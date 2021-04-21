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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Апрель » 21 » 11:54:30

Секретаря горсовета на Житомирщине уволили за сексизм и оскорбление депутата

Сегодня, 11:56:30 135 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Секретаря горсовета на Житомирщине уволили за сексизм и оскорбление депутата

 Депутат Коростышевского городского совета Юлия Юзефович пожаловалась на действия секретаря горсовета Юрия Сарапийчука, который публично употреблял по ней неприемлемы слова.

За сексизм и оскорбления его уволили. Об этом в эфире "Громадське радіо" рассказала Инна Совсун, народный депутат Украины.
 

"Он мог сказать: "Пошла вон, у тебя высохли мозги", а в конце добавить фразу: "Но я вас уважаю как женщину". Это, по моему мнению, многое говорит о культуре украинской политической элиты", - сказала Инна Совсун.


Она отметила, что Сарапийчук - бывший прокурор. О пострадавшем от сексизма женщине-депутате известно, что она борется с незаконной добычей песка в регионе.

"Юлия Юзефович подала жалобу об этом мэру, горсовет ее рассмотрел и уволил секретаря", - добавила Инна Совсун.

Юлия Юзефович
Тэги: горсовет, увольнение, сексизм
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