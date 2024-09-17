Супутники Маска Starlink заважають вченим зазирнути у Всесвіт

Радіохвилі від дедалі більшої мережі супутників Ілона Маска блокують вченим можливість зазирнути у Всесвіт, вважають дослідники з Нідерландів.

За їхніми словами, нове покоління супутників Starlink, які забезпечують швидкісний інтернет у всьому світі, більше заважає радіотелескопам, ніж попередні версії.

За даними Нідерландського інституту радіоастрономії (ASTRON), тисячі орбітальних супутників "засліплюють" радіотелескопи та можуть заважати астрономічним дослідженням.

SpaceX, яка володіє Starlink, не відповіла на запит BBC News про коментар.

Супутники надають широкосмуговий доступ до інтернету по всьому світу, часто у віддалених місцях, зокрема й на фронті в Україні.

Їх також використовують для забезпечення доступу до інтернету у віддалених районах Великої Британії. За даними британського Департаменту цифрових технологій, культури, медіа та спорту, тести 2022 року показали, що Starlink може забезпечувати швидкість інтернету в чотири рази вищу за середню.

Але астрономи кажуть, що це має свою ціну.

"Кожного разу, коли їх запускають із таким рівнем випромінювання, ми бачимо все менше й менше неба", - сказала BBC News професорка Джессіка Демпсі, директорка ASTRON.

"Ми намагаємося роздивитися такі речі, як струмені, які випускають чорні діри у центрі галактик. Ми також спостерігаємо за деякими з найдавніших галактик, віддаленими на мільйони і мільйони світлових років від нас, а також за екзопланетами", - перерахувала вона області, на які впливає супутникове випромінювання.

За даними ASTRON, перешкоди від супутників другого покоління, або V2, були в 32 рази сильнішими, ніж супутників першого покоління.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Супутники забезпечують доступ до інтернету у найвіддаленіших куточках планети. Але це має свою ціну

Обсяг випромінюваної ними радіації перевищує норми, встановлені Міжнародним союзом телекомунікацій, додала професорка Демпсі.

За оцінками, зараз на орбіті приблизно за 550 км над Землею перебувають 6402 супутники Starlink, що робить компанію найбільшим постачальником супутників на сьогодні.

Супутники відносно великі - з 3-метровими плоскими панелями та 8-метровою сонячною панеллю для живлення.

Головний конкурент SpaceX, OneWeb, має менше 1000 супутників. Але ця сфера бізнесу стрімко розвивається. Amazon також розвиває власну мережу і сподівається запустити щонайменше 3000 супутників у найближчі кілька років.

Очікують, що до 2030 року кількість супутників на орбіті перевищить 100 000.

ASTRON провела своє дослідження за допомогою радіотелескопа LOFAR в Нідерландах у липні цього року.

Багато об’єктів у космосі, зокрема далекі галактики та планети, випромінюють світло в електромагнітному спектрі.

Це випромінювання поширюється як хвилі, і радіотелескопи можуть вловлювати ці хвилі, дозволяючи нам отримати уявлення про речі, які ми не можемо побачити власними очима.

Але супутники заважають вловлювати ці хвилі.

Вчені виявили ненавмисне електромагнітне випромінювання від майже всіх супутників V2 Starlink, за якими вони спостерігали.

Вони кажуть, що це випромінювання було приблизно в 10 мільйонів разів яскравішим, ніж випромінювання від найслабших виявлених джерел світла.

Автор фото,Reuters Підпис до фото,Інтернет-системи Starlink можна використовувати у віддалених місцях, як-от на цьому човні в Бразилії

Провідний автор дослідження Сеес Басса каже, що це схоже на порівняння "найслабших зірок, видимих ​​неозброєним оком, і яскравості повного Місяця".

"Оскільки SpaceX щотижня запускає близько 40 супутників Starlink другого покоління, ця проблема стає дедалі гіршою", - додав він.

Роберт Мессі, заступник виконавчого директора Королівського астрономічного товариства Великої Британії, зазначив, що "цілком очевидно: якщо є щось настільки яскраве, що ставить під таку сильну загрозу велику радіообсерваторію, то потрібно щось робити, і робити швидко".

"Неправильно говорити, що є наука, яку можна просто відкинути. Результати цієї роботи можуть з'явитися лише через десятиліття або навіть більше, але вони можуть бути дуже фундаментальними та дуже важливими", - відповів він на запитання про цінність астрономічних досліджень.

Вчені також стурбовані світловим забрудненням від супутників і побоюються, що воно заважає оптичним телескопам.

Астрономи кажуть, що вони обговорювали зі SpaceX питання випромінювання від супутників першого покоління, і компанія прислухалася до їхнього занепокоєння.

Але тепер ASTRON каже, що покоління V2 виявилося ще потужнішим.

"Знову ввімкнути LOFAR і побачити ці гучні сигнали від нового покоління супутників V2 Mini SpaceX стало для нас шоком", - каже професорка Демпсі.

"Це фактично загрожує всій наземній астрономії на кожній довжині хвилі та різними способами. Якщо це триватиме без якогось втручання, яке змусить ці супутники "замовкнути", тоді це стане загрозою існування для тих видів астрономії, якими ми займаємося", – додала вона.

Дослідники наголошують на необхідності кращого регулювання космосу та способів роботи супутників, щоб уникнути компрометації наукової роботи.

Вони кажуть, що як найбільший постачальник супутників, SpaceX може встановити стандарт для обмеження забруднення.

Професорка Демпсі вважає, що навіть такі прості дії, як екранування батареї на супутнику, можуть мати велике значення та зменшити випромінювання.

Деякі перешкоди виникають через несправну електроніку, тому це може їм запобігти.

Але без вжиття заходів "дуже скоро єдині сузір'я, які ми бачитимемо, будуть створені людьми", - додала вона.

Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Astronomy and Astrophysics.

Автор: Джорджина Реннард,Наукова кореспондентка ВВС