ОГА рапортует о закрытии на Житомирщине 29 нелегальных заправок

В Житомирской области продолжается проверка и ликвидации нелегальных АЗС. Об этом говорили 13 февраля во время заседания Центра по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами.
«В результате совместной работы, эффективных проверок - в области прекратили свою незаконную деятельность уже 29 автозаправочных станций. Акцентирую внимание на продолжении работы в этом направлении»
, - сказал Владимир Федоренко, первый заместитель председателя ОГА.
По результатам работы Центра в области уже проверили 246 объектов:
- прекращена деятельность - 29 АЗС;
- составлено административных протоколов - 11;
- начато уголовных производств - 18;
- изъятого топлива 93 тонн, на сумму - 2,1 млн грн;
- наложен арест на топливо - 26,4 тонны;
- начислено штрафных и финансовых санкций - 6 млн грн;
- изъято оборудование на сумму - 2,2 млн грн.
Напомним, что в Житомирской области работает телефонная «горячая линия»
, где принимают информацию о функционировании нелегальных автозаправок в своем населенном пункте. Сообщить о расположении незаконных автозаправочных станций можно по телефону (0412) 47-46-33
.