Запитання про Євро-2024: усе, що потрібно знати про головний футбольний турнір року, який стартує сьогодні

|ЖЖ » Новини » Спорт і Здоров'я » 2024 Июнь 14 » 11:10:14
Уболівальники чекають успішного виступу збірної України на Євро-2024. Гід для вболівальників напередодні старту 17-го чемпіонату Європи з футболу.
27 вересня 2018 року було оголошено, що турнір прийме Німеччина. Конкурентом Німеччини на право прийняти континентальну першість була Туреччина. Під час виборів за Німеччину віддали 12 голосів, за Туреччину — 4.
Чемпіонат Європи пройде в таких містах: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.
У п’ятницю, 14 червня, в Мюнхені турнір відкриється матчем Німеччина — Шотландія. Фінал буде зіграно в неділю, 14 липня, у Берліні.
У фінальному турнірі візьмуть участь 24 збірні.
Для збірної Грузії - це буде дебют на чемпіонатах Європи. Власне, як і для Сербії, якщо брати за відлік 2006 рік, коли припинила існувати збірна Сербії та Чорногорії (колишня збірна Союзної Республіки Югославія).
Команди, що посіли перші та другі місця у своїх групах, а також чотири найкращі з тих, що посіли треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.
Усі матчі чемпіонату Європи будуть доступні на MEGOGO за передплатою.
Деякі поєдинки транслюватиме і «Суспільне» в безкоштовному доступі: матч-відкриття, по одному матчу групового етапу на день, включно з матчами збірної України, а також половину матчів 1/8 фіналу, чвертьфінали, обидва півфінали і сам фінал.
На жаль, офіційний продаж уже закрито. Але в уболівальників ще з’явиться можливість придбати квитки, якщо їхня збірна вийде до плей-офф. Коли з’являться нові доступні квитки, про це буде оголошено на сайті EURO2024.com/ticketing.
Назва офіційної пісні чемпіонату Європи-2024 — Fire.
Авторами стали — італійське електронне тріо MEDUZA, американський поп-рок гурт OneRepublic і німецька виконавиця Leony.
Повний розподіл призових на чемпіонаті Європи з футболу:
Кубок Анрі Делоне — головний приз, який вручають переможцям чемпіонатів Європи з футболу. Названий на честь Анрі Делоне — першого генерального секретаря УЄФА, який запропонував проводити розіграш європейських першостей.
Оригінальний Кубок Анрі Делоне був створений 1958 року французьким ювеліром Мішелем Шобійоном. Він являв собою стилізовану срібну амфору з барельєфом, що зображає людину з м’ячем. У нижній частині кубка розташовувався мармуровий постамент, на якому гравірувалися імена команд-переможниць. Висота кубка становила 40 см, вага сягала 2,56 кг.
Перед турніром 2008 року трофей вирішили змінити. Кубок став вищим і важчим, тепер він важить 8 кг, а висота призу збільшилася до 60 см. На тильній стороні трофея прибрали барельєф із людиною і м’ячем, як і мармуровий постамент. Для поліпшення стійкості кубка було збільшено його срібну основу. Імена країн-переможців, які були на постаменті, перенесли на задню частину кубка. Виготовленням нового трофея займалася британська фірма Asprey London, його вартість склала понад 30 000 євро.
Кубок Анрі Делоне є власністю УЄФА. За регламентом чемпіон нагороджується трофеєм і зберігає його у себе до жеребкування відбіркового турніру наступного чемпіонату Європи.
Аналітики букмекерських контор виставили такі коефіцієнти на переможця: Англія — 4.00, Франція — 5.00, Німеччина — 6.50, Португалія — 9.00, Іспанія — 9.00. На те, що Євро-2024 виграє Україна коефіцієнт — 101.00.Редактор: Любомир Луканюк, НВ