Карта побыту в Польше - Список документов для получения в 2023

Документ, известный как карта побыту (от польского слова «Pobytu»), подтверждает статус иностранного гражданина, проживающего в Польше. В устной речи этот термин часто используется в качестве синонима для вида на жительство (ВНЖ). Карта побыту также является официальным удостоверением личности как на территории Польши, так и в некоторых случаях в странах Европейского союза и Шенгенской зоны. Она представляет собой пластиковую карточку, внешне похожую на другие документы ЕС, на которой указаны личные данные, фотография, PESEL (персональный идентификационный номер) и биометрические данные.

Для получения карты побыту любого типа, за исключением оснований для получения ВНЖ, необходимо предоставить пакет документов. В этой статье мы рассмотрим, какие документы требуются для получения карты побыту.

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Виды карт побыту

Существуют различные типы документов, которые подтверждают статус и срок действия:

Временный вид на жительство, также известный как временный побыт (pobyt czasowy). Он выдается на период до трех лет и предоставляет право на пересечение границы и пребывание на территории Польши в течение указанного срока. В некоторых случаях этот документ также может служить разрешением на работу, если на нем указано разрешение на доступ к польскому рынку труда (например, «dostęp do rynku pracy» или аналогичная отметка).

Постоянное место жительства, также известное как ПМЖ или сталый побыт (pobyt stały). Этот статус выдается на неопределенный срок, однако сама карта должна быть заменена каждые десять лет. ПМЖ автоматически предоставляет право на работу без необходимости получения дополнительных разрешений. В большинстве случаев внутри Польши он предоставляет аналогичные гражданским права, за исключением избирательных прав.

Карта долгосрочного резидента ЕС также может относиться к статусу ПМЖ.

Существует множество причин, по которым выдаются перечисленные выше карты. Они включают в себя факторы, такие как наличие польского происхождения, длительное пребывание на территории, осуществление трудовой деятельности, образование, возможность воссоединения семьи, гуманитарные обстоятельства и другие. Подробную информацию о каждом типе карты можно найти далее в тексте или в соответствующих статьях данного раздела.

Права и преимущества

Карта побыту – это один из видов разрешений на пребывание в стране. В чем же ее главные отличия от других, и в первую очередь от долгосрочной визы?

С предъявлением действующего загранпаспорта и карты возможно пересечение границы без необходимости получения дополнительной визы.

При наличии постоянного места жительства (ПМЖ) или определенных видов временного побыту с разрешением на работу, работать можно без дополнительных разрешений на территории Польши.

Владение и оформление недвижимости и транспортных средств может осуществляться официально.

При наличии ПМЖ или временного вид на жительство соответствующего статуса, возможно зарегистрировать и вести бизнес.

Обучение в польских вузах, включая бесплатные формы обучения, доступно при определенных статусах пребывания.

Безвизовые путешествия и проживание до трех месяцев каждые полгода возможны на всей территории Шенгенской зоны.

При определенных статусах предоставляются льготы при получении визы в США и Великобританию.

Возможна последовательная легализация статуса, например, получение ВНЖ, затем ПМЖ и гражданства, при выполнении соответствующих требований.

Условия для получения карты побыту.

Существует несколько категорий людей, которые имеют возможность получить карту побыту в Польше:

Студенты и учащиеся, которые официально зачислены в польские учебные заведения на дневную форму обучения. В этом случае предоставляется часовой побыт.

Выпускники польских вузов могут претендовать на часовой побыт с возможностью трудоустройства после окончания обучения. При оформлении трудового контракта они могут получить полноценное разрешение на временное проживание.

Участники программы «Воссоединение семьи» могут претендовать на карту побыту, если один из супругов является гражданином Польши или имеет постоянное место жительства. Это дает возможность другому супругу получить разрешение на пребывание.

Предприниматели, которые имеют зарегистрированный легальный бизнес в Польше, могут получить карту побыту. Обычно это относится к часовому побыту.

