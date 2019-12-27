На Житомирщине проверили 56 автомобильных заправок – 21 работала незаконно

На «горячую линию» Житомирской ОГА поступило 56 заявок относительно работы незаконных АЗС. Как сообщили в облгосадминистрации, эти данные передали в главное управление Нацполиции и Государственную фискальную службу в области.
Так, по информации Государственной фискальной службы в Житомирской области, проработали все 56 заявок, из которых обнаружили, что 35 - легальные АЗС.
В общем ГФС располагает информацией о нелегальной работу 21 АЗС. По результатам проверок уже оштрафовали 11 автозаправочных станций на сумму 4,7 млн грн. Преимущественно во всех разрешительные документы получены с нарушением законодательства.
Еще в ближайшее время проведут проверки десяти заправок.
Напомним, что в области функционирует «горячая линия»
, на которую можно сообщить о расположении незаконных автозаправочных станций.
В первую очередь нужно наказать тех чиновников, кто видел и знал об этом, а значит получал деньги за это.
Тут летом привозили фрукты и продавали с бусика около магазина , так полиция приехала и еще какая-то городская служба и сразу штрафы!!! А тут левые заправки! Они же кому-то принадлежат.