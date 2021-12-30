Сбил и бросил умирать: на Житомирщине будут судить виновника смертельного ДТП – бывшего полицейского

"Следствием установлено, что смертельное дорожно-транспортное происшествие правоохранитель совершил в апреле 2021 года, в одном из сел Коростенского района. Двигаясь поздно вечером на автомобиле марки Skoda Octavia в состоянии алкогольного опьянения (в то время работал оперуполномоченным одного из отделений), нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода", - сообщает прокуратура.