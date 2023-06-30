Депутат Сергей Алексеев от «ЕС» попался на крупной взятке $50000 и был задержан СБУ



Парламентарий обещал с помощью связей в суде отменить решение миграционной службы об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения нардепом $20 тыс. – первой части денежного вознаграждения, и уличили его в получении второго «транша» в размере $30 тыс.

На основании собранных улик Генеральный прокурор Украины санкционировал объявление парламентарию о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

В то же время в «Европейской солидарности» заявили о том, что сотрудники ГБР и СБУ провели обыски ночью у народного депутата Сергея Алексеева без постановления суда.

«ЕС» расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и устрашение ее представителей и препятствование деятельности парламентария.

Разоблаченный депутат «ЕС» Сергей Алексеев Он глава подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка в ВРУ и зам члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ. В "ЕС" подтвердили обыски и заявили, что это "провокация и давление".

СБУ разоблачила действующего (!) народного депутата, который за $50 тыс. обещал «отмазать» иностранца от экстрадиции. Ему грозит до 12 лет с конфискацией имущества (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).