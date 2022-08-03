Украинцы будут получать водительские права по-новому: что изменилось

В Украине изменился алгоритм получения водительского удостоверения. В частности, украинцам не придется сдавать теоретический экзамен в автошколе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Отныне можно выбрать автошколу, прослушать теоретический курс лекций и получить в автошколе свидетельство о прохождении теоретической подготовки, которое действует один год. При этом внутреннего экзамена нет. После этого сдать теоретический экзамен в любом сервисном центре МВД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для практических занятий ученики могут выбрать любую другую автошколу в желаемом городе.

"После обучения сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство о завершении практической подготовки водителей в автошколе, которое действительно два года. И опять же в любом сервисном центре МВД можно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение", - рассказали в министерстве.

В Украине упростили правила получения водительских прав: что изменилось

В Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения - теперь права можно получить в любом городе, независимо от места обучения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства внутренних дел Украины.

Главный сервисный центр МВД изменил правила для удобства граждан во время войны, когда некоторым пришлось покинуть свои дома из-за боевых действий и переехать в другие населенные пункты.

Что изменилось

Отныне сдать экзамены для получения водительское удостоверение можно в любом центре на территории Украины, несмотря на то, где вы проходили обучение.

Так, если вы сдали теоретический экзамен в одном городе, то практику проходить можно и в другом.

Также если гражданин сдал оба экзамена в одном населенном пункте, но не успел получить водительское удостоверение из-за вынужденного переезда, то теперь есть возможность получить их в сервисном центре города, куда временно переехал.

Тем, кто сдает на права на вождение легковушек и грузовиков с прицепом, теоретическую часть обучения сократили почти на треть. При этом посещать занятия можно онлайн.

Кроме того, изменения затронули и свидетельства для поездки за границу. Детальнее о новшествах относительно водительских удостоверений - на видео от МВД.