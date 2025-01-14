Чи дійсно зарплати в Україні стали більшими

Зарплати українців в середньому зросли на 22%. При цьому у більшості галузей (за винятком освіти і мистецтва), реальні зарплати є вищими, ніж до повномасштабного російського вторгнення.

Такі дані за ІІІ квартал 2024 року з посиланням на Державну службу статистики подав Нацбанк у своєму огляді за січень.

Чи дійсно під час війни зарплати в Україні зросли, на скільки і чому? І чи зростатимуть у 2025 році?

Які зарплати в українців

За даними Держстату, середня зарплата в країні станом на вересень 2024 року була 20 592 грн на місяць. Офіційних даних за IV квартал та загалом за рік поки що немає.

Але за даними платформи WORK.UA, на початок 2025 року середня зарплата становила 22 500 грн на місяць, а за рік, від січня 2024 року, зросла на 18%.

При цьому, за розрахунками експертів, медіанна зарплата, тобто така, яку найчастіше отримують українці, на січень 2025 року становить 17 000 - 21 000 грн. Зарплату в такому діапазоні отримує кожен п'ятий працівник.

Чому зростають зарплати

Підвищення зарплат стало відповіддю бізнесу на кризу на ринку праці, де через війну, мобілізацію та міграцію стало критично бракувати працівників.

Про проблеми із пошуком кадрів українські роботодавці почали особливо активно говорити на початку літа 2024 року – невдовзі після того, як набув чинності новий закон про мобілізацію.

На кінець осені попри певне зростання кількості тих, хто шукає роботу, дефіцит робочої сили і надалі залишався найбільшою проблемою підприємств та компаній.

За опитуванням Інституту економічних досліджень (ІЕД), у листопаді 2024 року найгострішою перешкодою для бізнесу, викликаною війною, знову став саме брак робочої сили і від'їзд працівників.

Згідно із дослідженням Європейської бізнес асоціації (ЄБА), "незважаючи на певне зростання пропозиції робочої сили (наприкінці осені - Ред.), її дефіцит надалі обмежує роботу підприємств".

За даними ЄБА, у 2024 році 71% компаній відчули значний дефіцит кваліфікованих кадрів, тому 87% підвищили зарплату своїм працівника.

Підприємці також намагалися підтримувати (і втримувати) працівників іншими методами – виплачували премії, дозволяли працювати дистанційно, інвестували у здоров'я та розвиток персоналу, і навіть інколи допомагали із орендою житла чи оплачували медичне страхування для членів родин працівників.

Як і в кого зростають зарплати в Україні

Якщо брати дані офіційної статистики, то найбільше зросли зарплати у галузях

інформації та телекомунікацій (37,7%),

поштовій та кур'єрській діяльності (37,4%),

будівництві (35,8%),

авіаційному транспорті (35,7%).

Свій перелік професій, у яких зарплати зростали найшвидше, подає і WORK.UA. Серед них:

управляючий нерухомістю (69%),

теплотехнік (62%),

кредитний експерт (57%),

інструктор в автошколу (56%),

керуючий мережі магазинів (55%).

Якщо ж дивитися не за тим, як швидко росте зарплата, а за її розміром, то вони є найвищими у ІТ та менеджерів.

Автор фото,WORK.UA Такими були найоплачуваніші роботи у 2024 році за версією WORK.UA

То чи дійсно ростуть зарплати

Хоча зростання зарплат в Україні є фактом, який підтверджують різні статистичні дані, у цій історії не все так однозначно.

Передусім, суму, яку працівник отримує згідно із зарплатною відомістю, корегує інфляція. А вона пришвидшилася під кінець 2024 року.

Від січня до листопада споживчі ціни в Україні зросли на 10%, а загалом за рік, за попередніми оцінками, інфляція вимальовується у двозначну цифру, що більш ніж удвічі перевищить цільовий показник у 5%.

Це означає, що там, де зростання зарплат було не таким стрімким, як на будівництві чи транспорті, його могла "з'їсти" інфляція.

Саме тому, подаючи показник 22% зростання середньої зарплати, НБУ також вказує і на значно менший ріст реальних зарплат за рік - 14%.

Показово також, що, як підрахували в Нацбанку, зростання реальних (тобто відкорегованих на інфляцію) зарплат порівняно із довоєнним періодом є найменшим саме в галузях, де зараз оплата праці швидко зростає – будівництво, транспорт, управління, сільське господарство. І загалом середня реальна зарплата в Україні за три роки зросла лише на 7,2%.

Автор фото,НБУ За підрахунками НБУ, якщо відкорегувати середню українську зарплату на інфляцію, то вона зросла на 7,2% порівняно із довоєнним рівнем

І чи зростатимуть зарплати далі

Очевидно, що особливого притоку сили на ринок праці в Україні найближчим часом не очікується. Відтак, роботодавці будуть змушені пропонувати вищі зарплати.

88% опитаних ЄБА компаній збирається і надалі підвищувати зарплатні своїм працівникам у 2025 році.

Разом із тим, швидкість і розміри підвищення навряд чи будуть такими ж, як у 2024. Близько чверті компаній планують підвищення на 10-15%, - це приблизно в межах інфляції.

Решта говорять про менше підвищення, і лише 1% готові підвищити зарплати на понад 20%.

Для порівняння: у 2024 році таких компаній було 5%. А на 10-15% зарплату підвищили 43% роботодавців.

Автор фото,WORK.UA Дані WORK.UA показують, що зарплати українців стали зростати від весни 2023 року

Говорячи про зарплати, варто також враховувати й ще кілька чинників.

По-перше, підвищення само по собі стає одним із чинників інфляції: більші зарплати, закладені у собівартість продукції чи послуг, сприяють зростанню цін. А воно, своєю чергою, "з'їдає" частину підвищення і стимулює працівників вимагати подальшого збільшення зарплати.

Недарма серед проблем на ринку праці одразу після дефіциту робочої сили підприємці називають "вищий рівень очікувань заробітної плати кандидатів, ніж пропозиції бізнесу".

2024 рік завершився ухваленням низки законів, що передбачають підвищення податків задля фінансування оборони. До більшості із запропонованих урядом та схвалених парламентом змін підприємці поставилися критично. Але у 2025 доведеться виконувати ці закони і платити більше податків. Бізнес вважає, що фіскальний тиск в країні посилюється, а відтак, можливостей для розвитку, зокрема, і для підвищення зарплат, буде менше.

Паралельно, через руйнівні обстріли Росією української енергетики, зросли витрати бізнесу і на забезпечення енергопостачання. Резервні генератори, а також енергія з них коштують недешево.

Все це пояснює чому, за опитуванням ІЕД, наприкінці 2024 року очікування підприємств щодо фінансово-економічної ситуації на піврічну перспективу суттєво погіршилися.

Автор: Анастасія Зануда, ВВС Україна