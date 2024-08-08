Доларовий дохід: як просіли зарплати в Україні у твердій валюті

|ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2024 Август 8 » 17:46:37
Україні не вистачає робочих рук і, кажуть експерти, тут велике значення мають зарплати: коли вони будуть гідними, то й працівники підтягнуться. Водночас статистика стверджує, що зарплати зростають майже щомісяця. Проте реальні заробітні плати так упали на початку 2022-го, що й досі не досягли довоєнного рівня.
В НБУ вважають, що реальні зарплати українців перевищать довоєнний рівень лише у 2025 році. Які сфери економіки почуваються добре навіть у війну та якою насправді є динаміка зарплат у гривневому й доларовому еквіваленті, дослідив Фокус.
Подальша міграція за кордон і мобілізаційні процеси продовжують обмежувати пропозицію робочої сили. Наприкінці липня в Мінекономіки навели невтішні цифри: Україні не вистачає 4,5 млн працівників. У міністерстві зазначили, що одним із найважливіших чинників, який суттєво впливає на економіку й на динаміку її зростання, є демографічна ситуація в країні та, зокрема, наявність трудових ресурсів. Але через війну, виїзд українців за кордон і внутрішню міграцію в державі спостерігаються кадровий дефіцит і структурне безробіття.
Експерти ринку праці вважають цифри Мінекономіки близькими до реальності. На думку HR-експертки, власниці HR-агенції Домініки Іванової-Бекар, Україні не вистачило б людського капіталу навіть і без воєнного чинника внаслідок демографічної кризи 90-х.
Про дефіцит кадрів у різних секторах економіки українці чують не вперше — країну навіть почали поступово готувати до того, що єдиним виходом із кризи на ринку праці є залучення мігрантів з Азії та Африки. Щоправда, економісти вважають цю ідею абсолютно утопічною і пояснюють: мігранти до нас просто не поїдуть.
За словами аналітика Олексія Куща, у світі є два типи міграції — трудова та соціально-культурна. Тобто мігранти їдуть у нові країни або за високими зарплатами, або за високими стандартами життя. Та Україна, на жаль, наразі не може запропонувати ані першого, ані другого.
Хоча брак працівників і стримує діяльність підприємств, з іншого боку, дефіцит на ринку праці зумовлює поліпшення зайнятості та підживлює зростання зарплат. І заробітні плати дійсно поступово зростають — принаймні, у гривні.
Але навіть за подальшої нормалізації умов функціонування економіки, повернення мігрантів в Україну, які все більше адаптуються до життя за кордоном, буде повільним, йдеться у Інфляційному звіті НБУ. Крім того, диспропорції на ринку праці залишаться нерівномірними за регіонами й галузями та визначатимуться змінами структури економіки.
З огляду на це, рівень безробіття знижуватиметься поступово: до 13,9% у 2024 році, 11,4% у 2025 році та 10,3% у 2026 році, прогнозує регулятор. Водночас посилення конкуренції за робітників, зокрема із закордонними роботодавцями, та відновлення економіки сприятимуть зростанню зарплат у приватному секторі.
"Очікується, що реальні зарплати перевищать свій довоєнний рівень протягом 2025 року та збільшуватимуться надалі", — зазначили в НБУ.
Нещодавно Держстат оновив дані щодо зарплат в економіці та опублікував цифри за перший квартал 2024 року. Щоби наочно спостерігати динаміку, Фокус порівняв ці дані з офіційними зарплатними даними у першому кварталі 2022-го. Так, на кінець звітного періоду вже місяць шла повномасштабна війна і зарплати почали просідати, проте бізнес ще намагався втриматися "на рівні".
Із даних у таблиці ми бачимо, що за два роки динаміка зарплат у гривні досить позитивна. Але через те, що курс весь цей час теж на місці не стояв, дані у доларовому еквіваленті виявилися дещо іншими.
