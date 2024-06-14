Запитання про Євро-2024: усе, що потрібно знати про головний футбольний турнір року, який стартує сьогодні

Уболівальники чекають успішного виступу збірної України на Євро-2024. Гід для вболівальників напередодні старту 17-го чемпіонату Європи з футболу.

1. Де пройде Євро-2024?

27 вересня 2018 року було оголошено, що турнір прийме Німеччина. Конкурентом Німеччини на право прийняти континентальну першість була Туреччина. Під час виборів за Німеччину віддали 12 голосів, за Туреччину — 4.

Чемпіонат Європи пройде в таких містах: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

2. Коли пройде Євро-2024?

У п’ятницю, 14 червня, в Мюнхені турнір відкриється матчем Німеччина — Шотландія. Фінал буде зіграно в неділю, 14 липня, у Берліні.

3. Хто бере участь?

У фінальному турнірі візьмуть участь 24 збірні.

Група A: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.

Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.

Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія.

Група D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція.

Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна.

Група F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія.



Для збірної Грузії - це буде дебют на чемпіонатах Європи. Власне, як і для Сербії, якщо брати за відлік 2006 рік, коли припинила існувати збірна Сербії та Чорногорії (колишня збірна Союзної Республіки Югославія).

4. Який формат?

Команди, що посіли перші та другі місця у своїх групах, а також чотири найкращі з тих, що посіли треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.

5. Де дивитися в Україні Євро-2024?

Усі матчі чемпіонату Європи будуть доступні на MEGOGO за передплатою.

Деякі поєдинки транслюватиме і «Суспільне» в безкоштовному доступі: матч-відкриття, по одному матчу групового етапу на день, включно з матчами збірної України, а також половину матчів 1/8 фіналу, чвертьфінали, обидва півфінали і сам фінал.

6. Де купити квитки на матчі?

На жаль, офіційний продаж уже закрито. Але в уболівальників ще з’явиться можливість придбати квитки, якщо їхня збірна вийде до плей-офф. Коли з’являться нові доступні квитки, про це буде оголошено на сайті EURO2024.com/ticketing.

7. Який гімн у Євро-2024?

Назва офіційної пісні чемпіонату Європи-2024 — Fire.

Авторами стали — італійське електронне тріо MEDUZA, американський поп-рок гурт OneRepublic і німецька виконавиця Leony.



8. Скільки можуть заробити збірні на Євро-2024?

Повний розподіл призових на чемпіонаті Європи з футболу:

кваліфікація на турнір — 9,25 млн євро

перемога на груповому етапі - 1 млн євро

нічия на груповому етапі - 0,5 млн євро

вихід до 1/8 фіналу — 1,5 млн євро

вихід у чвертьфінал — 2,5 млн євро

вихід у півфінал — 4 млн євро

вихід у фінал — 5 млн євро

перемога в турнірі - 8 млн євро

9. На честь кого названо трофей чемпіонатів Європи?

Кубок Анрі Делоне — головний приз, який вручають переможцям чемпіонатів Європи з футболу. Названий на честь Анрі Делоне — першого генерального секретаря УЄФА, який запропонував проводити розіграш європейських першостей.

Оригінальний Кубок Анрі Делоне був створений 1958 року французьким ювеліром Мішелем Шобійоном. Він являв собою стилізовану срібну амфору з барельєфом, що зображає людину з м’ячем. У нижній частині кубка розташовувався мармуровий постамент, на якому гравірувалися імена команд-переможниць. Висота кубка становила 40 см, вага сягала 2,56 кг.

Оригінальний трофей 1958 року / Фото: wikipedia.org, PerlaT

Перед турніром 2008 року трофей вирішили змінити. Кубок став вищим і важчим, тепер він важить 8 кг, а висота призу збільшилася до 60 см. На тильній стороні трофея прибрали барельєф із людиною і м’ячем, як і мармуровий постамент. Для поліпшення стійкості кубка було збільшено його срібну основу. Імена країн-переможців, які були на постаменті, перенесли на задню частину кубка. Виготовленням нового трофея займалася британська фірма Asprey London, його вартість склала понад 30 000 євро.



Сучасний трофей / Фото: CFP

Кубок Анрі Делоне є власністю УЄФА. За регламентом чемпіон нагороджується трофеєм і зберігає його у себе до жеребкування відбіркового турніру наступного чемпіонату Європи.

10. Хто фаворит Євро-2024?

Аналітики букмекерських контор виставили такі коефіцієнти на переможця: Англія — 4.00, Франція — 5.00, Німеччина — 6.50, Португалія — 9.00, Іспанія — 9.00. На те, що Євро-2024 виграє Україна коефіцієнт — 101.00.

Редактор: Любомир Луканюк, НВ