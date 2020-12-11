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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 11 » 17:37:44

Виновнику смертельного ДТП на Житомирщине дали 5 лет тюрьмы

Вчера, 17:40:44 1392 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Виновнику смертельного ДТП на Житомирщине дали 5 лет тюрьмы

 В Житомирской области к 5 годам заключения приговорен мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

"Обвиняемый - 43-летний местный житель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем, нарушил правила дорожного движения и совершил в пгт Хорошев дорожно-транспортное происшествие. В частности, двигаясь по одной из центральных улиц, проявив невнимательность к дорожной обстановке, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом", - отмечают в ведомстве.

В результате столкновения пассажир мотоцикла от полученных травм скончался в больнице, водитель и еще один пассажир также получили различные травмы.

Приговором Червоноармейского районного суда от 09.12.2020 мужа признан виновным в совершении уголовного преступления и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.
Тэги: Житомирская область, суд, дтп
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 20:46:15, Вчера [Материал]
+2

а че там с депутатом ? надо акцию какую то сделать...
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