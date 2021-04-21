Секретаря горсовета на Житомирщине уволили за сексизм и оскорбление депутата

Депутат Коростышевского городского совета Юлия Юзефович пожаловалась на действия секретаря горсовета Юрия Сарапийчука, который публично употреблял по ней неприемлемы слова.
За сексизм и оскорбления его уволили. Об этом в эфире "Громадське радіо
" рассказала Инна Совсун, народный депутат Украины.
"Он мог сказать: "Пошла вон, у тебя высохли мозги", а в конце добавить фразу: "Но я вас уважаю как женщину". Это, по моему мнению, многое говорит о культуре украинской политической элиты", - сказала Инна Совсун.
Она отметила, что Сарапийчук - бывший прокурор. О пострадавшем от сексизма женщине-депутате известно, что она борется с незаконной добычей песка в регионе.
"Юлия Юзефович подала жалобу об этом мэру, горсовет ее рассмотрел и уволил секретаря"
, - добавила Инна Совсун.
Юлия Юзефович