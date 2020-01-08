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Полицейский спровоцировал ДТП и скрылся, оставив в машине жену и ребенка. ФОТО

Вчера, 13:01:22 1711 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полицейский спровоцировал ДТП и скрылся, оставив в машине жену и ребенка. ФОТО

 В городе Олевск Житомирской области 7 января водитель автомобиля Lanos врезался в микроавтобус и скрылся с места происшествия, оставив на месте аварии жену и ребенка.

Об этом говорится в группе ДТП.Kiev.ua в Facebook. Также сообщается, что за рулем автомобиля Lanos был полицейский.
 

«В Олевске Житомирской области полицейский - водитель автомобиля Lanos в состоянии алкогольного опьянения протаранил Mercedes Sprinter, после чего скрылся с места преступления, оставив в автомобиле жену с маленьким ребенком. Малыша забрала скорая помощь», - сказано в сообщении.


Согласно сообщению УНИАН, в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области факт аварии подтвердили и отметили, что сейчас проверяют, находился ли за рулем полицейский и в каком состоянии он управлял транспортным средством.

В пресс-службе прокуратуры Житомирской области сообщили, что обстоятельства этого события сейчас выясняют.

«Если будет установлено, что за рулем машины, которая повлекла аварию, действительно был правоохранитель, скорее всего, это дело передадут в Государственное бюро расследований», - добавили в ведомстве.

Тэги: дтп, Житомирщина, полицейский
Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 13:45:33, Вчера
+6

Полицейский спровоцировал ДТП....

Он не спровоцировал а совершил.
waawz
2 Vlad (waawz)   • 21:26:35, Вчера
0

Не понимаю, как такую сцыкопихоту набирают в полицию.
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