находить и использовать различное оружие и экипировку, а также взаимодействовать с другими персонажами в игре. Кроме того, игра имеет несколько концовок, которые зависят от действий игрока в ходе игры.

В целом, сюжет игры Сталкер является довольно сложным и многогранным, с множеством персонажей и подзадач, которые нужно выполнить, чтобы достичь своей цели. Она также имеет уникальную атмосферу и стиль, который делает ее одной из самых популярных игр в своем жанре.

Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. заявили о взломе российскими хакерами, потребовавшими «переосмыслить отношение» к игрокам из Беларуси и России.