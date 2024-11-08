Секс і перший поцілунок: Чому японські підлітки все частіше відкладають інтимні стосунки?

У багатьох країнах є своєрідний підлітковий обряд ініціації - перший поцілунок.

Але нове опитування серед японських старшокласників показало, що четверо з п’яти 15-18-річних хлопців цього ніколи не робили.

Серед дівчат ситуація не сильно відрізняється - перший поцілунок мала лише кожна четверта старшокласниця.

Це найнижчі показники, зафіксовані відтоді, як у 1974 році Японія вперше почала запитувати підлітків про їхні сексуальні звички, і це може викликати занепокоєння в країні з одним із найнижчих у світі рівнів народжуваності.

У рамках дослідження, проведеного Японською асоціацією статевого виховання (Jase), опитали 12 562 учнів молодших класів, середніх шкіл та університетів - їх розпитали про все, починаючи від поцілунків і закінчуючи статевим актом.

Опитування, яке проводять кожні шість років, послідовно фіксувало падіння кількості перших поцілунків з 2005 року - тоді цей показник був ближчим до кожного другого опитаного.

Але цьогорічні результати також показали, що поцілунки - не єдина сфера зниження показників. Опитування також виявило падіння кількості японської молоді, яка має статеві стосунки.

Згідно з дослідженням, кількість хлопців-старшокласників, які заявили, що мали статевий акт, з 2017 року впала на 3,5 пункти до 12%. Для дівчат старших класів цей показник знизився на 5,3 пункти - до 14,8%.

Як одну з можливих причин падіння експерти називають вплив пандемії коронавірусу.

Закриття шкіл і обмеження фізичного контакту під час пандемії Covid, ймовірно, вплинули на багатьох учнів, оскільки це сталося "у чутливий час, коли вони почали цікавитися сексуальністю", каже Юсуке Хаясі, професор соціології Університет Мусасі, якого цитує газета Mainichi.

Водночас опитування також виявило одну сферу, у якій відбулося зростання показників: кількість підлітків, які зізналися в мастурбації, в усіх демографічних групах була рекордно високою.

Окреме опитування, проведене на початку цього року, показало, що майже у половині шлюбів у Японії немає сексу.

Результати цих опитувань з’явилися на тлі того, як Японія намагається зупинити падіння рівня народжуваності, й вони дають ще один привід для занепокоєння. У 2023 році тодішній прем’єр-міністр попередив, що низька народжуваність у країні штовхає її до межі життєздатності.

Деякі дослідники припускають, що чисельність населення країни (зараз 125 мільйонів людей) може скоротитися до менш ніж 53 мільйонів до кінця століття. Цьому може сприяти низка факторів, зокрема зростання вартості життя, збільшення кількості жінок, які навчаються та працюють, а також більший доступ до контрацепції, що призводить до того, що жінки вирішують мати менше дітей.

Японія вже має найстаріше населення у світі - наприкінці 2023 року в країні заявили, що вперше в історії кожна десята людина в країні має вік 80 років і старше.

На цьому тлі у березні виробник підгузків Oji Holdings оголосив про припинення виробництва дитячих підгузків, щоб зосередитися на виготовленні підгузків для дорослих.

Автор: Джоель Гуїнто, BBC News