Казахстан отменил тур «Камызяк» после их выступления в так называемой «ДНР»

В Казахстане отменили тур российской команды КВН "Камызяки" ("Сборная Камызякского края по КВНу"), участники которой выступили на оккупированной Россией территории Донецкой области Украины. Один концерт комиков должен был состояться в Алматы, еще два – в Астане.

"Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки" команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды "Камызяки"", – написала в своем инстаграме организатор тура Ольга Ли.

Мусагалиев и Дорохов – высказались в поддержку российских оккупантов

Восьмого сентября "Камызяки" выступили с концертом у мемориала Саур-Могила в оккупированной Россией части Донецкой области. На видео, снятом местным каналом "Оплот ТВ", участники команды – этнический казах Азамат Мусагалиев и его коллега Денис Дорохов – высказались в поддержку российских военных. После этого подписчики из Казахстана потребовали отменить выступления команды.

Мусагалиев пожелал жителям оккупированной Донецкой области "мирного неба над головой, здоровья и улыбок близких". Это было первое высказывание Дорохова и Мусагалиева о войне с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. До этого Мусагалиев лишь публиковал в своем инстаграме изображение со словами "За мир" и георгиевской лентой.

И Дорохов, и Мусагалиев еще до начала полномасштабного вторжения были внесены в украинскую базу "Миротворец". Мусагалиев попал туда после выступления на концерте, который был посвящен освобождению Донбасса во время Второй мировой войны, а Дорохов – после посещения аннексированного Крыма.

Что известно об отмене выступлений в Казахстане

Свое концертное турне по Казахстану коллектив "Камызяки", в который входят комики, должен был начать из города Алматы 5 октября. Уже 7-8 октября артисты должны выступать в столице Казахстана, а заключительным должен был стать концерт в городе Шымкенте 9 октября.

Однако после посещения так называемой "ДНР" в казахстанском сегменте Интернета пользователи стали призывать отменить выступления артистов в стране. Уже в понедельник, 11 сентября, появилась петиция с требованием отменить концерты "Камызяк".

Автор петиции Ирина Торопова в своем обращении напомнила, что Токаев на встрече с Путиным в прошлом году публично заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР, а "казахстанцы не желают видеть в нашей стране людей, поддерживающих агрессию по поводу суверенной страны Украины".

И уже в среду, 13 сентября, стало известно, что сервисы продаж билетов в Астане и Алматы прекратили их продажу на концерт "Камызяк". В комментарии местным СМИ, пресс-служба одного из сервисов сообщила, что "продажа билетов временно приостановлена по просьбе организаторов".





Стоит признать, что в комментариях "кенселинг" всецело разделяют.

"Ну теперь могут спокойно гастролировать по Крыму, Донбассу. Там же как раз шутки нужны",

"Спасибо за отмену этого мероприятия. А ребятам надо смотреть на группу БИ-2, и быть против войны",

"Правильно, пропагандистов не пускать",

"Спасибо за осознанный подход к ведению бизнеса! Правильно сделали!"



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