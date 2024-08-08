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Доларовий дохід: як просіли зарплати в Україні у твердій валюті

08.08.2024, 17:46:37 696 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Доларовий дохід: як просіли зарплати в Україні у твердій валюті

Україні не вистачає робочих рук і, кажуть експерти, тут велике значення мають зарплати: коли вони будуть гідними, то й працівники підтягнуться. Водночас статистика стверджує, що зарплати зростають майже щомісяця. Проте реальні заробітні плати так упали на початку 2022-го, що й досі не досягли довоєнного рівня.

В НБУ вважають, що реальні зарплати українців перевищать довоєнний рівень лише у 2025 році. Які сфери економіки почуваються добре навіть у війну та якою насправді є динаміка зарплат у гривневому й доларовому еквіваленті, дослідив Фокус.

Дефіцит кадрів: потрібні гроші та люди

Подальша міграція за кордон і мобілізаційні процеси продовжують обмежувати пропозицію робочої сили. Наприкінці липня в Мінекономіки навели невтішні цифри: Україні не вистачає 4,5 млн працівників. У міністерстві зазначили, що одним із найважливіших чинників, який суттєво впливає на економіку й на динаміку її зростання, є демографічна ситуація в країні та, зокрема, наявність трудових ресурсів. Але через війну, виїзд українців за кордон і внутрішню міграцію в державі спостерігаються кадровий дефіцит і структурне безробіття.

Експерти ринку праці вважають цифри Мінекономіки близькими до реальності. На думку HR-експертки, власниці HR-агенції Домініки Іванової-Бекар, Україні не вистачило б людського капіталу навіть і без воєнного чинника внаслідок демографічної кризи 90-х.

Про дефіцит кадрів у різних секторах економіки українці чують не вперше — країну навіть почали поступово готувати до того, що єдиним виходом із кризи на ринку праці є залучення мігрантів з Азії та Африки. Щоправда, економісти вважають цю ідею абсолютно утопічною і пояснюють: мігранти до нас просто не поїдуть.

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Фото: УНІАН 

За словами аналітика Олексія Куща, у світі є два типи міграції — трудова та соціально-культурна. Тобто мігранти їдуть у нові країни або за високими зарплатами, або за високими стандартами життя. Та Україна, на жаль, наразі не може запропонувати ані першого, ані другого.

Дефіцит робочої сили: стримує розвиток, але підвищує зарплати

Хоча брак працівників і стримує діяльність підприємств, з іншого боку, дефіцит на ринку праці зумовлює поліпшення зайнятості та підживлює зростання зарплат. І заробітні плати дійсно поступово зростають — принаймні, у гривні.

Але навіть за подальшої нормалізації умов функціонування економіки, повернення мігрантів в Україну, які все більше адаптуються до життя за кордоном, буде повільним, йдеться у Інфляційному звіті НБУ. Крім того, диспропорції на ринку праці залишаться нерівномірними за регіонами й галузями та визначатимуться змінами структури економіки.

З огляду на це, рівень безробіття знижуватиметься поступово: до 13,9% у 2024 році, 11,4% у 2025 році та 10,3% у 2026 році, прогнозує регулятор. Водночас посилення конкуренції за робітників, зокрема із закордонними роботодавцями, та відновлення економіки сприятимуть зростанню зарплат у приватному секторі.

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"Очікується, що реальні зарплати перевищать свій довоєнний рівень протягом 2025 року та збільшуватимуться надалі", — зазначили в НБУ.

Рахуємо в доларах: чи зростає дохід

Нещодавно Держстат оновив дані щодо зарплат в економіці та опублікував цифри за перший квартал 2024 року. Щоби наочно спостерігати динаміку, Фокус порівняв ці дані з офіційними зарплатними даними у першому кварталі 2022-го. Так, на кінець звітного періоду вже місяць шла повномасштабна війна і зарплати почали просідати, проте бізнес ще намагався втриматися "на рівні".

Із даних у таблиці ми бачимо, що за два роки динаміка зарплат у гривні досить позитивна. Але через те, що курс весь цей час теж на місці не стояв, дані у доларовому еквіваленті виявилися дещо іншими.

Як змінилися зарплати в Україні у гривні та в доларовому еквіваленті

Види економічної діяльності

 

Зарплата в гривні, 1 квартал 2022

 

Зарплата в доларах, 1 квартал 2022

 

Зарплата в гривні, 1 квартал 2024

 

Зарплата в доларах, 1 квартал 2024

 

