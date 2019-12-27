В центре Житомира задержали микроавтобус с нелегальными новогодними елками

В Житомире правоохранители обнаружили в микроавтобусе новогодние елки без надлежащих документов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
Отмечается, что 26 декабря во время патрулирования в центре Житомира за нарушение правил дорожного движения инспекторы полиции остановили транспортное средство "Mercedes Sprinter". Когда патрульные поверхностно проверили автомобиль, то обнаружили в кузове новогодние елки.
"Никаких документов на груз у водителя не было, поэтому на место патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы", - говорится в сообщении.
Правоохранители призвали граждан в случае выявления лиц, которые продают новогодние деревья без надлежащих документов и бирок, звонить в полицию. Проверить легальность елки можно с помощью сайта yalynka.info
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Как сообщал "Журнал Житомира
", купить легальное новогоднее дерево можно на одной из торговых площадок, расположенных в разных частях Житомира
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Недогосударство показухи без будущего и без шансов.
Не зря говорю, что дерьмо- естественная среда обитания житомирства. И жить вам в дерьме до тех пор, пока правда будет вызывать лишь желание поставить минус.
Проходил только что по свинарнику на проспекте Мира, 99% елок БЕЗ БИРОК.
И совет всем нормальным людям- уезжайте из этого недогорода и недостраны как можно быстрее ради себя самих и своих деток.
позаминулого року при покупці ялинки продаван попросив зняти і віддати йому бірку. показав йому "велику подяку" ))
Вот попробуй сам позвони, адрес знаешь.
Прямо сейчас на газоне стоит Рено с номером АМ1937ВІ
ДАВАЙ, ЗВОНИ.
КАК ЖЕ ЗАДОЛБАЛИ СВИНОСКАЗОЧНИКИ, ВЕРЯЩИЕ В НЕДОПОЛИЦИЮ...