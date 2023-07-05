Агробизнес с нуля. Переселенцы с Донбасса стали фермерами и собирают большие урожаи

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Сегодня в Украине, во время войны, где каждый шаг требует силы воли и упорства, некоторые истории выделяются своей исключительностью и вдохновляют на подвиги. Одна из таких историй рассказывает о группе переселенцев с Донбасса, которые, оказавшись на Кировоградщине после тяжелых испытаний, не только сумели приспособиться к новой жизни, но и преуспеть в сельском хозяйстве, став новыми украинскими фермерами. Их невероятный путь от нуля до обилия стал вдохновением для многих, а их успехи и результаты поражают воображение.Так, группа переселенцев, которые оказались в селе Кировоградской области после оккупации Рубежного российскими войсками, решила обратиться к земле и начать сельское хозяйство. Они взяли на себя обработку заброшенных участков и в прошлом году собрали свой первый урожай. В этом году им выпала удача: они выиграли грант и получили сельскохозяйственную технику для обработки земли.Сергей, один из переселенцев, не имея опыта в сельском хозяйстве, смог умело обрабатывать грядки с помощью мотоблока. Вместе со своей женой Юлей они смогли создать огород всего за несколько часов. Их приезд в Кировоградщину произошел в начале войны, когда люди спасались от взрывов и стрельбы в Рубежном. После переезда они нашли приют в свободном доме в селе, рядом с которым был заброшенный огород, который они решили обрабатывать, чтобы обеспечить себя едой на следующую зиму.Их первые шаги в сельском хозяйстве были успешными, и они решили расширить свой бизнес. Они приняли участие в конкурсе от международных благотворителей и получили грант на покупку техники для обработки земли. Теперь у них есть не только техника и инструменты, но и система капельного полива на нескольких участках с овощами.Это был только первый этап их фермерской деятельности. В этом году они планируют построить теплицу и организовать производство специй на своем участке. Переселенцы из Луганска объединились с местными жителями, и теперь они вместе обрабатывают уже пять земельных участков. Их целью является помощь другим пострадавшим переселенцам в этом селе.Переселенцы надеются, что дождь принесет долгожданные осадки, так как городам не хватит продукции, которую они смогут вырастить. Они готовы не только прокормить себя, но и помочь другим переселенцам, которые приехали в это село. Их фермерский бизнес развивается, и они намерены использовать всю свою земельную площадь, чтобы вырастить продукты и затем продать излишки.Эта история переселенцев-фермеров, которые начали сельское хозяйство с нуля, является примером успешной адаптации и стремления к самообеспечению. Они доказывают, что даже без опыта можно достичь успеха в агробизнесе, если есть желание и настойчивость.