Як змінилась зарплата у валюті, %

У середньому по економіці

14620

499,75

18903

481,96

-3,56

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

11857

405,30

15004

382,55

-5,61

  з них сільське господарство

11015

376,52

14498

369,65

-1,83

Промисловість

15355

524,87

20435

521,02

-0,73

Будівництво

10689

365,37

14561

371,25

+1,61

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

14781

505,25

22809

581,54

+15,10

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

14541

497,04

18997

484,35

-2,55

наземний і трубопровідний транспорт

13821

472,43

16848

429,56

-9,07

водний транспорт

12639

432,03

26085

665,07

+53,94

авіаційний транспорт

26215

896,09

34699

884,70

-1,27

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

15928

544,46

21255

541,92

-0,47

поштова та кур'єрська діяльність

8408

287,40

13714

349,66

+21,66

Тимчасове розміщування й організація харчування

10499

358,88

15057

383,90

+6,97

Інформація та телекомунікації

30545

1044,10

49473

1261,38

+20,81

Фінансова та страхова діяльність

30956

1058,15

39116

997,31

-5,75

Операції з нерухомим майном

12140

414,97

17512

446,49

+7,60

Професійна, наукова та технічна діяльність

20860

713,04

26316

670,96

-5,90

  з неї наукові дослідження та розробки

15130

517,18

19232

490,34

-5,19

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

12440

425,23

15857

404,29

-4,92

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

17561

600,28

23376

596,00

-0,71

Освіта

11431

390,74

12649

322,50

-17,46

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

13168

450,11

15163

386,60

-14,11

  з них охорона здоров'я 

13522

462,21

15432

393,46

-14,88

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

11395

389,51

13663

348,36

-10,57

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 

10586

361,85

11532

294,02

-18,75

функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 

9643

329,62

11063

282,07

-14,43

Джерело: Держстат

*Зарплати перераховані у доларовий еквівалент за курсом НБУ на 31.03.2022 — 29,25 грн за долар і на 31.03.2024 — 39,22 грн за долар.

Щоб порівняти зарплати в доларах, ми скористалися курсом НБУ на 31 березня 2022-го (29,2549 грн за долар) і на 31 березня 2024-го (39,2214 грн за долар). За нашими підрахунками, у середньому в економіці зарплата у доларовому еквіваленті за два роки знизилася з майже 500 доларів до 482, причому найбільше просіли заробітні плати у культурній та освітній сферах — на 14-18%.

Освітня та культурна сфери фінансуються з держбюджету, напряму прив'язані до рівня мінімальної заробітної плати, тому тут зарплати не мають жодного зв'язку з курсом долара

"Освітня та культурна сфери — це ті сектори економіки, які фінансуються з держбюджету та напряму прив'язані до рівня мінімальної заробітної плати, — пояснив у коментарі Фокусу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. — Тому тут зарплати не мають жодного зв'язку з курсом долара, тарифна сітка цілком залежить від мінімалки".

Все вище та вище: водний транспорт у лідерах

Водночас є чимало сфер, де зарплати за два роки суттєво підвищилися навіть у доларовому еквіваленті. До п'ятірки лідерів увійшли операції з нерухомим майном (+7,6%), оптова та роздрібна торгівля (+15,1%), сфера інформації і комунікацій (+20,8%) , поштова та кур'єрська діяльність(+21,7%), а зарплати у водному транспорті взагалі зросли більше ніж у півтора раза (+53,9%).

Зростання зарплат у сфері з нерухомим майном експерти вважають досить дивним, адже, хоча цей ринок і пожвавився, до довоєнного рівня йому ще далеко. Можливо, справа у зростанні кількості пропозицій на ринку, оскільки чимало громадян намагаються продати житло та поїхати.

Також дещо несподіваним є зростання зарплат у сфері інформації та комунікації. Єдине пояснення, яке спадає на думку експертам, полягає в тому, що ринок стрімко відреагував у березні 2022-го падінням, тож зараз у нас просто низька база порівняння.

За словами Олексія Куща, торгівля на сьогодні є одним із головних драйверів української економіки, тож немає нічого дивного в тому, що зарплати у цій сфері зростають.

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Фото: Gustavo Fring from Pexels 

У поштовій та кур'єрській діяльності зарплати напряму залежать від обсягів роботи. "У нас мільйони біженців і внутрішніх переселенців, які активно обмінюються трафіком і вантажопотоком, — пояснив Олег Пендзин у коментарі Фокусу. — У зв'язку з війною побільшало покупок через інтернет, крім того українці замовляють безліч нових товарів — комплектовання для дронів, бронежилети, каски тощо. Все це — додаткова робота для поштово-кур'єрської сфери, звідси й зростання зарплат".

Стосовно зарплат у водному транспорті, то, каже Пендзин, у цій сфері вони формуються з огляду на світову шкалу заробітних плат, тому вони досить далекі від українських. Цей ринок глобалізований, тому моряку не можна запропонувати зарплату, яка б радикально відрізнялася від зарплати на аналогічних транспортних засобах в інших країнах".

Зарплати у водному транспорті формуються виходячи зі світової шкали заробітних плат, тому вони досить далекі від українських

Прогнози щодо зарплати на майбутнє у експертів досить оптимістичні. "Робота є і буде, — впевнений директор консалтингової компанії "Михайлів та партнери" Віталій Михайлов. — Країна живе, їсть, купує, виробляє, будує, ремонтує, відновлює. І, зважаючи, на кількість руйнувань, менше роботи не стає. А хоча нестача чоловіків і нестабільна ситуація погано позначаються на бізнесі та компаніях, ці самі чинники сприяють боротьбі за трудові ресурси — тобто, підвищенню зарплат та покращенню умов праці".

Тэги: зарплата, украина, економіка

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