Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 1811:59:20

Дмитрий Ткачук уволен с должности заместителя мэра Житомира

Сегодня, 12:07:20 582 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дмитрий Ткачук уволен с должности заместителя мэра Житомира

 Дмитрий Ткачук с 21 декабря больше не будет занимать должность заместителя городского головы. Соответствующее решение было принято 18 декабря во время очередной сессии

«За» увольнение Ткачука проголосовали 23 депутата, передает «Перший Житомирський».
 

«Многое можно было бы и следовало бы еще сделать. За кресло держаться я точно не буду. Я шел делать. На сегодняшний день я искренне благодарю всех, кто был рядом, поддерживал, помогал. Сергея Ивановича, что доверил такую ​​должность, за жизненные уроки. Депутатскому корпусу за поддержку, дискуссии. Думаю, что моя работа была достойным вкладом в жизнь города», - сказал перед принятием решения Дмитрий Ткачук.


Городской голова поблагодарил Ткачука за работу.

«Хочу поблагодарить Дмитрия за работу. Это человек, который видит намного вперед. Не все удалось, но он честно работал. Это заслуживает уважения», - отметил Сергей Сухомлин.

Стоит добавить, что Иван Фурлет, который возглавляет КП «Житомиртранспорт», также передал заявление на увольнение.
Тэги: Ткачук, горсовет, увольнение
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Комментариев: 7
Гражданин
1 Гражданин (Гражданин)   • 12:17:52, Сегодня
-3

не смог преобразить город - досвидос.
Там ЗЕлающих молодых и амбициозных целая очередь.
Гражданин
2 Гражданин (Гражданин)   • 12:19:21, Сегодня
0

"Иван Фурлет, который возглавляет КП «Житомиртранспорт», также передал заявление на увольнение."

А вот это не пойму, у него своих амбиций нет или что? Зачем ему каждый раз бегать за Ткачуком или тоже попросили на выход?
Живу_на_Восточной
7 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 13:56:36, Сегодня
0

Мало того, фурлет, ткачук и примкнувший к ним пучич написали заявления о выходе из фракции бпп.
Месть_королевы_Анны
3 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 12:33:05, Сегодня
+1

В качестве выходного пособия вручить канистру с бензином и спички.
BADMAD
4 Денис (BADMAD)   • 12:34:59, Сегодня
0

Все Эпоха Ткачука закончилась, а то это сага об увольнении уже немного затянулась
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 13:40:09, Сегодня
0

ведьму надо сжечь
telefon
6 джавахарлал нюру (telefon)   • 13:43:01, Сегодня
+2

Ничего хорошего гортранспорту и его пассажирам работа Ткачука не принесла. А за житкарты его пенсионеры ещё долго будут поминать "неЗЛИМ тихим словом".
ИМХО: житкарты - идиотизм и беззаконие.
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