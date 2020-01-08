В городе Олевск Житомирской области 7 января водитель автомобиля Lanos врезался в микроавтобус и скрылся с места происшествия, оставив на месте аварии жену и ребенка.
Об этом говорится в группе ДТП.Kiev.ua
в Facebook. Также сообщается, что за рулем автомобиля Lanos был полицейский.
«В Олевске Житомирской области полицейский - водитель автомобиля Lanos в состоянии алкогольного опьянения протаранил Mercedes Sprinter, после чего скрылся с места преступления, оставив в автомобиле жену с маленьким ребенком. Малыша забрала скорая помощь», - сказано в сообщении.
Согласно сообщению УНИАН
, в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области факт аварии подтвердили и отметили, что сейчас проверяют, находился ли за рулем полицейский и в каком состоянии он управлял транспортным средством.
В пресс-службе прокуратуры Житомирской области сообщили, что обстоятельства этого события сейчас выясняют.
«Если будет установлено, что за рулем машины, которая повлекла аварию, действительно был правоохранитель, скорее всего, это дело передадут в Государственное бюро расследований»
, - добавили в ведомстве.
Полицейский спровоцировал ДТП и скрылся, оставив в машине жену и ребенка. ФОТО
Он не спровоцировал а совершил.