В Украине изменили правила получения водительских прав и большинство не смогло сдать экзамены

В Украине изменили правила сдачи экзаменов на права. Пока речь идет о пилотном проекте всего в четырех регионах, но до конца года к нему присоединится вся страна. Новшеств немного: ввели электронную очередь, аудио- и видеофиксацию двух этапов сдачи экзаменов (без слепых зон). Но результат уже потрясает. Если в среднем в прошлом году с первого раза практический экзамен сдавали 62% украинцев, а теоретический – 42%, при усилении контроля "успеваемость" упала почти в два раза: до 36% и 23% соответственно.

Как изменили правила и что нужно знать будущим водителям, читайте в материале.

Взятки просят сами инструкторы, а деньгами делятся

"Я хотел сам сдать на права. 40 часов автошкола предлагала ездить с инструктором, а вот лекции можно было и онлайн слушать. Я прошел и теорию, и практику. И вот уже на последнем занятии мне инструктор сказал, что почти никто сам практику не сдает, только говорят, что сами", – рассказывает киевлянин Владимир.



Теорию молодой человек сдал успешно и с первого раза. А вот с практикой возникли проблемы. Давать взятку киевлянин отказался и с двух попыток на права не сдал. "Оставалась третья попытка. Если не сдал бы, то обратно отправляли в автошколу, и это снова проходить все обучение, и это нужно платить 20 тыс. грн. Ну и я дал взятку", – вспоминает парень.

Если "честный экзамен" проходил на обычной машине, с экзаменатором и инструктором на пассажирских сиденьях, то благодаря взятке экзамен предложили проходить на учебной машине: инструктор сам нажимал педали, переключал скорости.

"Меня проинструктировали, что нужно будет только держать руль и включать поворотный сигнал, когда прошепчут. Инструктор рядом давил сцепление сам, газ и тормоз. Плюс экзамен был на более легком маршруте. Обычный маршрут предполагал выезд на Окружную дорогу и затем поездку по Вишневому с разворотами посреди улицы. Более легкий маршрут был почти на безлюдной улице и без светофоров. Авто вел инструктор. Платил не им, а именно тому инструктору, с которым я учился", – вспоминает Владимир.

С новыми правилами такая схема практически невозможна: камеру установят не на уровне лица, а так, чтобы можно было видеть и ноги, и руки водителя. Также уберут и слепые зоны в помещениях, где принимают экзамен.

Святослав Литинский, один из администраторов группы в Facebook "Права без хабарів", рассказывает: абсолютное большинство украинцев при анонимных опросах признают, что получили права с помощью взятки. "Я присутствовал и на теоретических, и на практических экзаменах. На теоретическом, например, с первого раза сдавали только четверо из 11 человек", – говорит Литинский.

Чаще всего после первого "провала" украинцы ищут, кому дать взятку. И здесь на помощь приходит все та же автошкола. Инструктор, который учит водить авто, сам же берет взятку и передает ее экзаменатору. Еще в прошлом году за практический экзамен нужно было заплатить взятку в 5000 грн, сейчас – 6500 грн. Из них 4000 грн забирает экзаменатор, а 2500 – инструктор.

Литинский подсчитал: за месяц сервисный центр в одном из районов Львова, с учетом, что экзамен принимают у 60-120 человек в день, зарабатывает около 4 млн грн на взятках. "Я, доцент кафедры программирования ЛНУ, такие деньги заработаю за 33 года, а один сервисный центр только на правах столько может в месяц зарабатывать", – говорит Литинский.

При этом, согласно его наблюдениям, в марте этого года ситуация начала изменяться к лучшему. А пилотные нововведения могут значительно сократить уровень коррупции.

Поможет только жесткий контроль

Единственное, что позволит побороть коррупцию, – ужесточение контроля на этапе экзаменов, уверен исполнительный директор "Разом проти корупції" Михаил Серебряков. Однако делать выводы о том, насколько успешно прошел пилот, преждевременно, добавляет он.

С одной стороны, тот, кто хотел дать взятку, мог поехать сдавать на права в другой регион – где сервисные центры продолжили работать без ужесточенного контроля. С другой стороны, и сами центры, которые приняли участие в пилотном проекте, находятся под пристальным вниманием своего начальства и общественности, поэтому могут временно отказаться от попыток брать взятки и фальсифицировать результаты.

