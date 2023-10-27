Вика Цыганова с мужем про патриотизм, сатану и российских фашистов – Интервью с Дудем. ВИДЕО

Видео Интервью на Youtube

Таймкоды видео:

0:52 Почему Вика пришла на интервью не одна?

5:02 Музыкальная пауза

8:31 «Приходите в мой дом» хотела петь Пугачева?

9:58 Каким вы запомнили Михаила Круга?

14:24 Когда и как вы пришли к православию?

17:06 Ваш духовник – старец Илий. Кто это?

22:33 Отец Сергий сидел за убийство. Чем он близок вам?

29:58 «В Дубае вся нечисть собралась»

35:40 Зачем верить старцам, которые жили 200 лет назад?

41:02 «Ласковый май» и совесть

46:17 Ругать шоу-бизнес за безнравственность, но показывать грудь для «СПИД-Инфо» - как это?

50:19 Вадим утверждает, что его вербовала израильская разведка

55:42 Зачем Израилю влиять на политику России?

57:01 «План Даллеса»

58:13 Вы советовали читать философа Ильина. Вы знали, что он симпатизировал фашизму?

1:01:51 «Юра, зачем ты нас пытаешься троллить?»

1:04:57 Получается, Путин – ставленник сатаны?

1:07:50 Вика не умеет включать компьютер. Где она получает информацию?

1:14:04 Вика, зачем вы разговариваете с телевизором?

1:16:42 «История – это слово интересное. Из Торы». Что вы имели в виду?

1:18:47 «Невозможно, когда евреи с евреями договариваются». Что вы имели в виду?

1:23:02 Вадим хотел пойти добровольцем на войну, но не пошел. Почему?

1:26:05 «Я была на войне много раз, Юра. Че хочешь еще?»

1:28:04 Мариуполь до и после войны

1:33:22 «Идет зачистка территории для евреев, строится Новый Иерусалим». Вадим объясняет причину войны в Украине

1:40:16 Путин – пешка мирового правительства?

1:41:45 Как выглядит мировое правительство?

1:49:55 Вы поддерживаете войну?

1:51:47 Как вы придумали гимн ЧВК «Вагнер»?

1:56:43 Вы знали, что командир «Вагнера» – нацист?

1:59:14 Бойцы «Вагнера», которые убили российских военных, – герои?

2:04:57 Кувалдой «Вагнера» казнили людей. Прославлять ее в песне – это норм?

2:07:42 Освобождать заключенных для участия в войне – это норм?

2:11:30 Если бы Чикатило был жив, его надо было бы помиловать?

2:18:59 Кто убил Пригожина?

2:20:33 Зачем вы писали песни для Пригожина, если он вам несимпатичен?

2:26:45 Что вас не устраивает в России?

2:29:43 Кто виноват в проблемах России?

2:33:53 За что посадили вашего друга Гиркина-Стрелкова?

2:41:23 «Человек не рождается для счастья»

2:45:04 Кто убил Кеннеди и взорвал башни-близнецы в Нью-Йорке. Версия Вадима

2:49:38 Вам нормально жить в стране, где нельзя переизбрать президента?

2:52:01 Путин – во власти сатаны?

3:00:43 Как вы относитесь к Путину с позиции нравственности?

3:02:20 Жить на несколько семей – это не богопротивно?

3:04:31 Почему вы боитесь критиковать Путина?

3:10:41 Дудь отвечает на вопрос Вадима

3:15:21 Какова вероятность, что вы попадете в ад?

3:19:39 «Патриотизм – это убежище для негодяев и подонков». Эти слова – актуальны до сих пор?

3:20:02 «За тобой явно кто-то стоит»

Журналист и блогер Юрий Дудь в своем интервью с российской певицей Викой Цыгановой и ее мужем Вадимом раскрывает шокирующие детали: пара не только поддерживает армию РФ, но и активно участвует в ее деятельности, выступая перед бойцами, доставляя обмундирование и создавая военные песни, посвященные российским террористам из ЧВК «Вагнер».Юрий Дудь начинает интервью с вопроса о том, почему Вика пришла на интервью в компании с мужем. Далее он расспрашивает их о музыкальных предпочтениях и интересах.В ходе беседы возникает вопрос о том, хотела ли Вика Цыганова исполнять песню, которую изначально пела Алла Пугачева. Пара также делилась воспоминаниями о покойном Михаиле Круге и обсуждала свои религиозные убеждения, связанные с православием и духовниками, такими как старец Илий.Затем беседа переходит к более сложным темам, включая влияние Израиля на политику России, вопросы о мировом правительстве и сомнительные методы поддержки войны. Они также обсуждают свои песни, созданные для "ЧВК Вагнер", и контроверсиальные аспекты военных действий, включая казни и освобождение заключенных для участия в войне.Далее речь идет о политических вопросах, включая ситуацию в России, проблемы с переизбранием президента, вопросы морали и нравственности, связанные с Путиным, а также религиозные аспекты жизни, такие как брак с несколькими женщинами.Интервью заканчивается более личными вопросами: Юрий спрашивает Вику и Вадима о их отношении к религии, вопросах нравственности и их страхах перед критикой. Он также задает им вопрос о вероятности попадания в ад, выясняет их мнение о патриотизме и цитирует их заявление о том, что "патриотизм – это убежище для негодяев и подонков". В конце интервью Юрий указывает, что кто-то следит за ними, что создает загадочное и напряженное завершение беседы.