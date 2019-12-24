Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 2408:24:46

На Житомирщине выбрали две локации, где в будущем могут появиться индустриальные парки

Сегодня, 08:44:46 2148 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине выбрали две локации, где в будущем могут появиться индустриальные парки

 Житомирская область была выбрана для внедрения пилотного проекта по строительству индустриальных парков. Из более 30 объектов выбрали два участка в регионе, которые могут в ближайшее время превратиться в индустриальные парки. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в Житомирской облгосадминистрации.

Директор Агентства регионального развития Житомирской области Артем Сачук отметил, что для воплощения пилотного проекта в регионе выбрали два участка - в Малине и с. Ивановка Житомирского района.

По словам эксперта EVON Group Валерия Кирилко, эти участки еще не готовы, чтобы инвестор на них зашел уже завтра. Однако они являются очень привлекательными для развития бизнеса. И сейчас ведется усиленная работа по улучшению этих участков и создания там нужных условий, которые будут интересны для инвестирования.

Сейчас на Житомирщине лидирует индустриальный парк в городе Коростень, где уже создано производство мебели.

В ОГА отмечают, что Житомирщина чрезвычайно интересна для инвесторов из-за близости к столице, удобного транспортного коридора, возможности развивать собственный аэропорт.

Напомним, депутаты Житомирского городского совета в 2016 году приняли решение о создании индустриального парка «ЖИТОМИР-ВОСТОК» («ZHYTOMYR-EAST»). По состоянию на конец 2019 года, парк фактически так и не был создан.
Тэги: Житомирщина, индустриальный парк, промышленность
Комментариев: 4
Karab
1 Сергей (Karab)   • 09:44:51, Сегодня
+4

http://zhzh.info/news/2016-02-23-27108
Новость 2016 года: также по словам Сухомлина, все работы должны быть завершены к осени 2016 года. Сейчас заканчивается изготовление проектно-технической документации
німанд
2 Niemand (німанд)   • 09:53:41, Сегодня
+4

Ключевое слово - "могут". С таким же успехом можно выбрать место, где могут приземлиться марсиане
Dmitry
3 Dmitry (Dmitry)   • 20:07:46, Сегодня
0

Ну, если не Сухомлин будет создавать, то может быть что-то и получится...
Admiral8
4 Papa (Admiral8)   • 21:16:10, Сегодня
0

кто все это придумывает и рисует? есть человек который сидит и тупо рисует рисует?
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