Виновнику смертельного ДТП на Житомирщине дали 5 лет тюрьмы

В Житомирской области к 5 годам заключения приговорен мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"Обвиняемый - 43-летний местный житель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем, нарушил правила дорожного движения и совершил в пгт Хорошев дорожно-транспортное происшествие. В частности, двигаясь по одной из центральных улиц, проявив невнимательность к дорожной обстановке, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом"
, - отмечают в ведомстве
.
В результате столкновения пассажир мотоцикла от полученных травм скончался в больнице, водитель и еще один пассажир также получили различные травмы.
Приговором Червоноармейского районного суда от 09.12.2020 мужа признан виновным в совершении уголовного преступления и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.
В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.