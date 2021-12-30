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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 30 » 09:57:38

Сбил и бросил умирать: на Житомирщине будут судить виновника смертельного ДТП – бывшего полицейского

Сегодня, 09:57:38 327 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сбил и бросил умирать: на Житомирщине будут судить виновника смертельного ДТП – бывшего полицейского

 В Житомирской области будут судить бывшего оперуполномоченного полиции, который в состоянии опьянения сбил пешехода и покинул место ДТП. От полученных травм мужчина погиб. Об этом сообщает областная прокуратура.
 

"Следствием установлено, что смертельное дорожно-транспортное происшествие правоохранитель совершил в апреле 2021 года, в одном из сел Коростенского района. Двигаясь поздно вечером на автомобиле марки Skoda Octavia в состоянии алкогольного опьянения (в то время работал оперуполномоченным одного из отделений), нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода", - сообщает прокуратура.


От полученных телесных повреждений мужчина погиб. Водитель же оставил пострадавшего без помощи и с места ДТП скрылся.

Прокурор Житомирской областной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего оперуполномоченного райуправления полиции по факту нарушения правил дорожного движения в состоянии опьянения и оставлении в опасности потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 УК Украины).

За совершение смертельного дорожно-транспортного происшествия и оставление потерпевшего без помощи бывшему правоохранителю грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.
Тэги: полицейский, прокуратура, суд, дтп
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