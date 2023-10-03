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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Октябрь » 3 » 08:52:34
 

Возле Донецка грузовой поезд раздавил колонну российских военных: трое погибло, двое ранены

Сегодня, 08:52:34 393 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Возле Донецка грузовой поезд раздавил колонну российских военных: трое погибло, двое ранены

В Донецкой области поезд наехал на машину зенитно-ракетного комплекса ВС РФ, 3 российских оккупанта погибли, ещё 2 ранены. 
 
По данным источников ASTRA, накануне ночью на перегоне «Енакиево-Углегорск» грузовой поезд наехал на машину ЗРК «Стрела-10» ВС РФ.

По предварительным данным, водитель двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд. 
 
Погибли: военнослужащий в/ч 58249 Абай Култасев, военнослужащий в/ч 21005 Виталий Пагинец и военнослужащий в/ч 21005 Кирилл Гайченко. Тяжёлые ранения получили военнослужащие Ренат и Михаил.

В результате происшествия тепловоз сошёл с рельсов, есть повреждения ж/д полотна.
Тэги: поезд, оккупанты, дтп, Донецк

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