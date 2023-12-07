«Таймс» показал секретную военную базу с морскими дронами: их хватит, чтобы уничтожить весь флот России

Журналисты британского издания The Times побывали на секретной украинской базе. На ней наша страна держит свой флот безэкипажных морских аппаратов (дронов). Как отмечается в публикации иностранных корреспондентов, «взрывчатки здесь так много, что ее хватит для уничтожения всего черноморского флота россии».

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказало The Times, что имеет в своем распоряжении три типа надводных беспилотников. Один из них — Magura V5, используемый «385-й отдельной бригадой морских беспилотных комплексов специального назначения». Каждый дрон оснащен двумя камерами, инфракрасной оптикой, спутниковым приемником и 300-сильным двигателем, который разгоняет аппарат до 45 узлов (чуть больше 83 км/ч). В носовой части расположена 250-килограммовая боеголовка.

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На той же базе репортерам показали следующее поколение беспилотников, несущих значительно больше взрывчатого вещества. Они, как утверждается, могут сбрасывать мины на пути вражеских кораблей, которые ничего не подозревают, возвращаясь на базу целыми и невредимыми. Другие украинские формирования, в частности Военно-морские силы Украины и Служба безопасности Украины, использовали еще один тип морских дронов — Sea Baby — для атак на Керченский мост, фрегат «Адмирал Макаров», нефтяной танкер «Сиг» и большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Этот беспилотник несет уже 450 кг взрывчатки.

При этом, судя по публикации «Таймс», останавливаться на достигнутом Украина не намерена. В августе прошлого года Великобритания передала Киеву шесть беспилотных подводных аппаратов для охоты на мины — эту технологию вполне можно воспроизвести в ударных дронах, способных двигаться уже не на поверхности, а в толще воды.

Украинские дроны в войне против россии

Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что морские дроны являются эффективным оружием. В Украине уже налажено серийное производство этого оружия. Он отказался назвать количество морских дронов, которые используются в атаках на Черноморский флот и объекты армии рф. Военный также отметил, что от 60 до 70 % этих морских дронов россиянам удается уничтожить, однако остальные 30 % дронов создают для них серьезные проблемы.

Еще в ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км. Впервые лодка біла представлена ​​на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле (Турция). 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению.