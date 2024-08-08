Доларовий дохід: як просіли зарплати в Україні у твердій валюті

Україні не вистачає робочих рук і, кажуть експерти, тут велике значення мають зарплати: коли вони будуть гідними, то й працівники підтягнуться. Водночас статистика стверджує, що зарплати зростають майже щомісяця. Проте реальні заробітні плати так упали на початку 2022-го, що й досі не досягли довоєнного рівня.

В НБУ вважають, що реальні зарплати українців перевищать довоєнний рівень лише у 2025 році. Які сфери економіки почуваються добре навіть у війну та якою насправді є динаміка зарплат у гривневому й доларовому еквіваленті, дослідив Фокус.

Дефіцит кадрів: потрібні гроші та люди

Подальша міграція за кордон і мобілізаційні процеси продовжують обмежувати пропозицію робочої сили. Наприкінці липня в Мінекономіки навели невтішні цифри: Україні не вистачає 4,5 млн працівників. У міністерстві зазначили, що одним із найважливіших чинників, який суттєво впливає на економіку й на динаміку її зростання, є демографічна ситуація в країні та, зокрема, наявність трудових ресурсів. Але через війну, виїзд українців за кордон і внутрішню міграцію в державі спостерігаються кадровий дефіцит і структурне безробіття.

Експерти ринку праці вважають цифри Мінекономіки близькими до реальності. На думку HR-експертки, власниці HR-агенції Домініки Іванової-Бекар, Україні не вистачило б людського капіталу навіть і без воєнного чинника внаслідок демографічної кризи 90-х.

Про дефіцит кадрів у різних секторах економіки українці чують не вперше — країну навіть почали поступово готувати до того, що єдиним виходом із кризи на ринку праці є залучення мігрантів з Азії та Африки. Щоправда, економісти вважають цю ідею абсолютно утопічною і пояснюють: мігранти до нас просто не поїдуть.

Влада вважає, що без мігрантів з інших країн Україні буде важко відновлюватися

Фото: УНІАН

За словами аналітика Олексія Куща, у світі є два типи міграції — трудова та соціально-культурна. Тобто мігранти їдуть у нові країни або за високими зарплатами, або за високими стандартами життя. Та Україна, на жаль, наразі не може запропонувати ані першого, ані другого.

Дефіцит робочої сили: стримує розвиток, але підвищує зарплати

Хоча брак працівників і стримує діяльність підприємств, з іншого боку, дефіцит на ринку праці зумовлює поліпшення зайнятості та підживлює зростання зарплат. І заробітні плати дійсно поступово зростають — принаймні, у гривні.

Але навіть за подальшої нормалізації умов функціонування економіки, повернення мігрантів в Україну, які все більше адаптуються до життя за кордоном, буде повільним, йдеться у Інфляційному звіті НБУ. Крім того, диспропорції на ринку праці залишаться нерівномірними за регіонами й галузями та визначатимуться змінами структури економіки.

З огляду на це, рівень безробіття знижуватиметься поступово: до 13,9% у 2024 році, 11,4% у 2025 році та 10,3% у 2026 році, прогнозує регулятор. Водночас посилення конкуренції за робітників, зокрема із закордонними роботодавцями, та відновлення економіки сприятимуть зростанню зарплат у приватному секторі.

Заробітні плати у культурній та освітній сферах просіли на 14-18%

"Очікується, що реальні зарплати перевищать свій довоєнний рівень протягом 2025 року та збільшуватимуться надалі", — зазначили в НБУ.

Рахуємо в доларах: чи зростає дохід

Нещодавно Держстат оновив дані щодо зарплат в економіці та опублікував цифри за перший квартал 2024 року. Щоби наочно спостерігати динаміку, Фокус порівняв ці дані з офіційними зарплатними даними у першому кварталі 2022-го. Так, на кінець звітного періоду вже місяць шла повномасштабна війна і зарплати почали просідати, проте бізнес ще намагався втриматися "на рівні".

Із даних у таблиці ми бачимо, що за два роки динаміка зарплат у гривні досить позитивна. Але через те, що курс весь цей час теж на місці не стояв, дані у доларовому еквіваленті виявилися дещо іншими.

