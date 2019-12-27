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2019 » Декабрь » 2715:02:58

На Житомирщине проверили 56 автомобильных заправок – 21 работала незаконно

Сегодня, 15:15:58 675 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине проверили 56 автомобильных заправок – 21 работала незаконно

 На «горячую линию» Житомирской ОГА поступило 56 заявок относительно работы незаконных АЗС. Как сообщили в облгосадминистрации, эти данные передали в главное управление Нацполиции и Государственную фискальную службу в области.

Так, по информации Государственной фискальной службы в Житомирской области, проработали все 56 заявок, из которых обнаружили, что 35 - легальные АЗС.

В общем ГФС располагает информацией о нелегальной работу 21 АЗС. По результатам проверок уже оштрафовали 11 автозаправочных станций на сумму 4,7 млн грн. Преимущественно во всех разрешительные документы получены с нарушением законодательства.

Еще в ближайшее время проведут проверки десяти заправок.

Напомним, что в области функционирует «горячая линия», на которую можно сообщить о расположении незаконных автозаправочных станций.
Тэги: проверка, АЗС, Заправки, Житомирщина
Комментариев: 1
Mira
1 Irina (Mira)   • 19:41:31, Сегодня
0

Не понимаю как заправка может быть нелегальной. Ведь не во дворе же у себя человек разливает бензин.
В первую очередь нужно наказать тех чиновников, кто видел и знал об этом, а значит получал деньги за это.
Тут летом привозили фрукты и продавали с бусика около магазина , так полиция приехала и еще какая-то городская служба и сразу штрафы!!! А тут левые заправки! Они же кому-то принадлежат.
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