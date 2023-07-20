Морская блокада в Черном море - новый виток эскалации войны в Украине

Правда, в заявлениях Москвы и Киева слово «блокада» не фигурирует. Да и смысл этих заявлений не вполне соответствует тому, что называется «блокадой» в международном праве. Однако для судоходства на Черном море это делает ситуацию еще более тревожной.

В конце концов морское право и существует для того, чтобы регулировать вопросы безопасности.

Согласно Лондонской декларации о праве морской войны 1909 года, «морская блокада может быть применяема лишь к портам и берегам, принадлежащим неприятелю или им занятым».

Российское Министерство обороны, между тем, в своем заявлении фактически объявило о блокаде «ряда морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря». В другой части заявления говорится, что «все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

В ответном заявлении Министерство обороны Украины также подчеркнуло, что «все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

В обоих заявлениях речь идет не о побережье и портах, а об «акватории Черного моря». Разумеется, очень трудно себе представить, как в Черном море военный корабль топит гражданское судно. К тому же обе стороны воздержались от конкретных угроз «судам, перевозящим военные грузы». Но захочет ли кто-то проверять на деле намерения военных?

Прежде всего, речь идет о международных страховых компаниях, которые уже после российского выхода из зерновой сделки объявили о возросших рисках для судоходства. Теперь, когда Министерство обороны Украины выступило с симметричным заявлением, по логике риски должны только возрасти.

У ВСУ на Черном море нет такого количества боевых кораблей, которые смогли бы воплотить морскую блокаду, однако у нее есть береговые ракетные комплексы и безэкипажные катера, которые уже доказали, что могут атаковать боевые корабли. То есть возможности ВМС ВСУ на море меньше.

Но с другой стороны, Россия гораздо больше зависит от морских перевозок — в день, когда Киев объявил об ответных мерах по блокаде морского траффика в российские порты, в них следовали десятки судов, большинство из которых были приписаны иностранным портам. То есть потенциальные риски для России выше.

На момент написания этих слов всем этим судам оставалось всего несколько часов для того, чтобы оставаться нейтральными с точки зрения украинских военных.

Морская блокада украинских и российских портов — новый виток эскалации войны в Украине. Две страны, которые де-факто находятся в состоянии войны друг с другом (Россия продолжает называть войну «специальной военной операцией»), объявили друг другу морскую блокаду.