Як змінилися зарплати в Україні у гривні та в доларовому еквіваленті

Види економічної діяльності Зарплата в гривні, 1 квартал 2022 Зарплата в доларах, 1 квартал 2022 Зарплата в гривні, 1 квартал 2024 Зарплата в доларах, 1 квартал 2024 Як змінилась зарплата у валюті, % У середньому по економіці 14620 499,75 18903 481,96 -3,56 Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 11857 405,30 15004 382,55 -5,61 з них сільське господарство 11015 376,52 14498 369,65 -1,83 Промисловість 15355 524,87 20435 521,02 -0,73 Будівництво 10689 365,37 14561 371,25 +1,61 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 14781 505,25 22809 581,54 +15,10 Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 14541 497,04 18997 484,35 -2,55 наземний і трубопровідний транспорт 13821 472,43 16848 429,56 -9,07 водний транспорт 12639 432,03 26085 665,07 +53,94 авіаційний транспорт 26215 896,09 34699 884,70 -1,27 складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 15928 544,46 21255 541,92 -0,47 поштова та кур'єрська діяльність 8408 287,40 13714 349,66 +21,66 Тимчасове розміщування й організація харчування 10499 358,88 15057 383,90 +6,97 Інформація та телекомунікації 30545 1044,10 49473 1261,38 +20,81 Фінансова та страхова діяльність 30956 1058,15 39116 997,31 -5,75 Операції з нерухомим майном 12140 414,97 17512 446,49 +7,60 Професійна, наукова та технічна діяльність 20860 713,04 26316 670,96 -5,90 з неї наукові дослідження та розробки 15130 517,18 19232 490,34 -5,19 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 12440 425,23 15857 404,29 -4,92 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 17561 600,28 23376 596,00 -0,71 Освіта 11431 390,74 12649 322,50 -17,46 Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 13168 450,11 15163 386,60 -14,11 з них охорона здоров'я 13522 462,21 15432 393,46 -14,88 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 11395 389,51 13663 348,36 -10,57 діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 10586 361,85 11532 294,02 -18,75 функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 9643 329,62 11063 282,07 -14,43

Джерело: Держстат

*Зарплати перераховані у доларовий еквівалент за курсом НБУ на 31.03.2022 — 29,25 грн за долар і на 31.03.2024 — 39,22 грн за долар.

Щоб порівняти зарплати в доларах, ми скористалися курсом НБУ на 31 березня 2022-го (29,2549 грн за долар) і на 31 березня 2024-го (39,2214 грн за долар). За нашими підрахунками, у середньому в економіці зарплата у доларовому еквіваленті за два роки знизилася з майже 500 доларів до 482, причому найбільше просіли заробітні плати у культурній та освітній сферах — на 14-18%.

Освітня та культурна сфери фінансуються з держбюджету, напряму прив'язані до рівня мінімальної заробітної плати, тому тут зарплати не мають жодного зв'язку з курсом долара

"Освітня та культурна сфери — це ті сектори економіки, які фінансуються з держбюджету та напряму прив'язані до рівня мінімальної заробітної плати, — пояснив у коментарі Фокусу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. — Тому тут зарплати не мають жодного зв'язку з курсом долара, тарифна сітка цілком залежить від мінімалки".

Все вище та вище: водний транспорт у лідерах

Водночас є чимало сфер, де зарплати за два роки суттєво підвищилися навіть у доларовому еквіваленті. До п'ятірки лідерів увійшли операції з нерухомим майном (+7,6%), оптова та роздрібна торгівля (+15,1%), сфера інформації і комунікацій (+20,8%) , поштова та кур'єрська діяльність(+21,7%), а зарплати у водному транспорті взагалі зросли більше ніж у півтора раза (+53,9%).

Зростання зарплат у сфері з нерухомим майном експерти вважають досить дивним, адже, хоча цей ринок і пожвавився, до довоєнного рівня йому ще далеко. Можливо, справа у зростанні кількості пропозицій на ринку, оскільки чимало громадян намагаються продати житло та поїхати.

Також дещо несподіваним є зростання зарплат у сфері інформації та комунікації. Єдине пояснення, яке спадає на думку експертам, полягає в тому, що ринок стрімко відреагував у березні 2022-го падінням, тож зараз у нас просто низька база порівняння.

За словами Олексія Куща, торгівля на сьогодні є одним із головних драйверів української економіки, тож немає нічого дивного в тому, що зарплати у цій сфері зростають.

Торгівля є одним з головних драйверів української економіки, тож зарплати у цій сфері зростають

Фото: Gustavo Fring from Pexels

У поштовій та кур'єрській діяльності зарплати напряму залежать від обсягів роботи. "У нас мільйони біженців і внутрішніх переселенців, які активно обмінюються трафіком і вантажопотоком, — пояснив Олег Пендзин у коментарі Фокусу. — У зв'язку з війною побільшало покупок через інтернет, крім того українці замовляють безліч нових товарів — комплектовання для дронів, бронежилети, каски тощо. Все це — додаткова робота для поштово-кур'єрської сфери, звідси й зростання зарплат".

Стосовно зарплат у водному транспорті, то, каже Пендзин, у цій сфері вони формуються з огляду на світову шкалу заробітних плат, тому вони досить далекі від українських. Цей ринок глобалізований, тому моряку не можна запропонувати зарплату, яка б радикально відрізнялася від зарплати на аналогічних транспортних засобах в інших країнах".

Зарплати у водному транспорті формуються виходячи зі світової шкали заробітних плат, тому вони досить далекі від українських

Прогнози щодо зарплати на майбутнє у експертів досить оптимістичні. "Робота є і буде, — впевнений директор консалтингової компанії "Михайлів та партнери" Віталій Михайлов. — Країна живе, їсть, купує, виробляє, будує, ремонтує, відновлює. І, зважаючи, на кількість руйнувань, менше роботи не стає. А хоча нестача чоловіків і нестабільна ситуація погано позначаються на бізнесі та компаніях, ці самі чинники сприяють боротьбі за трудові ресурси — тобто, підвищенню зарплат та покращенню умов праці".