Лица, заключившие долгосрочный трудовой договор, также могут претендовать на карту побыту. Возможно часовое разрешение на проживание, но также имеются варианты легализации через Голубую карту (специальный статус для высококвалифицированных работников), карту для работы по востребованной профессии или карту долгосрочного резидента ЕС.

Обладатели карты поляка или лица с польским происхождением могут сразу претендовать на постоянное место жительства и, через год, на гражданство.

Существуют также возможности получения временного побыта по другим основаниям, не упомянутым выше. Законодательство предусматривает широкий спектр оснований для легализации нахождения в Польше.



Если речь идет о временном ВНЖ (часовом побыте) по работе, то карта выдается под конкретное место трудоустройства (работодателя, должность и зарплату). При изменении какого-то из параметров, необходимо оповещать власти, которые и будут принимать решение о продлении вида на жительство или его аннулировании. Отсутствие оповещения может стать причиной отмены статуса.

Какие документы нужны для получения карты побыту?

В зависимости от оснований, по которым человек претендует на карту побыту, требования к пакету документов могут различаться. Однако существует набор общих документов, которые необходимо предоставить независимо от конкретной ситуации.

Рассмотрим общие документы по отдельности, а затем перейдем к специфическим требованиям для каждого способа получения карты побыту.

Общий пакет документов

Анкета для карты побыту в Польше (Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy), которую заполняет соискатель, и приложение к ней ( Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę), которое оформляет лицо, выдавшее основание для пребывания (работодатель, научный руководитель и т.д., если основания для карты требуют этого).

Четыре фото, сделанные по специальным правилам.

Оригинал и не менее двух копий всех страниц загранпаспорта (оригинал предоставляется для ознакомления, копии пришиваются к делу).

Чек, подтверждающий оплату гербового сбора.

Медстраховка на весь период пребывания.

Данные биометрии (отпечатки пальцев, на взятие которых соискателя вызовут отдельно).



Специфические документы для каждой категории так же обязательны, и, как правило, являются подтверждением оснований для карты.

Карта побыту по работе

Для получения карты побыту в качестве работающего иностранца необходимо предоставить основание, которым является долгосрочный контракт — Umowa o pracę, Umowa zlecenie или Umowa o dzieło, подтверждающий факт трудоустройства. Важно предоставить заверенную копию (или оригинал) этого договора. Контракт также подтверждает необходимый доход.

Однако контракт сам по себе не является достаточным основанием для получения ВНЖ без разрешения на работу (если нет других оснований для трудоустройства без разрешения). Согласно польским законам, это может быть осведомление (заявление о намерении трудоустроить иностранца) или zezwolenie (разрешение на работу, выданное воеводой).

Еще одним обязательным с некоторого времени документом для карты по работе является Приложение 1 к анкете-заявлению. Заполняет его работодатель.

Рассмотрение заявки на ВНЖ может занимать значительное количество времени, от нескольких месяцев до года или даже более. Однако во время рассмотрения запроса иностранец получает временный статус, о чем свидетельствует штамп воеводы. При наличии этого штампа человек имеет право находиться на территории Польши и официально работать, даже после истечения срока действия визы (если применимо), а также при наличии разрешения на работу (осведомление или разрешение).

Для студента

Для студентов, претендующих на карту побыту, требуется предоставить два основных документа:

Справка о зачислении в учебное заведение. Подтверждение наличия достаточных финансовых средств, соответствующих установленному критерию доходности, который определяется правительством Польши. Для подтверждения финансовой состоятельности можно предоставить следующие документы: — Выписка со счета, подтверждающая наличие необходимой суммы. — Трудовой контракт. — Справка о спонсорской поддержке. В некоторых случаях также могут быть приняты во внимание информация о стипендиях, грантах и других источниках финансирования. Подтверждение финансовых средств может быть предоставлено из нескольких источников.



Воссоединение семьи (по родству)

В данной категории оформления карты побыту, требуется предоставить следующие документы:

Карта побыту для супруга (супруги) соискателя или подтверждение гражданства этого супруга (супруги).

