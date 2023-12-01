Зеленский пришел в школу в Харькове: реакция школьника безподобна. ВИДЕО

Видео реакции ученика в школе

ФОТОрепортаж



















































































В рамках рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с организацией обучения школьников на станции Харьковского метрополитена «Университет».Глава государства посетил классы, где проходили уроки математики, английского языка и музыки. Владимир Зеленский пообщался с детьми и поинтересовался подробностями обучения. Ученики рассказали Президенту о любимых школьных предметах и своих увлечениях.«Приятно быть на Харьковщине, видеть детей, их улыбки, глазки – маленькие, очень приятные, но уже немного взрослые – из-за всех испытаний, через которые дети проходят вместе со всей страной. Если есть школа, даже такая креативная, есть и жизнь», – подчеркнул Владимир Зеленский.На станции «Университет» учится 831 ребенок из 40 классов, закрепленных за 11 учебными заведениями.Помещения для обучения детей расположены на пяти станциях Харьковского метрополитена: «Университет», «Победа», «Тракторный завод», «Метростроителей» и «Академика Павлова». Сформировано 105 классов, в которых обучаются 2094 ученика 1–11-х классов. Кабинеты закреплены за 26 лицеями. Дети учатся в две смены.Школьников со всего города бесплатно подвозят автобусами по 12 маршрутам в сопровождении патрульной полиции. В автобусах с детьми находятся лица сопровождения.