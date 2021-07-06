В Житомирской области полицейский совершил смертельное ДТП и уговорил знакомого взять вину на себя

"Установлено, что в апреле 2017 года оперуполномоченный, управляя автомобилем во внеслужебное время, в темное время суток, около 22.00, не учел дорожную обстановку на автодороге вблизи с. Красноселка Чудновского района и совершил наезд на мотоцикл, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП мотоцикл отбросило на обочину почти на 100 м от места столкновения", - информирует ведомство .

"Чтобы избежать уголовной ответственности, с помощью своего кума уговорил знакомого взять вину на себя и сообщить следствию, что именно он находился за рулем. Поэтому водителя, который пытался взять вину на себя, за дачу ложных показаний приговором суда от 23.01.2019 осудили к лишению свободы сроком на 2 года с испытательным сроком 1 год (ч. 2 ст. 384 УК Украины). Дело в отношении кума за дачу ложных показаний следствию пока рассматривается в суде", - добавляет областная прокуратура.