Як головний український комуніст Симоненко тікав під час війни до Росії

Тим часом підʼїхали фото з маєтка Симоненка, якому СБУ сьогодні повідомила про підозру. Це той самий будинок, з якого екслідера комуністів «евакуювали» у супроводі спецназу рф, під час окупації Київщини. Судячи з інтерʼєру, на комуністичну ідеологію Симоненку плювати.

Лідер забороненої в Україні комуністичної партії Петро Симоненко просив російську владу евакуювати його і родину з Київщини на початку повномасштабного вторгнення. Російська влада для цієї місії відправила до будинку колишнього нардепа цілий загін спецназу. Такі дані озвучила Служба безпеки України, яка розслідує справу проти колишнього нардепа.

Петро Симоненко був багаторічним керівником "Комуністичної партії України" - з 1998 року і аж до заборони цієї політичної сили в Україні в 2022 році, очолював фракцію своєї партії в парламенті. Протягом всієї своєї політичної діяльності мав міцні проросійські погляди, виступав за позаблоковий статус України та її зближення з Росією.

Як виявилося, 24 лютого 2022 року, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення, Симоненко перебував з родиною у себе вдома на Київщині.

СБУ та Генпрокуратура розповіли про деталі евакуації російським спецназом головного українського комуніста до Росії.

Версія слідства

Ще у 2018 році журналісти опублікували розслідування, за яким екснардеп мав за 20 км від столиці, в селищі Березівка Макарівського району, розкішний маєток з власним озером у формі серця. Проте цю нерухомість він у своїй декларації не вказував.

За даними СБУ, коли росіяни окупували частину Київської області, в тому числі Березівку, Симоненко та його родина перебували вдома.

"На період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його "евакуації" до країни-агресора", - йдеться в повідомленні спецслужби.

Щоб вивезти Симоненка та його родину з окупації, Кремль розпорядився відправити туди загін російського спецназу. І зустрічав російських силовиків Симоненко досить привітно, вказують українські слідчі.

"Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку", - повідомляє СБУ.

АВТОР ФОТО,ФОТО СБУ Підпис до фото, За даними СБУ, Петро Симоненко проводить активну антиукраїнську діяльність в Росії

За версією слідства, з 4 до 8 березня 2022 року російський спецпідрозділ супроводжував Симоненка та його близьких через блокпости на територію Білорусі, а вже звідти він переїхав до Росії.

Справа проти Симоненка

За даними слідства, в Росії Петра Симоненка призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання "Союз комуністичних партій - Комуністична партія Радянського Союзу".

Це - прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером – депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим.

І вже на території Росії Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку політики Кремля.

АВТОР ФОТО,ФОТО СБУ

За даними української Генпрокуратури, в жовтні 2022 року він взяв участь у так званій 22-й "Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій", яка проходила у місті Гавана на Кубі. І там під час виступу він намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність псевдореспублік.

У квітні 2023 року екснардеп взяв участь в "антифашистському форумі", який відбувся у Мінську. "Він виступав за продовження агресивної війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ", - йдеться в повідомленні ГПУ.

Тепер в Україні проти Симоненка розслідують кримінальну справу за двома статтями – ст. 109 та ч.3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йому інкримінують публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та заперечення збройної агресії Росії проти України.

В рамках цього розслідування екснардепу вже оголосили підозру.

Заборона комуністичної партії

Петро Симоненко вперше потрапив до українського парламенту у 1994 році від комуністичної партії і був чинним нардепом всі наступні скликання аж до 2014 року.

"Комуністичну партію України" він очолив з 1998 року і з того часу був незмінним її керівником. В парламенті його політична команда була здебільшого в опозиції до всіх влад, окрім 2006—2007 та 2010—2014 років, коли входила до коаліцій з Партією регіонів.

Симоненко також брав участь у президентських виборах України. Найвищий результат отримав у перегонах 1999 року - посів друге місце після Леоніда Кучми, отримавши 22% голосів у першому турі та 38% у другому.

У 2014 році, коли Росія анексувала Крим та вторглася на Донбас, українська влада запустила процедуру заборони комуністичної партії. Почалися довготривалі судові процеси, які завершилися аж навесні 2022 року. Тоді ж рішення про заборону "Комуністичної партії в Україні" набуло чинності.