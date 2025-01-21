Чому робот-пилосос не замінить нормальне прибирання — принаймні зараз

З чим роботи поки що не справляються

Поріжки та низькі меблі

Roborock Saros 10 та Dreame X50 Ultra

Прибирання по краях та кутах

Dyson 360 Vis Nav та iRobot Braava Jet M6

Roborock Q Revo Slim з рухомою бічною щіткою

Застарілі плями

Килими та килимки

Роботи менш потужні, ніж звичайні пилососи, тому їх сил часто не вистачає для адекватного сухого збирання. На килимах з довгим ворсом вони взагалі марні: не тільки не дістануться пилу, але ще й з великою ймовірністю застрянуть і почнуть кликати маму.

Легкі килимки на кшталт придверних робот радше радісно зрушить або взагалі потягне за собою, ніж нормально прибере.

Сенсори бюджетних пилососів можуть сприйняти темний килим як пролом у підлозі, так що робот посилено об'їжджатиме це місце. А якщо оминути ніяк (наприклад, килим лежить у вузькому коридорі), взагалі відмовиться рухатися до наступної кімнати.

Старі моделі грішать тим, що в режимі вологого прибирання не піднімають ганчірку, коли заїжджають на килим, через що на ворсі з'являється мокра доріжка. Більшість сучасних приладів навчилися піднімати вологий блок при наближенні до килима або просто об'їжджати його, але бюджетні моделі, як і раніше, можуть мочити ворс.

