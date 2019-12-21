Свято у лікарні: як кожен може допомогти Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні

День Святого Миколая, Різдво, Новий рік – це свята, яких кожен з нас очікує з нетерпінням, готується, має сподівання, що здійсняться його бажання та мрії. Та життя складається так, що не завжди у цей день ти вдома, і свято ти можеш зустріти у стінах лікарняної палати. Особливо боляче, коли це стосується діток, адже для них новорічні свята - період казки. Проте, щороку подібна ситуація відбувається і у Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні Житомирської облради.

Про діток, їх очікування на свята, благодійників та потреби лікарні журналістам “Журналу Житомира” розповів керівник закладу, головний лікар Юрій Довгополий:

Медицині без благодійників - ніяк

«Наш заклад розрахований на 390 ліжко-місць, розміщених у 27 профільних відділеннях. На свята у лікарні залишається 150-200 дітей, і 1 січня, коли більшість людей не працює, а святкує та відпочиває, вони, дивлячись на недугу, очікують свою частинку свята. Та у нас є чудова традиція. Щорічно, 1 січня, до нас приходять представники Благодійного фонду ПриватБанку “Допомагати просто!” та вітають дітей. Вони йдуть до тих діток, до яких можна зайти у палату, поспілкуватися, вручити подаруночок. Позитивні емоції для малят надзвичайно важливі».

Ні для кого не секрет, що комунальні медичні заклади в Україні фінансуються не на 100% від потреб. Побудовані, переважно, в радянську епоху, вони часто потребують капітальних ремонтів. Світ не стоїть на місці, технології змінюються, і заміни також потребує і медичне обладнання, яке виходить з ладу, зношується, застаріває. Лікарні, госпіталі, поліклініки, інші медичні установи змушенні заручатися допомогою благодійників.

За словами головного лікаря Юрія Довгополого, комунальна установа постійно отримує потужну допомогу від Благодійного фонду ПриватБанку «Допомагати просто!».



Отримане обладнання щоденно рятує дитячі життя

«За два останні роки лікарні подарували медичного обладнання майже на 2 млн грн, це біохімічний аналізатор з набором реактивів на рік безперебійної роботи, електрохірургічний апарат, котрий використовується у хірургії, шприцевий насос та пульсоксиметр». Керівник установи наголошує, що все отримане обладнання працює, та допомагає у рятуванні дитячого життя: «Обладнання, яке вони нам надали – воно вкрай актуальне та необхідне. За участі електрохірургічного апарату проведено більше 2,5 тис. оперативних втручань. На біохімічному аналізаторі за цей час проведено більше 36 тис. обстежень».

головний лікар Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні Житомирської облради Юрій Довгополий



Сучасна медицина потребує значних капіталовкладень

«Зізнаюсь щиро, потреби у нас колосальні. Медицина - це сфера дуже дороговартісна, а спеціалізоване високотехнологічне медичне обладнання є досить дорогим, і бюджетного фінансування вкрай не вистачає. На сьогоднішній день є величезна потреба у рентген обладнанні – нам потрібно як мінімум два рентген апарати, один з яких для єдиного в області дитячого Центру гострої травми, що надає допомогу дітям. Вкрай необхідне лапароскопічне обладнання, адже тільки ми в області займаємося наданням хірургічної допомоги дітям. Вкрай необхідний електронно-оптичний перетворювач (так звана С-дуга), яка дає можливість проводити рентген-контроль під час оперативних втручань. Вона дозволяє значно скоротити час операції та перебування пацієнта під наркозом, та допомагає лікарям».