Подтверждение дохода или возможности одного из супругов обеспечивать финансовую поддержку другого.



Особое внимание следует уделить ситуации, связанной с воссоединением детей с родителями. В случае, если оба родителя обладают картами побыту или польским гражданством, получение ВНЖ для ребенка по родству не является сложной задачей. Однако, в случае единственного родственника, опекунства или других особенностей, может потребоваться предоставление дополнительных документов, включая согласие второго родителя, если он не был лишен родительских прав, даже если он не находится в Польше.

Важно отметить, что различные воеводства могут иметь различные правила в данном вопросе. При выезде детей каждый случай должен рассматриваться индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств.

Другие основания

В каждом конкретном случае требуется подтверждение оснований наличием соответствующей документации. Подробные списки документов и процедуры оформления доступны в специализированных статьях на нашем веб-сайте.

Выпускников вузов для поиска работы.

Бизнесменов в Польше.

Голубой карты.

Карты по востребованной профессии.

По внутрикорпоративной мобильности.

Для волонтеров.

Гуманитарных обстоятельств.

Нелегалов.

Жертв торговли людьми.

Карт по иным обстоятельствам.

ПМЖ по карте поляка или польскому происхождению.

Карт на основании брака с поляком / полькой.

Дополнительные документы

Хотя следующие документы не являются обязательными, некоторые воеводства могут потребовать их предоставления:

Справка о несудимости: это документ, выдаваемый компетентными органами, который подтверждает отсутствие судимости у заявителя. Хотя она не входит в список обязательных документов, некоторые воеводства могут запросить ее для дополнительной проверки.

Медицинская справка: некоторые воеводства могут потребовать медицинскую справку, подтверждающую отсутствие определенных инфекционных или передающихся по воздуху заболеваний у заявителя. Это может быть связано с обеспечением общественной безопасности и здоровья.

Другие документы: в зависимости от конкретных требований воеводства, могут быть запросы на предоставление других документов, не упомянутых в списке обязательных. Это может включать документы, подтверждающие семейные связи, фотографии, дополнительные сведения о финансовом положении и т. д.



При подаче заявления на карту побыту рекомендуется уточнить требования конкретного воеводства, чтобы быть готовым предоставить дополнительные документы, если это потребуется.

Приемом и обработкой документов на карту побыту занимаются отделы по работе с иностранцами при воеводствах (исключения составляют гуманитарные обстоятельства, делам по которым с 2023 года передают Стражу граничному). В них и происходит процесс оформления карты побыту.

Изначально можно предоставить все имеющиеся документы или только заявление-анкету и контакты соискателя, однако в течение 7 дней обязательно нужно предоставить все, необходимое из обязательного списка. В противном случае дело рассматриваться не будет.

Способы подачи документов

Пакет необходимого может быть подан лично или через представителя в воеводский ужонд по месту проживания заявителя. В этих случаях нередко необходима предварительная регистрация. Свободные места в электронной очереди бывают, мягко говоря, не всегда.

В таком случае можно использовать альтернативный вариант – подачу по почте (заказным письмом с уведомлением).

Как донести недостающие документы для карты побыту?

В случае отсутствия документов, которые не входят в обязательный перечень (и, напомним, воевода имеет право запросить любой дополнительный документ), или если некоторые из предоставленных ранее сведений устарели, орган, ответственный за рассмотрение заявки, отправит соискателю уведомление. В уведомлении будет указано требуемое дополнительное документальное подтверждение. При этом соискатель будет обязан предоставить требуемые документы для дальнейшего рассмотрения своего запроса.

Важно отметить, что предоставление дополнительных документов в ответ на уведомление является неотъемлемой частью процесса рассмотрения заявки на карту побыту. Соискатель должен уделить должное внимание требованиям и срокам, указанным в уведомлении, и предоставить необходимые документы в установленные сроки. Это позволит обеспечить более полное и точное рассмотрение заявки на карту побыту.

