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Главная » Новости » Культура » 2023 » Октябрь » 27 » 15:04:35
 

Вика Цыганова с мужем про патриотизм, сатану и российских фашистов – Интервью с Дудем. ВИДЕО

Сегодня, 22:26:35 691 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вика Цыганова с мужем про патриотизм, сатану и российских фашистов – Интервью с Дудем. ВИДЕО

Журналист и блогер Юрий Дудь в своем интервью с российской певицей Викой Цыгановой и ее мужем Вадимом раскрывает шокирующие детали: пара не только поддерживает армию РФ, но и активно участвует в ее деятельности, выступая перед бойцами, доставляя обмундирование и создавая военные песни, посвященные российским террористам из ЧВК «Вагнер». 

Юрий Дудь начинает интервью с вопроса о том, почему Вика пришла на интервью в компании с мужем. Далее он расспрашивает их о музыкальных предпочтениях и интересах.

В ходе беседы возникает вопрос о том, хотела ли Вика Цыганова исполнять песню, которую изначально пела Алла Пугачева. Пара также делилась воспоминаниями о покойном Михаиле Круге и обсуждала свои религиозные убеждения, связанные с православием и духовниками, такими как старец Илий.

Затем беседа переходит к более сложным темам, включая влияние Израиля на политику России, вопросы о мировом правительстве и сомнительные методы поддержки войны. Они также обсуждают свои песни, созданные для "ЧВК Вагнер", и контроверсиальные аспекты военных действий, включая казни и освобождение заключенных для участия в войне.

Далее речь идет о политических вопросах, включая ситуацию в России, проблемы с переизбранием президента, вопросы морали и нравственности, связанные с Путиным, а также религиозные аспекты жизни, такие как брак с несколькими женщинами.

Интервью заканчивается более личными вопросами: Юрий спрашивает Вику и Вадима о их отношении к религии, вопросах нравственности и их страхах перед критикой. Он также задает им вопрос о вероятности попадания в ад, выясняет их мнение о патриотизме и цитирует их заявление о том, что "патриотизм – это убежище для негодяев и подонков". В конце интервью Юрий указывает, что кто-то следит за ними, что создает загадочное и напряженное завершение беседы.

Видео Интервью на Youtube 

 
 

Таймкоды видео:

  • 0:52 Почему Вика пришла на интервью не одна?  
  • 5:02 Музыкальная пауза 
  • 8:31 «Приходите в мой дом» хотела петь Пугачева?
  • 9:58 Каким вы запомнили Михаила Круга? 
  • 14:24 Когда и как вы пришли к православию? 
  • 17:06 Ваш духовник – старец Илий. Кто это? 
  • 22:33 Отец Сергий сидел за убийство. Чем он близок вам? 
  • 29:58 «В Дубае вся нечисть собралась»
  • 35:40 Зачем верить старцам, которые жили 200 лет назад?  
  • 41:02 «Ласковый май» и совесть 
  • 46:17 Ругать шоу-бизнес за безнравственность, но показывать грудь для «СПИД-Инфо» - как это?
  • 50:19 Вадим утверждает, что его вербовала израильская разведка
  • 55:42 Зачем Израилю влиять на политику России? 
  • 57:01 «План Даллеса» 
  • 58:13 Вы советовали читать философа Ильина. Вы знали, что он симпатизировал фашизму? 
  • 1:01:51 «Юра, зачем ты нас пытаешься троллить?»
  • 1:04:57 Получается, Путин – ставленник сатаны?
  • 1:07:50 Вика не умеет включать компьютер. Где она получает информацию? 
  • 1:14:04 Вика, зачем вы разговариваете с телевизором? 
  • 1:16:42 «История – это слово интересное. Из Торы». Что вы имели в виду?
  • 1:18:47 «Невозможно, когда евреи с евреями договариваются». Что вы имели в виду?
  • 1:23:02 Вадим хотел пойти добровольцем на войну, но не пошел. Почему? 
  • 1:26:05 «Я была на войне много раз, Юра. Че хочешь еще?»
  • 1:28:04 Мариуполь до и после войны 
  • 1:33:22 «Идет зачистка территории для евреев, строится Новый Иерусалим». Вадим объясняет причину войны в Украине 
  • 1:40:16 Путин – пешка мирового правительства? 
  • 1:41:45 Как выглядит мировое правительство? 
  • 1:49:55 Вы поддерживаете войну?
  • 1:51:47 Как вы придумали гимн ЧВК «Вагнер»? 
  • 1:56:43 Вы знали, что командир «Вагнера» – нацист? 
  • 1:59:14 Бойцы «Вагнера», которые убили российских военных, – герои? 
  • 2:04:57 Кувалдой «Вагнера» казнили людей. Прославлять ее в песне – это норм? 
  • 2:07:42 Освобождать заключенных для участия в войне – это норм? 
  • 2:11:30 Если бы Чикатило был жив, его надо было бы помиловать? 
  • 2:18:59 Кто убил Пригожина? 
  • 2:20:33 Зачем вы писали песни для Пригожина, если он вам несимпатичен?
  • 2:26:45 Что вас не устраивает в России?
  • 2:29:43 Кто виноват в проблемах России? 
  • 2:33:53 За что посадили вашего друга Гиркина-Стрелкова?
  • 2:41:23 «Человек не рождается для счастья»
  • 2:45:04 Кто убил Кеннеди и взорвал башни-близнецы в Нью-Йорке. Версия Вадима 
  • 2:49:38 Вам нормально жить в стране, где нельзя переизбрать президента? 
  • 2:52:01 Путин – во власти сатаны?
  • 3:00:43 Как вы относитесь к Путину с позиции нравственности?
  • 3:02:20 Жить на несколько семей – это не богопротивно? 
  • 3:04:31 Почему вы боитесь критиковать Путина?
  • 3:10:41 Дудь отвечает на вопрос Вадима 
  • 3:15:21 Какова вероятность, что вы попадете в ад?
  • 3:19:39 «Патриотизм – это убежище для негодяев и подонков». Эти слова – актуальны до сих пор? 
  • 3:20:02 «За тобой явно кто-то стоит»
 
Тэги: Вика Цыганова, Видео, интервью, фашисты, Дудь, патриотизм

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