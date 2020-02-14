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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Февраль » 14 » 08:50:43

ОГА рапортует о закрытии на Житомирщине 29 нелегальных заправок

Сегодня, 09:03:43 16 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ОГА рапортует о закрытии на Житомирщине 29 нелегальных заправок

 В Житомирской области продолжается проверка и ликвидации нелегальных АЗС. Об этом говорили 13 февраля во время заседания Центра по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами.

«В результате совместной работы, эффективных проверок - в области прекратили свою незаконную деятельность уже 29 автозаправочных станций. Акцентирую внимание на продолжении работы в этом направлении», - сказал Владимир Федоренко, первый заместитель председателя ОГА.

По результатам работы Центра в области уже проверили 246 объектов:
 
  • прекращена деятельность - 29 АЗС;
  • составлено административных протоколов - 11;
  • начато уголовных производств - 18;
  • изъятого топлива 93 тонн, на сумму - 2,1 млн грн;
  • наложен арест на топливо - 26,4 тонны;
  • начислено штрафных и финансовых санкций - 6 млн грн;
  • изъято оборудование на сумму - 2,2 млн грн.

Напомним, что в Житомирской области работает телефонная «горячая линия», где принимают информацию о функционировании нелегальных автозаправок в своем населенном пункте. Сообщить о расположении незаконных автозаправочных станций можно по телефону (0412) 47-46-33.
Тэги: проверка, Житомирщина, АЗС
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