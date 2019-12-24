Житомирская область была выбрана для внедрения пилотного проекта по строительству индустриальных парков. Из более 30 объектов выбрали два участка в регионе, которые могут в ближайшее время превратиться в индустриальные парки. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в Житомирской облгосадминистрации.
Директор Агентства регионального развития Житомирской области Артем Сачук отметил, что для воплощения пилотного проекта
в регионе выбрали два участка - в Малине и с. Ивановка Житомирского района.
По словам эксперта EVON Group Валерия Кирилко, эти участки еще не готовы, чтобы инвестор на них зашел уже завтра. Однако они являются очень привлекательными для развития бизнеса. И сейчас ведется усиленная работа по улучшению этих участков и создания там нужных условий, которые будут интересны для инвестирования.
Сейчас на Житомирщине лидирует индустриальный парк в городе Коростень, где уже создано производство мебели.
В ОГА отмечают, что Житомирщина чрезвычайно интересна для инвесторов из-за близости к столице, удобного транспортного коридора, возможности развивать собственный аэропорт.
Напомним, депутаты Житомирского городского совета в 2016 году приняли решение о создании индустриального парка
«ЖИТОМИР-ВОСТОК» («ZHYTOMYR-EAST»). По состоянию на конец 2019 года, парк фактически так и не был создан.
На Житомирщине выбрали две локации, где в будущем могут появиться индустриальные парки
Новость 2016 года: также по словам Сухомлина, все работы должны быть завершены к осени 2016 года. Сейчас заканчивается изготовление проектно-технической документации