Залежність від користувача

Ecovacs Deebot T30 Pro Omni з базою самоочищення

Як підвищити ефективність робота-пилососа

Регулярно чистити та обслуговувати пилосос

Кадр: Josh Stunell / YouTube

Включити прибирання за розкладом

Налаштувати картку

Готувати підлогу до заїзду

Роботи-пилососи поступово з футуристичної дивини стали такою ж буденністю, як посудомийка або сушарка для одягу: є не у кожного, але здивування не викликають, та й сумнівів у їхній користі практично ні в кого не залишилося.Такі пристрої чудово допомагають підтримувати будинок у чистому стані між генеральними прибираннями , а власники домашніх тварин завдяки їм не тонуть у шерсті та пуху. Правда, купити робота, підключити і звалити на нього всю роботу, лише зрідка поповнюючи розхідники, не вийде: все одно знайдеться сценарій, в якому прилад не такий ефективний, як стара ганчірка, або зовсім безпорадний.Вирішили розібратися, чому так виходить: чого сучасним моделям не вистачає, щоб звільнити своїх шкіряних власників від рутинного прибирання, які перспективи по цих напрямках і що можна зробити прямо зараз, щоб пилосос почав прибирати хоча б трохи краще.Зібрали слабкі місця, властиві робопилососам як категорії загалом. Зрозуміло, виробники в курсі цих обмежень і намагаються їх вирішити, але поки що це якісь поодинокі пропозиції в новітніх флагманських моделях, які стоять рік-другий регулярного клінінгу.Важливо розуміти, що це універсальні проблеми, тоді як у нефлагманських моделей буде ще більше претензій щодо кожного пункту. Наприклад, якість вологого прибирання у бюджетних пилососів набагато гірша, а бази в комплекті, швидше за все, не буде.Ті, хто не готовий перепланувати квартиру або міняти меблі заради робота-помічника, можуть вже після покупки побачити неприємну картину: у ванну гаджет не проїжджає через двосантиметрове поріжко, а під тумбу з телевізором не лізе, бо б'ється вежею з лідером. У результаті доводиться колгоспити рампи з підручних засобів, піднімати ніжки або миритися з тим, що частину площі все одно доведеться забирати вручну.Можливо, у майбутньому ця проблема піде: на техновиставку CES 2025 привезли одразу два пилососи від відомих брендів, Roborock Saros 10 та Dreame X50 Ultra, з можливістю втягувати вежу лідара в корпус, щоб проїжджати навіть у вузькі місця.Вони навіть можуть долати поріжки завдяки особливій конструкції висувних ніжок: Roborock крокує на 4 см у висоту, а Dreame — на всі 6 см. Але зараз це максимум, на який здатні актуальні флагмани, тоді як у пристроях дешевше ці технології взагалі доведеться чекати ще рік -інший.Практично всі сучасні роботи-пилососи круглі, що дозволяє їм краще маніпулювати у просторі: залазити у вузькі отвори та об'їжджати ніжки стільців. Але через це вони не можуть нормально забиратися у плінтусів і по кутах, тому що банально не дотягуються: заважають борти корпусу, а довжини бічних щіточок не вистачає. В результаті в кімнаті начебто чисто, а по кутках — курячий кошмар.Звичайно, з цим намагаються боротися. Найпростіший варіант - ігри з формою: квадратні або D-подібні моделі хоч і не мейнстримні, але існують і в кути залазять краще.Бувають і витонченіші рішення: висувні бічні щіточки і насадки з ганчіркою, які відсуваються від корпусу і дотягуються куди треба. Подібні технології є у ​​різних популярних виробників, включаючи Roborock, Dreame, Ecovacs та iRobot.Довгий час роботи просто тягали закріплену під днищем ганчірку, яка постійно змочувалась водою. Витерти пролиту рідину так, звичайно, можна, а ось плямам, що в'їлися, від цього буде ні гаряче ні холодно.Поступово з'являються моделі з більш адекватним режимом прибирання. Основних підходу два: насадки-ганчірки, що обертаються, які більш ретельно проходяться по кожній ділянці підлоги, або вібронасадки, що діють на манер електричних зубних щіток: ніби стоять на місці, а за фактом «б'ють» підлогу ганчіркою десятки разів на секунду. але все одно не здатні прибрати все: наприклад, якщо навколо плити розбризкалося масло, робот навряд чи сильно допоможе.До того ж у моделі початкового рівня продовжують додавати вологе прибирання для галочки у вигляді тих же марних контейнерів з ганчіркою, а за чимось хоч трохи адекватним доводиться дивитися у бік пристроїв середнього та топового цінового сегмента.Природні вороги роботів-пилососів одразу з кількох аспектів:Поступово ситуація стає кращою: потужність всмоктування зростає, з'являються більш пристосовані для килимів щітки, а системи навігації вже не так лякаються темних половиків. Але це актуально в основному для моделей середнього та флагманського сегментів, та й невеликі килимки досі не під силу навіть їм.Не можна просто натиснути кнопку в додатку або попросити «Алісу» включити пилосос, а потім із задоволеним виглядом ходити по чистій квартирі. Перед запуском важливо переконатися, що контейнер для сміття порожній, вода та ганчірка для вологого прибирання на місці – якщо потрібні – двері відчинені, кабелі сховані тощо. Після прибирання треба викинути сміття, зняти миючий модуль і відправити ганчірку в прання.Здавалося б, база самоочищення має вирішувати якщо не все, то більшість проблем: з нею потрібно викидати сміття не після кожного заїзду, а тільки коли набереться повний мішок, а воду взагалі зливати і доливати лише за необхідності раз на кілька днів. До того ж це вже не така вже дивина: не перший рік базою комплектуються навіть моделі дешевше за 30 тисяч рублів.Насправді ж про сміття правда забуваєш, а от із водою не все так гладко. Під впливом тепла (від роботи самої бази або нагрівання чистої води для промивання пилососа) відпрацьована вода починає дуже швидко цвісти та пахнути. Через це з контейнером все одно доводиться регулярно поратися: в ідеалі щодня потрібно зливати воду і хоча б обполіскувати резервуар.Якщо так не робити, то наступного заїзду робот просто розвезе по квартирі смердючу воду, і доведеться екстрено все перемивати. Щоб не мати з цим справ, доведеться доплатити ще 10-15 тисяч рублів за комплект підключення до водопроводу, але така опція доступна далеко не для всіх моделей.Найочевидніша порада - купити одну з сучасних топових моделей, у яких і потужність всмоктування на пристойному рівні, і є різні технології, покликані боротися з обмеженнями формфактора. Але це ви б і без нас здогадалися, так що краще наведемо варіанти для покращення якості прибирання з гаджетом.Щоб менше махати ганчіркою будинку, варто витратити трохи часу на очищення робота-пилососа. Всі частини, які потребують обслуговування, зазвичай легко знімаються: це основна щітка, бічні щіточки, колеса. На них збирається пил і накручується волосся, і згодом роботу все складніше нормально пересуватися і забиратися. Якщо впорядковувати все раз на тиждень-два, ви не витратите багато часу, а робот краще справлятися з прибиранням.Як правило, відповідний інструмент є в комплекті: їм зручно зрізати волосся і прочісувати пучки біля бічних щіток. Також не забудьте протерти корпус і лінзи камер (якщо є, у лідер краще не лізти серветками і обійтися балончиком зі стисненим повітрям або грушею для оптики).Також враховуйте, що знімні компоненти на кшталт тих же щіток належать до розхідників. У сучасних роботів зношування фіксується в додатку-компаньйоні, і відстежувати його можна зі смартфона. Орієнтуватися на фактичний стан теж ніхто не заважає: якщо бічна щіточка виглядає зовсім розпатланою та втомленою, є сенс її оновити.Здавалося б, запустити робота неважко: кілька хвилин на підготовку і ще кілька секунд, щоб натиснути кнопку в додатку або віддати команду голосовому помічнику. Але це все одно потрібно пам'ятати, згадувати, коли пилосос запускався в останній раз, а потім ще й іти все налаштовувати (або в черговий раз відкласти на потім).Набагато простіше зробити прибирання регулярним: задати у додатку графік роботи, щоб пилосос їздив щодня-два без вашої участі, а обслуговувати його вже після заїздів, коли вам буде зручно. Якщо у вас розумний будинок, можна налаштувати сценарій: наприклад, щоб пилосос розпочинав роботу, коли ви виходите вранці з дому.Щоб спростити пилососу роботу і не шаленіти щоразу, коли він тикається в дзеркало в пошуках неіснуючої кімнати, варто один раз заморочитися і налаштувати карту в додатку. Незалежно від моделі пристрою така карта автоматично генерується після першого ж заїзду, але вона в будь-якому випадку буде неідеальною: зі шматками комори із зачиненими дверима, додатковими приміщеннями за дзеркалами та розкиданими речами, які ІІ вважав за непереборні перешкоди.Карту можна і потрібно редагувати: видалити неіснуючі або нерелевантні квадратні метри для пилососа, налаштувати віртуальні стіни, розмітити тип підлогових покриттів. Так прибирання проходитиме швидше, і вам не доведеться покладатися на милість штучного інтелекту, щоб пилосос піднімав ганчірки над килимом.

Не в сенсі "приберіться перед клінінгом". Просто підніміть з підлоги всі речі, які тільки можливо, приділяючи особливу увагу кабелям і шнуркам: вони можуть забити пилосос і припинити прибирання раніше терміну. І так, це актуально навіть для моделей, які вміють об'їжджати перешкоди: нехай не постраждають ні пилосос, ні дроти з іграшками, місце під ними чистіше не стане. Також не забудьте відсунути стільці від столів та відкрити двері.



Якщо вдома є поріжки, на які пилосос начебто заїжджає, але не дуже стабільно, є сенс підстрахуватися: додати трикутні накладки, щоб згладити підйом. Так, не дуже витончено, але краще, ніж неприбране приміщення.

Автор Лайфхакера, Дарія Громова