Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 2708:24:24

В центре Житомира задержали микроавтобус с нелегальными новогодними елками

Сегодня, 08:49:24 492 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира задержали микроавтобус с нелегальными новогодними елками

 В Житомире правоохранители обнаружили в микроавтобусе новогодние елки без надлежащих документов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

Отмечается, что 26 декабря во время патрулирования в центре Житомира за нарушение правил дорожного движения инспекторы полиции остановили транспортное средство "Mercedes Sprinter". Когда патрульные поверхностно проверили автомобиль, то обнаружили в кузове новогодние елки.
 

"Никаких документов на груз у водителя не было, поэтому на место патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы", - говорится в сообщении.


Правоохранители призвали граждан в случае выявления лиц, которые продают новогодние деревья без надлежащих документов и бирок, звонить в полицию. Проверить легальность елки можно с помощью  сайта yalynka.info.

Как сообщал "Журнал Житомира", купить легальное новогоднее дерево можно на одной из торговых площадок, расположенных в разных частях Житомира.
Тэги: елки, Житомир
Комментариев: 4
Antisvinomir1
1 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 09:24:45, Сегодня
-5

Клоуны из недополиции, а проверить свинорынок на проспекте Мира не желаете?? Здесь бирок нет ни на одной елке.

Недогосударство показухи без будущего и без шансов.
Antisvinomir1
2 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 10:34:56, Сегодня
-1

О как житомирским свиньям нравится жить в дерьме, уже целых три минуса.
Не зря говорю, что дерьмо- естественная среда обитания житомирства. И жить вам в дерьме до тех пор, пока правда будет вызывать лишь желание поставить минус.
Проходил только что по свинарнику на проспекте Мира, 99% елок БЕЗ БИРОК.

И совет всем нормальным людям- уезжайте из этого недогорода и недостраны как можно быстрее ради себя самих и своих деток.
Jafar_bei
3 Allex (Jafar_bei)   • 11:14:02, Сегодня
0

"Правоохранители призвали граждан в случае выявления лиц, которые продают новогодние деревья без надлежащих документов и бирок, звонить в полицию." - CALL TO THE POLICE/ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ/ВИКЛИКАЙТЕ ПОЛІЦІЮ

позаминулого року при покупці ялинки продаван попросив зняти і віддати йому бірку. показав йому "велику подяку" ))
Antisvinomir1
4 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 11:20:12, Сегодня
-3

На номер 3- а думаешь не звонили?
Вот попробуй сам позвони, адрес знаешь.
Прямо сейчас на газоне стоит Рено с номером АМ1937ВІ

ДАВАЙ, ЗВОНИ.

КАК ЖЕ ЗАДОЛБАЛИ СВИНОСКАЗОЧНИКИ, ВЕРЯЩИЕ В НЕДОПОЛИЦИЮ...
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