Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. В центре Житомира задержали микроавтобус с нелегальными новогодними елками - 27 Декабря 2019