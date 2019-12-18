Дмитрий Ткачук уволен с должности заместителя мэра Житомира

Дмитрий Ткачук с 21 декабря больше не будет занимать должность заместителя городского головы. Соответствующее решение было принято 18 декабря во время очередной сессии
«За» увольнение Ткачука проголосовали 23 депутата, передает «Перший Житомирський
».
«Многое можно было бы и следовало бы еще сделать. За кресло держаться я точно не буду. Я шел делать. На сегодняшний день я искренне благодарю всех, кто был рядом, поддерживал, помогал. Сергея Ивановича, что доверил такую должность, за жизненные уроки. Депутатскому корпусу за поддержку, дискуссии. Думаю, что моя работа была достойным вкладом в жизнь города», - сказал перед принятием решения Дмитрий Ткачук.
Городской голова поблагодарил Ткачука за работу.
«Хочу поблагодарить Дмитрия за работу. Это человек, который видит намного вперед. Не все удалось, но он честно работал. Это заслуживает уважения»
, - отметил Сергей Сухомлин.
Стоит добавить, что Иван Фурлет, который возглавляет КП «Житомиртранспорт», также передал заявление на увольнение.
Там ЗЕлающих молодых и амбициозных целая очередь.
А вот это не пойму, у него своих амбиций нет или что? Зачем ему каждый раз бегать за Ткачуком или тоже попросили на выход?
ИМХО: житкарты - идиотизм и беззаконие.