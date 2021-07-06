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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 6 » 17:56:14

В Житомирской области полицейский совершил смертельное ДТП и уговорил знакомого взять вину на себя

Вчера, 17:56:39 697 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области полицейский совершил смертельное ДТП и уговорил знакомого взять вину на себя

 В Житомирской области суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному полиции, по вине которого произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в областной прокуратуре.
 

"Установлено, что в апреле 2017 года оперуполномоченный, управляя автомобилем во внеслужебное время, в темное время суток, около 22.00, не учел дорожную обстановку на автодороге вблизи с. Красноселка Чудновского района и совершил наезд на мотоцикл, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП мотоцикл отбросило на обочину почти на 100 м от места столкновения", - информирует ведомство.


Водитель, местный 21-летний житель, от полученных травм скончался на месте. Пассажир мотоцикла, 20-летний парень получил тяжелые телесные повреждения, от которых, не приходя в сознание, через несколько дней умер в больнице.

В прокуратуре сообщили, что во время досудебного расследования обвиняемый больше года скрывал, что смертельное ДТП произошло при его участии.
 

"Чтобы избежать уголовной ответственности, с помощью своего кума уговорил знакомого взять вину на себя и сообщить следствию, что именно он находился за рулем. Поэтому водителя, который пытался взять вину на себя, за дачу ложных показаний приговором суда от 23.01.2019 осудили к лишению свободы сроком на 2 года с испытательным сроком 1 год (ч. 2 ст. 384 УК Украины). Дело в отношении кума за дачу ложных показаний следствию пока рассматривается в суде", - добавляет областная прокуратура.


Приговором Любарского районного суда Житомирской области бывший правоохранитель признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК Украины и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.
Тэги: Житомирская область, дтп, полицейский, суд
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