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Главная » Новости » Власть » 2023 » Декабрь » 1 » 15:06:45
 

Зеленский пришел в школу в Харькове: реакция школьника безподобна. ВИДЕО

Вчера, 15:36:45 454 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зеленский пришел в школу в Харькове: реакция школьника безподобна. ВИДЕО

В рамках рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с организацией обучения школьников на станции Харьковского метрополитена «Университет».

Глава государства посетил классы, где проходили уроки математики, английского языка и музыки. Владимир Зеленский пообщался с детьми и поинтересовался подробностями обучения. Ученики рассказали Президенту о любимых школьных предметах и своих увлечениях.

Видео реакции ученика в школе



«Приятно быть на Харьковщине, видеть детей, их улыбки, глазки – маленькие, очень приятные, но уже немного взрослые – из-за всех испытаний, через которые дети проходят вместе со всей страной. Если есть школа, даже такая креативная, есть и жизнь», – подчеркнул Владимир Зеленский.

На станции «Университет» учится 831 ребенок из 40 классов, закрепленных за 11 учебными заведениями.

Помещения для обучения детей расположены на пяти станциях Харьковского метрополитена: «Университет», «Победа», «Тракторный завод», «Метростроителей» и «Академика Павлова». Сформировано 105 классов, в которых обучаются 2094 ученика 1–11-х классов. Кабинеты закреплены за 26 лицеями. Дети учатся в две смены.

Школьников со всего города бесплатно подвозят автобусами по 12 маршрутам в сопровождении патрульной полиции. В автобусах с детьми находятся лица сопровождения.

ФОТОрепортаж
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
В рамках рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с организацией обучения школьников на станции Харьковского метрополитена «Университет», 30 ноября 2023 года.
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове
Зеленский пришел в школу в Харькове

Тэги: школа, Зеленский, дети, харьков

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