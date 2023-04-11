15 минут — 200 гривен. В Украине запустили онлайн консультации врачей — без ожиданий и очередей

Медицинский провайдер Helsi запустил новый сервис срочных онлайн консультаций. В течение 15 минут пациент получает ответы на все вопросы по состоянию здоровья, а также направление к узкому специалисту. Если есть частая потребность в лекарстве — можно получить также электронный рецепт на антибиотики и другие рецептурные лекарственные средства. Стоимость консультации составляет от 200 гривен и списывается только после успешно завершенного приема. 2/3 средств получает врач, оказывающий услугу. Сервис доступен и для проживающих за рубежом украинцев.

Срочные консультации помогут пациентам за границей, которые не могут пообщаться с украиноязычным врачом. Это также спасение в полуэкстренных случаях:

оснований для вызова «скорой» пока недостаточно, но конструктивные советы врача сэкономят время и деньги в дальнейшем лечении.

Это также полезный вариант «второго мнения» специалиста, когда пациент стремится подтвердить ранее установленный диагноз.

Лабораторные исследования можно прикрепить к консультации и показать врачу всю динамику.

Отдельной популярностью услуга будет пользоваться у пациентов, у чьего семейного врача плотный график, а консультация, справка или е-рецепт нужны немедленно.



Внедрение срочной онлайн консультации для пациентов совпало с запуском е-рецепта на все рецептурные лекарственные средства. С такой консультацией пациент за 5 минут может получить повторный е-рецепт, если лечение является длительным, и нужно продолжить его курс. С этим е-рецептом сразу можно идти в аптеку. Со скидкой такой препарат удобно заказать через «Лекарства онлайн» в приложении Helsi. Хотя бумажный рецепт на такое лекарство также действует, удобнее пользоваться е-рецептом: это быстрее и дешевле для приобретения лекарства.

Преимущества нового сервиса для врачей — это дополнительный доход или финансовая независимость в будущем. Сегодня «деньги идут за пациентом», у населения нет значительных средств на оплату частных медуслуг — поэтому необходим баланс между качеством и стоимостью. Через онлайн консультации в Helsi пациенты, не выходя из дома, получат помощь от врачей частной практики. Это также увеличит «пропускную способность» работы врача. За час работы один специалист сможет качественно обслуживать 4-х пациентов.

Как это работает

Срочную помощь можно получить через приложение Helsi, выбрав аудио, видеосвязь или чат для общения с врачом. Он предоставляет все стандартные услуги: консультирует, выписывает рецепт или направление к узкопрофильному специалисту. Основное преимущество срочной консультации — пациент ждет приема лишь несколько минут, а врач уже на связи онлайн. В течение 5 минут после получения заявки врач пересматривает жалобу пациента и решает возможность предоставления качественной консультации.

В Украине для пациента оперативно полученная консультация по собственному здоровью или здоровью кого-то из членов семьи — очень распространенная потребность. Такова культура наших пациентов: если у меня экстравопрос — мне нужно экстрарешение, и здесь не вопрос денег! В то же время, врачу сервис также предоставляет дополнительную возможность закрыть потребность пациента за финансовую мотивацию — это «уберизация» врача. Есть свободное время – есть возможность его использовать, получив оплату труда.

ЕВГЕНИЙ ДОНЕЦ, CEO Helsi



На срочную онлайн-консультацию можно записаться также из-за границы. В прошлом году с запросами только на плановые консультации больше обращались украинцы из Польши, Германии, США, Великобритании и Чехии. В 2022 году количество онлайн консультаций выросло на 1 млн, по сравнению с 2021 годом. За прошедший год проведено 3,2 млн онлайн приемов, тогда как в 2021 году — 2,2 млн.

Как записаться

1. После авторизации в приложении Helsi необходимо выбрать раздел «Сервисы» и раздел «Срочная онлайн консультация».



2. Пациент выбирает, для кого создать консультацию: для себя или родных (детей, родителей и т. п.). В приложении предусмотрены заказ и оплата услуг со стороны мамы или отца для своего ребенка. Все это происходит с учетной записи родителей, а врач уже будет работать с детской карточкой. В момент консультации важно присутствие кого-либо из родителей или других законных представителей ребенка.

3. Если пациент совершеннолетний — например, сын заказывает консультацию для родителей — в «связанных лицах» нужно выбрать карточку отца или мамы и подтвердить связь с ними через смс-сообщение. Оплата произойдет со стороны заказчика, а получателем будет пациент, которого предварительно указали. Технически это тоже предусмотрено: врач сможет сконтактировать и с пациентом, и с заказчиком.

4. В течение 5 минут врач знакомится с заявкой и принимает ее, далее — звонит по телефону или пишет пациенту в приложении. Система не «отправляет» пациентов к врачам автоматически: именно врач со знаниями по конкретной специализации знакомится с электронной медкартой пациента и решает, будет ли консультировать его онлайн. На первом этапе в систему вовлечены врачи с высокими рейтингами и интегрированными отзывами пациентов.

Сколько длится прием?

Продолжительность срочного онлайн приема — около 15 минут, в сложных случаях — врач продлит время самостоятельно. Каждый медработник, подключающийся к срочным онлайн консультациям, имеет медицинскую лицензию. Он проходит предварительный отбор и обучение, поэтому замена врача не предусмотрена.



В то же время, пациент самостоятельно может отозвать заявку до начала консультации. Если врач не нашелся и прием не состоялся — заявка автоматически отменится через 2 часа, а деньги вернутся на счет пациента от его банка. Если же прием прервался — например, при отсутствии света, — врач сконтактирует позже и завершит консультацию. В любом случае, оплата производится только после полного получения услуги.

Стоимость и удобство срочных онлайн консультаций оптимизированы для комфорта и врача, и пациента: они положительно отзываются о собственном опыте в этом процессе. Это новый тренд, полностью изменяющий взаимоотношения в сфере медицины.

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