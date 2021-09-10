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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 10 » 17:45:01

9 лет в тюрьме проведет экс-полицейский: год назад в ДТП на Житомирщине он убил четырех человек

Сегодня, 17:45:01 520 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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9 лет в тюрьме проведет экс-полицейский: год назад в ДТП на Житомирщине он убил четырех человек

 9 лет за решеткой проведет бывший полицейский. Летом 2020 он сел пьяным за руль и совершил ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом 10 сентября сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
 

"Установлено, что в июне 2020 года, правоохранитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны села Девошин Овручского района в направлении автодороги Овруч-Словечно, превысил скорость и не предоставил преимущества автомобилю ЗАЗ ДЕО, который двигался по главной дороге, вызвав столкновения с авто", - говорится в сообщении.


За рулем находился инспектор следственного отдела Лугинского отделение полиции. В настоящее время он уволен из правоохранительных органов.

В результате совершенного им ДТП погиб водитель ЗАЗ и три пассажира этого авто, среди которых - ребенок, не достигший и двухлетнего возраста.

Кроме этого, травмирована еще одну пассажирка, 2000 года рождения, мать погибшего ребенка.

Приговором суда бывший правоохранитель признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия и приговорен к 9 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.
Тэги: полицейский, Житомирщина, дтп, суд
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