Возле Донецка грузовой поезд раздавил колонну российских военных: трое погибло, двое ранены

По данным источников ASTRA, накануне ночью на перегоне «Енакиево-Углегорск» грузовой поезд наехал на машину ЗРК «Стрела-10» ВС РФ.



По предварительным данным, водитель двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд.



Погибли: военнослужащий в/ч 58249 Абай Култасев, военнослужащий в/ч 21005 Виталий Пагинец и военнослужащий в/ч 21005 Кирилл Гайченко. Тяжёлые ранения получили военнослужащие Ренат и Михаил.



В результате происшествия тепловоз сошёл с рельсов, есть повреждения ж/д полотна.

В Донецкой области поезд наехал на машину зенитно-ракетного комплекса ВС РФ, 3 российских оккупанта погибли, ещё 2 ранены.