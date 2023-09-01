Лептоспироз - вспышка смертельной болезни на Закарпатье! Растет количество жертв

Светлана Денищук о вспышке лептоспироза на Закарпатье

На Закарпатье три человека умерли, еще 12 года оказались в больнице. Врачи говорят, что эта тяжелая болезнь передается грызунами и часто завершается смертью, несмотря на то, что есть ранние симптомы, очень похожие на обычную простуду.Последний раз вспышка этой инфекции в регионе была 5 лет назад. Что именно спровоцировало вспышку и в каком состоянии сейчас больные?За последние дни с диагнозом Лептоспироз в областную больницу попали уже 10 человек, один из них, несмотря на усилия медиков, умер. Он стал третьей жертвой за последние два месяца. Такого стремительного распространения болезни на Закарпатье медики не помнят уже много лет.В больнице сейчас 12 пациентов, двое из них в реанимации в тяжелом состоянии, потому что обратились за помощью слишком поздно. Медики говорят, что это заболевание развивается достаточно быстро, проявляется очень выраженными симптомами. Это высокая лихорадка 39-40 градусов, через некоторое время появляются сильные мышечные боли, особенно боли в икрах. Если человек не обращается своевременно в больницу, идет поражение почек в первую очередь и печени. Большинство больных - мужчины за 40 лет.Те, с кем нам удалось пообщаться, говорят, что Лептоспироз у себя даже не подозревали, поэтому первые несколько дней просто пытались сбивать высокую температуру. Скорую вызвали уже когда начали желтеть глаза, появилась боль в почках и печени."Печень немного побаливала, глаза желтели, пошла немножко почечная. Почечные боли в икрах, начали болеть мышцы. И даже семейный врач тогда как-то ужаснулся немножко, потому что не сталкивался с этим в своей практике, и немножко странно было, что такая вспышка", - говорит один из пациентов.Если вы идете купаться, то, если у вас есть ранения, порезы и так далее, не надо лезть в воду. Если вы пошли в лес, не надо пить воду. И вообще мы сейчас рекомендуем особенно в этот период пить воду только кипяченую. А еще вакцинировать собак и скот, которые также являются носителями.Вакцины существуют и для людей, но они платные, ведь не входят в перечень обязательных прививок в Украине. Но врачи советуют сделать ее тем, кто входит в зону риска, например, фермерам. Ведь всего за лето в области диагноз Лептоспироз поставили уже трем десяткам людей.