9 лет в тюрьме проведет экс-полицейский: год назад в ДТП на Житомирщине он убил четырех человек

9 лет за решеткой проведет бывший полицейский. Летом 2020 он сел пьяным за руль и совершил ДТП, в результате которого погибли четыре человека
. Об этом 10 сентября сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"Установлено, что в июне 2020 года, правоохранитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны села Девошин Овручского района в направлении автодороги Овруч-Словечно, превысил скорость и не предоставил преимущества автомобилю ЗАЗ ДЕО, который двигался по главной дороге, вызвав столкновения с авто", - говорится в сообщении.
За рулем находился инспектор следственного отдела Лугинского отделение полиции. В настоящее время он уволен из правоохранительных органов.
В результате совершенного им ДТП погиб водитель ЗАЗ и три пассажира этого авто, среди которых - ребенок, не достигший и двухлетнего возраста.
Кроме этого, травмирована еще одну пассажирка, 2000 года рождения, мать погибшего ребенка.
Приговором суда бывший правоохранитель признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия и приговорен к 9 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.