|
Види економічної діяльності
|
Зарплата в гривні, 1 квартал 2022
|
Зарплата в доларах, 1 квартал 2022
|
Зарплата в гривні, 1 квартал 2024
|
Зарплата в доларах, 1 квартал 2024
|
Як змінилась зарплата у валюті, %
|
У середньому по економіці
|
14620
|
499,75
|
18903
|
481,96
|
-3,56
|
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
|
11857
|
405,30
|
15004
|
382,55
|
-5,61
|
з них сільське господарство
|
11015
|
376,52
|
14498
|
369,65
|
-1,83
|
Промисловість
|
15355
|
524,87
|
20435
|
521,02
|
-0,73
|
Будівництво
|
10689
|
365,37
|
14561
|
371,25
|
+1,61
|
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
|
14781
|
505,25
|
22809
|
581,54
|
+15,10
|
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
|
14541
|
497,04
|
18997
|
484,35
|
-2,55
|
наземний і трубопровідний транспорт
|
13821
|
472,43
|
16848
|
429,56
|
-9,07
|
водний транспорт
|
12639
|
432,03
|
26085
|
665,07
|
+53,94
|
авіаційний транспорт
|
26215
|
896,09
|
34699
|
884,70
|
-1,27
|
складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
|
15928
|
544,46
|
21255
|
541,92
|
-0,47
|
поштова та кур'єрська діяльність
|
8408
|
287,40
|
13714
|
349,66
|
+21,66
|
Тимчасове розміщування й організація харчування
|
10499
|
358,88
|
15057
|
383,90
|
+6,97
|
Інформація та телекомунікації
|
30545
|
1044,10
|
49473
|
1261,38
|
+20,81
|
Фінансова та страхова діяльність
|
30956
|
1058,15
|
39116
|
997,31
|
-5,75
|
Операції з нерухомим майном
|
12140
|
414,97
|
17512
|
446,49
|
+7,60
|
Професійна, наукова та технічна діяльність
|
20860
|
713,04
|
26316
|
670,96
|
-5,90
|
з неї наукові дослідження та розробки
|
15130
|
517,18
|
19232
|
490,34
|
-5,19
|
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
|
12440
|
425,23
|
15857
|
404,29
|
-4,92
|
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
|
17561
|
600,28
|
23376
|
596,00
|
-0,71
|
Освіта
|
11431
|
390,74
|
12649
|
322,50
|
-17,46
|
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
|
13168
|
450,11
|
15163
|
386,60
|
-14,11
|
з них охорона здоров'я
|
13522
|
462,21
|
15432
|
393,46
|
-14,88
|
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
|
11395
|
389,51
|
13663
|
348,36
|
-10,57
|
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
|
10586
|
361,85
|
11532
|
294,02
|
-18,75
|
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
|
9643
|
329,62
|
11063
|
282,07
|
-14,43
Джерело: Держстат
*Зарплати перераховані у доларовий еквівалент за курсом НБУ на 31.03.2022 — 29,25 грн за долар і на 31.03.2024 — 39,22 грн за долар.
Щоб порівняти зарплати в доларах, ми скористалися курсом НБУ на 31 березня 2022-го (29,2549 грн за долар) і на 31 березня 2024-го (39,2214 грн за долар). За нашими підрахунками, у середньому в економіці зарплата у доларовому еквіваленті за два роки знизилася з майже 500 доларів до 482, причому найбільше просіли заробітні плати у культурній та освітній сферах — на 14-18%.
Освітня та культурна сфери фінансуються з держбюджету, напряму прив'язані до рівня мінімальної заробітної плати, тому тут зарплати не мають жодного зв'язку з курсом долара
"Освітня та культурна сфери — це ті сектори економіки, які фінансуються з держбюджету та напряму прив'язані до рівня мінімальної заробітної плати, — пояснив у коментарі Фокусу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. — Тому тут зарплати не мають жодного зв'язку з курсом долара, тарифна сітка цілком залежить від мінімалки".
Водночас є чимало сфер, де зарплати за два роки суттєво підвищилися навіть у доларовому еквіваленті. До п'ятірки лідерів увійшли операції з нерухомим майном (+7,6%), оптова та роздрібна торгівля (+15,1%), сфера інформації і комунікацій (+20,8%) , поштова та кур'єрська діяльність(+21,7%), а зарплати у водному транспорті взагалі зросли більше ніж у півтора раза (+53,9%).
Зростання зарплат у сфері з нерухомим майном експерти вважають досить дивним, адже, хоча цей ринок і пожвавився, до довоєнного рівня йому ще далеко. Можливо, справа у зростанні кількості пропозицій на ринку, оскільки чимало громадян намагаються продати житло та поїхати.
Також дещо несподіваним є зростання зарплат у сфері інформації та комунікації. Єдине пояснення, яке спадає на думку експертам, полягає в тому, що ринок стрімко відреагував у березні 2022-го падінням, тож зараз у нас просто низька база порівняння.
За словами Олексія Куща, торгівля на сьогодні є одним із головних драйверів української економіки, тож немає нічого дивного в тому, що зарплати у цій сфері зростають.
У поштовій та кур'єрській діяльності зарплати напряму залежать від обсягів роботи. "У нас мільйони біженців і внутрішніх переселенців, які активно обмінюються трафіком і вантажопотоком, — пояснив Олег Пендзин у коментарі Фокусу. — У зв'язку з війною побільшало покупок через інтернет, крім того українці замовляють безліч нових товарів — комплектовання для дронів, бронежилети, каски тощо. Все це — додаткова робота для поштово-кур'єрської сфери, звідси й зростання зарплат".
Стосовно зарплат у водному транспорті, то, каже Пендзин, у цій сфері вони формуються з огляду на світову шкалу заробітних плат, тому вони досить далекі від українських. Цей ринок глобалізований, тому моряку не можна запропонувати зарплату, яка б радикально відрізнялася від зарплати на аналогічних транспортних засобах в інших країнах".
Зарплати у водному транспорті формуються виходячи зі світової шкали заробітних плат, тому вони досить далекі від українських
Прогнози щодо зарплати на майбутнє у експертів досить оптимістичні. "Робота є і буде, — впевнений директор консалтингової компанії "Михайлів та партнери" Віталій Михайлов. — Країна живе, їсть, купує, виробляє, будує, ремонтує, відновлює. І, зважаючи, на кількість руйнувань, менше роботи не стає. А хоча нестача чоловіків і нестабільна ситуація погано позначаються на бізнесі та компаніях, ці самі чинники сприяють боротьбі за трудові ресурси — тобто, підвищенню зарплат та покращенню умов праці".