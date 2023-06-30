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Главная » Новости » Криминал » 2023 » Июнь » 30 » 07:32:46
 

Депутат Сергей Алексеев от «ЕС» попался на крупной взятке $50000 и был задержан СБУ

Сегодня, 07:41:46 382 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутат Сергей Алексеев от «ЕС» попался на крупной взятке $50000 и был задержан СБУ

СБУ разоблачила действующего (!) народного депутата, который за $50 тыс. обещал «отмазать» иностранца от экстрадиции. Ему грозит до 12 лет с конфискацией имущества (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Парламентарий обещал с помощью связей в суде отменить решение миграционной службы об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.
 
Сотрудники СБУ задокументировали факт получения нардепом $20 тыс. – первой части денежного вознаграждения, и уличили его в получении второго «транша» в размере $30 тыс.
 
На основании собранных улик Генеральный прокурор Украины санкционировал объявление парламентарию о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).
 
В то же время в «Европейской солидарности» заявили о том, что сотрудники ГБР и СБУ провели обыски ночью у народного депутата Сергея Алексеева без постановления суда.
 
«ЕС» расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и устрашение ее представителей и препятствование деятельности парламентария.

Разоблаченный депутат «ЕС» Сергей Алексеев 

Он глава подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка в ВРУ и зам члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ. В "ЕС" подтвердили обыски и заявили, что это "провокация и давление". 
Тэги: Сергей Алексеев, взятка, СБУ, депутат, коррупция, Европейская солидарность
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