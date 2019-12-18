Дмитрий Ткачук уволен с должности заместителя мэра Житомира

«Многое можно было бы и следовало бы еще сделать. За кресло держаться я точно не буду. Я шел делать. На сегодняшний день я искренне благодарю всех, кто был рядом, поддерживал, помогал. Сергея Ивановича, что доверил такую ​​должность, за жизненные уроки. Депутатскому корпусу за поддержку, дискуссии. Думаю, что моя работа была достойным вкладом в жизнь города», - сказал перед принятием решения Дмитрий Ткачук.