Сообщение об изменившихся обстоятельствах

Иностранец обязан уведомлять органы миграционной службы о любых существенных изменениях в своей жизни. Это включает такие события, как изменение места работы или увольнение, отчисление из учебного заведения, изменение адреса проживания, изменение контактной информации и т.д.

В случае увольнения, сотрудник обязан уведомить органы миграционной службы в течение 15 дней. Если воевода принимает решение об аннулировании запроса на карту побыту из-за потери основания (например, отчисление, увольнение и т.п.), иностранец должен немедленно покинуть страну. В противном случае, ему может быть применена мера депортации из Польши, а также возможен запрет на въезд в будущем.

Соблюдение обязательства уведомлять об изменениях в жизни является важным требованием, соблюдение которого позволяет поддерживать актуальность информации и соблюдать правила пребывания в стране.

Как продлить срок донесения документов?

При наличии уважительных причин, срок ожидания документов может быть продлен. Однако для этого необходимо уведомить уженд, и предоставить доказательства.

Необходимо предоставить письменное уведомление до истечения установленного срока для предоставления документов. В некоторых случаях, управление делами иностранцев (УЖЕНД) применяет электронные очереди, которые не могут быть обойдены. В периоды повышенной загрузки посещение УЖЕНД в рамках установленного срока может быть затруднительным. В таких случаях можно воспользоваться почтовой отправкой с уведомлением о доставке. Дата получения письма управлением почты будет считаться датой получения запроса в УЖЕНД (почтовый штамп должен быть на письме).

Таким образом, отправка письма с уведомлением о доставке по почте позволяет обеспечить своевременное уведомление в УЖЕНД и сохранить подтверждение даты предоставления запроса.

Что делать после подачи?

После предоставления необходимых документов, законодательство предоставляет чиновникам срок до 45 дней для рассмотрения запроса. В течение этого времени соискатель имеет право находиться на территории Республики Польша и воспользоваться преимуществами ВНЖ.

Для подтверждения законности пребывания на данном этапе используется специальный штамп в паспорте. Теоретически, он должен быть поставлен сразу после приема документов, однако на практике чаще всего штамп ставят при снятии отпечатков пальцев, что может происходить через несколько месяцев после подачи запроса.

Независимо от способа подтверждения статуса, пребывание на территории страны остается законным. Возможны некоторые сложности при проведении проверок, но в таких случаях рекомендуется обратиться в соответствующий орган (уженд) для прояснения ситуации. Более подробную информацию о пребывании, штампе и возможных проблемах, а также способах их решения можно найти в соответствующей статье.

Важно отметить, что статус, позволяющий законно пребывать в стране, начинает действовать с момента приема документов. Получение штампа в паспорте является удобным и надежным способом подтверждения статуса, особенно при проведении проверок. Однако также можно использовать другие формы подтверждения законности пребывания, такие как штамп на внеске или на отдельном документе.

После принятия решения воеводства, требуется до двух недель на изготовление карты побыту ( хотя нам известны случаи, когда с момента положительно решения соискатель ожидал сам пластик 3 месяца), за исключением случаев отказа в получении карты. Перед изготовлением карты соискателю будет направлено уведомление, в котором будет указано, что необходимо явиться в офис воеводства для подписания соответствующих документов и оплаты сбора в размере 100 злотых за изготовление пластиковой карты. По завершению процесса изготовления карты, соискателю будет отправлено уведомление о готовности. В этот момент соискатель должен посетить офис и получить готовую карту, предъявив паспорт.

Получение карты побыту в Польше для иностранцев, находящихся в стране законно, является сложной процедурой. Однако, если иностранец относится к категориям, имеющим право на этот документ, стоит уделить время оформлению.

Важно отметить, что каждое основание имеет свои особенности и нюансы. В данной статье предоставлены обобщенные данные, но ссылки в тексте направляют на материалы, которые подробно описывают каждый отдельный процесс. Рекомендуется ознакомиться с ними, чтобы более полно понять интересующую вас процедуру.