"Однозначно позитивное решение – закрытие камерами всех слепых зон на экзаменах. Видеозаписи необычайно полезны для обжалования, если экзаменатор "завалил" сдающего и он готов себя защищать. Но с точки зрения пресечения продажи экзаменов и коррупционного сговора сейчас эффекта от видеофиксации немного. Фактически на видеозаписях нет самого важного: слепых (и глухих) зон тестовых комнат, с которых экзаменаторы подсказывают, на теоретическом экзамене, а самое главное – не видно ни ног, ни рук на практическом экзамене, – говорит Серебряков. – После изменения законодательства и внедрения новых технологий такие хитрости станут куда более затруднительными".



При этом он отмечает: для реального прекращения продажи водительских прав не на первые полгода, а навсегда следующим шагом должно стать открытие доступа к видеозаписям экзаменов всем аттестованным инструкторам автошкол. Это, как считает Серебряков, позволит наладить процесс независимой проверки видео.

"Конечно, не нужно эти видео нигде публиковать, но нужно дать возможность всем специалистам автошкол доступа к видеозаписям экзаменов, которые сдавали ученики их конкурентов. Они имеют необходимую квалификацию для того, чтобы обнаружить нарушения, и их постоянный, независимый от чиновников мониторинг записей даст эффект тысячи глаз, – поясняет Серебряков. – Технически давать автошколам записи возможно с 2019 года. И юридически тоже – для допуска на экзамены соискатели просто дают письменное согласие на обработку персональных данных, которое включает согласие на независимый мониторинг. Все, первые эпизоды лишения незаслуженно выданных водительских прав сыночку депутата или дочке судьи, и люди, автошколы, чиновники будут вынуждены работать честнее, если будут понимать, что "порешать" уже не получится".

Литинский же уверен, что также нужно "освободить" автошколы от сервисных центров. Сейчас каждая автошкола должна получать сертификат у сервисного центра и это дает возможность чиновникам влиять на инструкторов. Если автошколу вынуждают принимать участие в коррупции, при отказе ее могут лишить аккредитации за любую мелочь.

"Нужно сделать как в Штатах, Великобритании, Голландии. Там автошколы сертификаты не получают. К ним ходят клиенты, они понимают, дали ли им необходимые знания. Если знаний недостаточно, они не могут сдать на права после такой школы, то они оставляют плохие отзывы о школе, рассказывают об этом знакомым. А люди ищут ту автошколу, которая имеет высокий рейтинг", – говорит Литинский.

Важное нововведение – электронная очередь. Когда для получения талона на экзамен нужно проводить несколько часов в очереди, это является еще одним аргументом в пользу коррупции. Кроме того, эксперты говорят: необходимо снять ограничения по количеству попыток сдать экзамен. Тогда украинцы не будут бояться исчерпать все попытки и отправиться на переобучение в автошколу с необходимостью снова полностью оплачивать курс.

Сдать на права можно без взяток

Директор одной из киевских автошкол Дмитрий Рябинкин рассказывает: часто украинцы выбирают автошколу, которая находится рядом с домом или предлагает низкие цены. О качестве получаемых знаний думают в последнюю очередь. При этом при желании, уверен Рябинкин, сдать на права можно без взяток.

"Мы рекомендуем всем ученикам не участвовать в коррупции. Это неправда, что невозможно сдать на права без взяток. Просто нужно пройти обучение, может быть, сдать не с первого раза. Но вы покупаете не документ, вы должны получить навык вождения, знания", – говорит директор автошколы.



Людмила из Хмельницкого, которая сдала на права в прошлом году, рассказывает: часто те, кто с первого раза не сдают на права, сразу же ищут возможности дать взятку. Девушке удалось пройти теорию со второго раза, однако практику с незначительными ошибками она сдала с первого раза.

"Конечно, реально сдать самостоятельно. Я же сдала. У меня были в группе некоторые девочки, которые искали, кому дать взятку, но я не знаю, давали ли они. Инструктор тоже меня приводил в пример. Говорил всем: "Вот видите, она же сдала, без взяток", – вспоминает Людмила.

Рассказы о том, что сдать на права без взяток невозможно, на руку только коррупционерам. Отдельные чиновники и инструкторы обогащаются, в то время как на улицах появляются сотни водителей, которые не знают правил и не имеют навыков вождения. Как результат – большое количество ДТП, часть из которых – с летальным исходом.